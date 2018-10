Faccinto Wins USAC Western States Midget Feature at Santa Maria

LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACE RESULTS: October 6, 2018 – Santa Maria, California – Santa Maria Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Alex Schutte, 28, Schutte/McElwee-14.155; 2. Michael Faccinto, 9D, Dodenhoff-14.179; 3. Cody Swanson, 71S, Campbell-14.208; 4. Daniel Anderson, 77, Anderson-14.263; 5. Robert Dalby, 4D, Dalby-14.306; 6. Maria Cofer, 57, Cofer-14.418; 7. Frankie Guerrini, 9F, Dodenhoff-14.468; 8. David Prickett, 24X, Neverlift-14.473; 9. Jake Swanson, 73X, Ford-14.577; 10. Buddy Kofoid, 73, Ford-14.583; 11. C.J. Sarna, 20, Sarna-14.676; 12. Michelle Decker, 7, McQueen-15.272; 13. Terry Nichols, 1P, Nichols-15.416; 14. Kyle Beilman, 31, Beilman,15.528; 15. Ashley Hazelton-Heredia, 15, Hazelton-16.107; 16. Robby Josett, 2, Josett-NT

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Schutte, 2. C.Swanson, 3. Dalby, 4. J.Swanson, 5. Guerrini, 6. Sarna, 7. Nichols, 8. Hazelton-Heredia. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (8 laps) 1. Cofer, 2. Faccinto, 3. Prickett, 4. Anderson, 5. Decker, 6. Kofoid, 7. Beilman, 8. Josett. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Michael Faccinto, 2. Alex Schutte, 3. Maria Cofer, 4. Cody Swanson, 5. Jake Swanson, 6. Robert Dalby, 7. Frankie Guerrini, 8. David Prickett, 9. C.J. Sarna, 10. Michelle Decker, 11. Kyle Beilman, 12. Daniel Anderson, 13. Terry Nichols, 14. Ashley Hazelton-Heredia, 15. Buddy Kofoid, 16. Robby Josett. NT

———————–

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Faccinto.

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Kyle Beilman (14th to 11th)

NEW LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET PRESENTED BY CBD LIVING WATER POINTS:

NEXT LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACES: October 27 – Ventura (CA) Raceway