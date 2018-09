Gardner Wins Glenn Howard Classic

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: September 22, 2018 – Perris, California – Perris Auto Speedway – “11th Annual Glenn Howard Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Cody Williams, 44, Jory-16.479; 2. Damion Gardner, 4, Alexander-16.672; 3. Austin Williams, 2, Jory-16.778; 4. R.J. Johnson, 92, Sertich-16.844; 5. Brody Roa, 91R, BR-16.844; 6. Tommy Malcolm, 5X, Napier-17.000; 7. Chris Gansen, 4G, Gansen-17.022; 8. Logan Williams, 5, Jory-17.039; 9. Danny Faria Jr., 42, Cheney-17.048; 10. Max Adams, 5M, Adams-17.111; 11. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-17.259; 12. Verne Sweeney, 98, Tracy-17.689; 13. Eddie Tafoya, 51T, Tafoya-18.042; 14. Joel Rayborne, 12B, Blair-18.050; 15. Cal Smith, 39, Cal-Sun-18.188; 16. Gary Marshall Jr., 72, Marshall-18.235; 17. Austin Ervine, 51, AJ-19.260; 18. A.J. Bender, 21, Bender-NT, 19. Matt Stewart, 23, Bellegante-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. C.Williams, 2. Johnson, 3. Adams, 4. Gansen, 5. Marshall. 2:57.19

CIRCLE TRACK PERFORMANCE / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. Roa, 3. L.Williams, 4. McCarthy, 5. Rayborne, 6. Ervine. 2:57.80

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. A.Williams, 3. Malcolm, 4. Bender, 5. Sweeney, 6. Smith. 2:59.15

FEATURE: (30 laps) 1. Damion Gardner, 2. Brody Roa, 3. Austin Williams, 4. A.J. Bender, 5. Danny Faria Jr., 6. Max Adams, 7. Logan Williams, 8. Cody Williams, 9. Tommy Malcolm, 10. Chris Gansen, 11. Verne Sweeney, 12. Matt McCarthy, 13. Gary Marshall Jr., 14. Austin Ervine, 15. Joel Rayborne, 16. Cal Smith, 17. R.J. Johnson, 18. Eddie Tafoya. NT

**Johnson flipped on lap 18 of the feature.