Seavey Wins POWRi Feature at Belle-Clair

POWRi National Midget League
Belle-Clair Speedway
Belleville, IL
Saturday October 13, 2018
Feature:
1. 67 – Logan Seavey
2. 5d – Zach Daum
3. 25 – Jerry Coons Jr
4. 67k – Holly Shelton
5. 71 – Ryan Robinson
6. 3n – Jake Neuman
7. 39bc – Zeb Wise
8. 71k – Tanner Carrick
9. 08 – Cannon Mcintosh
10. 23 – Travis Berryhill
11. 37 – Terry Babb
12. 72 – Sam Johnson
13. 28m – Ace Mccarthy
14. 51b – Paul Nienhiser
15. 32 – Trey Marcham
16. 91 – Daniel Robinson
17. 21ks – Karter Sarff
18. 83 – Karsyn Elledge
19. 27z – Zane Hendricks
20. 14jr – Holly Hollan
21. 7f – Austin Brown
22. 77w – Joey Wirth
23. 27 – Tucker Klaasmeyer