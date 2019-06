Feature Winners: May 30 – June 2, 2019

Thursday May 30, 2019

Grand Rapids Speedway – Grand Rapids, MN – USA – POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series – Jori Hughes

Friday May 31, 2019

Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Mick D’Agostino

Autodrome Granby – Granby, QUE – CAN – Empire Super Sprints – Billy Vanlnwegen

Clinton County Motor Speedway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Ken Duke

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Thomas Meseraull

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Ryan Ruhl

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series – Brooke Tatnell

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – NSL 360 Non-Wing Sprint Car Series – Brandon Halverson

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brandon Allen

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Midget Cars – Jesse Colwell

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Robbie Standridge

Lavonia Speedway – Lavonia, GA – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jack Sodeman Jr.

Mansfield Motor Speedway – Mansfield, Oh – USA – Winged 410 Sprint Cars – Sprint Car World Championship – Aaron Reutzel

Mansfield Motor Speedway – Mansfield, Oh – USA – Winged 410 Sprint Cars – Sprint Car World Championship – Cory Eliason

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Englewood Racing Association – Colton Nelson

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Englewood Racing Association – Ricky Otts

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Northwest Sprintcar Racing Association – Diamond Cup – Kyle Alberding

Monarch Motor Speedway – Wichita Falls, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Andy Shouse

Nashville Fairgrounds Speedway – Nashville, TN – USA – World of Outlaws – Music City Outlaw Nationals – Donny Schatz

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bud Kaeding

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged 360 Sprint CarsJori Hughes – Dylan Westbrook

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Jesse Costa

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kyle Cummins

Penn Can Speedway – Susquehanna, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Brady Simpson

Ransomville Speedway – Ransomville, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Davie Franek

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – David Holbrook

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Iowa Sprint Car League – Wyatt Burks

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jake Martens

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi Valley Outlaw Midgets – A.J. Gilbert

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Kevin Nouse

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Danny Dietrich

Saturday June 1, 2019

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints – Dustyn Welch

35 Raceway Park – Frankfort, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – John Paynter

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Civil War Series – Billy Anton

Arizona Speedway – San Tan Valley, AZ – USA – USAC Southwest Sprint Car Series – R.J. Johnson

Autodrome Drummond – Drummondville, QUE – CAN – Empire Super Sprints – Paulie Colagiovanni

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Kenny Edkin

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC Speed2 DMA Midget Car Series – Adam Whitney

Bethany Speedway – Bethany, MO – USA – Iowa Sprint Car League – Chris Morgan

Blue Ridge Motorsports Park – Blue Ridge, GA – USA – United Sprint Car Series – Mark Smith

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Thompson

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Andy Best

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Tyler Thompson (OR)

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Jase Randolph

Delaware International Speedway – Delmar, DE – USA – United Racing Club – Ed Aiken

Dodge City Raceway Park – Dodge City, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Luke Cranston

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Boyd Peterson

Electric City Speedway – Great Falls, MT – USA – Rocky Mountain Sprints – James Setters

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Summer Thunder Series – Seth Bergman

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tim Crawley

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Nebraska 360 Sprint Car Series / NSL Midwest Power Series – Hall of Fame Induction Weekend – Ryan Giles

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Hall of Fame Induction Weekend – Matthew Stelzer

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged Crate Sprint Cars – Hall of Fame Induction Weekend – Terry McCarl

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Josh Toho

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Wingless Limited Sprints – T.J. Herrell

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cockrum

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Cody Fletcher

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Anthony Marci

Macon Speedway – Macon, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Tyler Roth

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Englewood Racing Association – Ricky Otts

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Northwest Sprintcar Racing Association – Diamond Cup – Kyle Alberding

Nashville Fairgrounds Speedway – Nashville, TN – USA – World of Outlaws – Music City Outlaw Nationals – Shane Stewart

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Larry Drake

Ohio Valley Speedway – Washington, WV – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Ricky Peterson

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dusty Ballenger

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – King of the West-NARC Sprint Car Series – Colby Copeland

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Shane Golobic

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Shane Golobic

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Kevin Karnitz

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – ICAR CRS Winged Sprints – Eric Saunders

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Andy Shouse

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dale Howard

Shenandoah Speedway – Shenandoah, VA – USA – USAC Speed2 Eastern Midget Series – Noah Allison

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Evan Margeson

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Jim Caroll Classic – Sean Johnson

Sycamore Speedway – Sycamore, IL – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Chase Jones

Twin Cities Raceway Park – North Vernon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Hunter O’Neal

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Sr. Sprints – Chris Meredith

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – USAC West Coast Sprint Car Series – Troy Rutherford

Volusia Speedway Park – Barberville, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – Harley Zimmerman

Wayne County Speedway – Wayne City, IL – USA – USAC Regional Midget Cars – Michael Pickens

Sunday June 2, 2019

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Davey Ray

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Travis Arenz

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Blank

Glen Ridge Motorsports Park – Fultonville, NY – USA – Capital Racing Sprintcar Agency – Cory Sparks

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Cars / ICAR CRS Winged Sprints – Anton Hernandez

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Kokomo Klassic – Justin Grant

Stuart Raceway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bob Dvorak