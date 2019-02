Feature Winners; February 6 – 10, 2019

Wednesday February 6, 2019

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – All Star Circuit of Champions – DIRTcar Nationals – Shane Stewart

Thursday February 7, 2019

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – All Star Circuit of Champions – DIRTcar Nationals – Brad Sweet

Friday February 8, 2019

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – United Sprint Car Series – Davie Franek

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – USAC National Midget Championship – Tyler Courtney

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – World of Outlaws – DIRTcar Nationals – Daryn Pittman

Saturday February 9, 2019

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Brock Dean

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Andrew Scheuerle

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Bubba Raceway Park – Ocala, FL – USA – USAC National Midget Championship – Tyler Courtney

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – Desert Sprint Car Series – R.J. Johnson

Heartland Raceway – Moama, NSW – AU – Australian Sprintcar Allstars – Brayden Parr

Murray Bridge Speedway – Bridge East, SA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Joel Chadwick

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Midget Cars – Dayne Kingshott

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Winged 410 Sprint Cars – Jason Kendrick

Perth Motorplex – Kwinana Beach, WA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Ash Housfield

Valvoline Raceway – Granville, NSW – AU – Ultimate Sprintcar Championship – Marcus Dumesny

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – World of Outlaws – DIRTcar Nationals – Daryn Pittman

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – NZ – Midget Cars – Barry Butterworth Memorial – Michael Pickens

Western Springs Speedway – Auckland, NZ – NZ – Winged 410 Sprint Cars – Barry Butterworth Memorial – Jamie McDonald

Sunday February 10, 2019

New Smyrna Speedway – New Smyrna Beach, FL – USA – Southern Sprintcar Shootout Series – Rained Out

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – World of Outlaws – DIRTcar Nationals – Rained Out