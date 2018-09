Jake Swanson Wins “Hall of Fame Classic” Opener at Arizona speedway

From USAC

SAN TAN VALLEY, Az. (September 28, 2018) — Jake Swanson of Anaheim, Calif. won the opening night feature of the “Hall of Fame Classic” at Arizona Speedway, leading all 30 laps. AMSOIL USAC/CRA point leader Brody Roa finished second ahead of Damion Gardner, R.J. Johnson and Charles Davis Jr. Night two is scheduled Saturday.

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: September 28, 2018 – San Tan Valley, Arizona – Arizona Speedway – “Hall of Fame Classic”

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Logan Seavey, 19S, Reinbold/Underwood-15.150; 2. Damion Gardner, 4, Alexander-15.212; 3. R.J. Johnson, 92, Sertich-15.215; 4. Austin Williams, 2, Jory-15.237; 5. Brody Roa, 91R, BR-15.299; 6. Mike Martin, 16, Martin-15.363; 7. Charles Davis Jr., 50, Davis-15.388; 8. Cody Williams, 44, Jory-15.394; 9. Logan Williams, 5, Jory-15.412; 10. Jake Swanson, 34AZ, Grau/Burkhart-15.484; 11. Danny Faria Jr., 42, Cheney-15.517; 12. Chris Gansen, 4G, Gansen-15.520; 13. Matt Rossi, 02, Rossi-15.605; 14. Tye Mihocko, 5T, Mihocko-15.699; 15. Tommy Malcolm, 5X, Napier-15.766; 16. Zack Madrid, 15, Fly-15.865; 17. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-15.921; 18. Bruce St. James, 7K, St. James-15.932; 19. Joel Rayborne, 12B, Blair-16.163; 20. Matt Lundy, 98, Lundy-16.352; 21. Austin Ervine, 51, AJ-16.984.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Rossi, 2. Davis, 3. Swanson, 4. Madrid, 5. A.Williams, 6. Seavey, 7. Rayborne. NT

CIRCLE TRACK PERFORMANCE/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Gardner, 2. Mihocko, 3. Roa, 4. McCarthy, 5. C.Williams, 6. Lundy, 7. Faria. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Malcolm, 2. Johnson, 3. L.Williams, 4. St. James, 5. Martin, 6. Gansen, 7. Ervine. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Jake Swanson, 2. Brody Roa, 3. Damion Gardner, 4. R.J. Johnson, 5. Charles Davis Jr., 6. Austin Williams, 7. Danny Faria Jr., 8. Mike Martin, 9. Tommy Malcolm, 10. Matt Rossi, 11. Bruce St. James, 12. Zack Madrid, 13. Tye Mihocko, 14. Matt McCarthy, 15. Logan Williams, 16. Cody Williams, 17. Chris Gansen, 18. Joel Rayborne, 19. Logan Seavey, 20. Matt Lundy, 21. Austin Ervine. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Swanson

SALDANA RACING PRODUCTS/RACING OPTICS HARD CHARGER: Bruce St. James (18th to 11th)

NEW AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR POINTS: 1-Roa-1,220, 2-Gardner-1,178, 3-A.Williams-1,055, 4-C.Williams-962, 5-Max Adams-912, 6-Swanson-878, 7-Johnson-830, 8-Faria-802, 9-L.Williams-755, 10-Gansen-716.

NEXT AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE: September 29 – Arizona (AZ) Speedway – “Hall of Fame Classic”

Desert Sprint Car Sereis

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 44-Jake Helsel, [1]; 2. 29X-Dustin Cormany, [2]; 3. 1AZ-Bruce St James, [6]; 4. 34-Sterling Cling, [4]; 5. 21AZ-Dustin Burkhart, [7]; 6. 18-Asa Kesterson, [8]; 7. 3-Pete Yerkovich, [3]; 8. 88-Philip Deeney, [5]

Heat Race #2 (8 Laps): 1. 63-Larry Petersen, [4]; 2. 66-Colton Maroney, [5]; 3. 76-Jesse Stonecipher, [6]; 4. 49Z-Karl Ackley, [3]; 5. (DNF) 45K-Austin Kuehl, [1]; (DNS) 55T-Brent McKee, ; (DNS) 25AZ-Rick Shuman,

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 5M-Zachary Madrid, [5]; 2. 98-Matt Lundy, [6]; 3. 17-Joe Scheopner, [2]; 4. 0G-Kyle Shipley, [7]; 5. (DNF) 50V-Vickie Faber, [3]; 6. (DNF) 20-Shon Deskins, [4]; 7. (DNF) 25-Mike Waddle, [1]

A-Main (20 Laps): 1. 5M-Zachary Madrid, [4]; 2. 0G-Kyle Shipley, [10]; 3. 1AZ-Bruce St James, [2]; 4. 98-Matt Lundy, [5]; 5. 29X-Dustin Cormany, [8]; 6. 17-Joe Scheopner, [9]; 7. 20-Shon Deskins, [16]; 8. 44-Jake Helsel, [7]; 9. 34-Sterling Cling, [13]; 10. 18-Asa Kesterson, [19]; 11. 66-Colton Maroney, [3]; 12. 63-Larry Petersen, [6]; 13. 49Z-Karl Ackley, [14]; 14. 88-Philip Deeney, [22]; 15. (DNF) 21AZ-Dustin Burkhart, [11]; 16. (DNF) 55T-Brent McKee, [17]; 17. (DNF) 3-Pete Yerkovich, [20]; 18. (DNF) 50V-Vickie Faber, [12]; 19. (DNF) 76-Jesse Stonecipher, [1]; 20. (DNF) 25AZ-Rick Shuman, [18]; (DNS) 45K-Austin Kuehl, ; (DNS) 25-Mike Waddle,