Jordyn Charge Wins at Simpson Speedway

JANCOURT EAST, VIC (December 27, 2019) — Jordyn Charge won the Sprintcar Racing Association of Victoria Eureka Garage and Sheds Sprint Car Series event on Friday at Simpson Speedway. Charge passed pole sitter Brett Milburn on the second lap of the main event and led the remaining distance. Milburn held on for second while Jacob Smith rounded out the podium.

Sprintcar Racing Association of Victoria

Simpson Speedway

Jancourt East, VIC

Friday December 27, 2019

Qualifying:

1. VA29-Terry Rankin, 13.088

2. V68-Brett Milburn, 13.107

3. V60-Jordyn Charge, 13.262

4. V98-Peter Doukas, 13.280

5. V77-Brayden Parr, 13.426

6. V70-John Vogels, 13.444

7. V8-Bobby Daly, 13.503

8. V73-Charles Hunter, 13.517

9. VA81-Rhys Baxter, 13.602

10. V72-Jacob Smith, 13.633

11. V83-Chris Solomon, 13.765

12. N36-Eddie Lumbar, 13.808

13. V17-Dennis Jones, 13.824

14. V44-Tim Van Ginneken, 13.872

15. V7-Paul Solomon, 14.045

16. V57-Troy Hose, 14.076

17. VA88-Grant Stansfield, 14.206

18. V19-Sam Wren, 14.417

19. VA12-Mark Carlin, 14.473

20. V64-David Aldersley, 14.524

21. V4-Phil Lock, 14.742

22. VA22-Leigh Mugavin, 14.770

23. V28-Andrew Hughes, 14.785

24. V9-Rod Matthews, 14.877

25. V49-Ricky Clarke, 14.911

26. V32-Stephen Spark, 15.128

27. V50-Darren Clarke, 15.205

28. VA75-David Donegan, 15.298

29. VA82-Matthew Oshannassy, 15.325

Heat Race #1:

1. VA81-Rhys Baxter

2. V8-Bobby Daly

3. N36-Eddie Lumbar

4. V60-Jordyn Charge

5. V83-Chris Solomon

6. V17-Dennis Jones

7. V7-Paul Solomon

8. V57-Troy Hose

9. V64-David Aldersley

10. VA82-Matthew Oshannassy

Heat Race #2:

1. V68-Brett Milburn

2. V72-Jacob Smith

3. V77-Brayden Parr

4. V98-Peter Doukas

5. VA29-Terry Rankin

6. V70-John Vogels

7. V73-Charles Hunter

8. VA22-Leigh Mugavin

9. V49-Ricky Clarke

10. V50-Darren Clarke

Heat Race #3:

1. VA12-Mark Carlin

2. VA88-Grant Stansfield

3. V19-Sam Wren

4. V28-Andrew Hughes

5. V9-Rod Matthews

6. V32-Stephen Spark

7. V4-Phil Lock

8. VA75-David Donegan

9. V44-Tim Van Ginneken

Heat Race #4:

1. V60-Jordyn Charge

2. V17-Dennis Jones

3. V8-Bobby Daly

4. VA29-Terry Rankin

5. V72-Jacob Smith

6. V77-Brayden Parr

7. V98-Peter Doukas

8. V70-John Vogels

9. V64-David Aldersley

10. VA82-Matthew Oshannassy

Heat Race #5:

1. V7-Paul Solomon

2. V83-Chris Solomon

3. VA88-Grant Stansfield

4. VA12-Mark Carlin

5. N36-Eddie Lumbar

6. V19-Sam Wren

7. VA81-Rhys Baxter

8. V32-Stephen Spark

9. V57-Troy Hose

Heat Race #6:

1. V73-Charles Hunter

2. V68-Brett Milburn

3. V44-Tim Van Ginneken

4. V50-Darren Clarke

5. V28-Andrew Hughes

6. VA75-David Donegan

7. VA22-Leigh Mugavin

8. V9-Rod Matthews

9. V49-Ricky Clarke

B-Main:

1. V98-Peter Doukas

2. V77-Brayden Parr

3. V70-John Vogels

4. VA29-Terry Rankin

5. V44-Tim Van Ginneken

6. V19-Sam Wren

7. V64-David Aldersley

8. V4-Phil Lock

9. V57-Troy Hose

10. VA22-Leigh Mugavin

11. V28-Andrew Hughes

12. V49-Ricky Clarke

13. VA82-Matthew Oshannassy

14. V50-Darren Clarke

15. VA75-David Donegan

DNS. V9-Rod Matthews

A-Main:

1. V60-Jordyn Charge

2. V68-Brett Milburn

3. V72-Jacob Smith

4. VA88-Grant Stansfield

5. VA29-Terry Rankin

6. V73-Charles Hunter

7. V83-Chris Solomon

8. V77-Brayden Parr

9. V70-John Vogels

10. V98-Peter Doukas

11. V7-Paul Solomon

12. V17-Dennis Jones

13. VA81-Rhys Baxter

14. V19-Sam Wren

15. V44-Tim Van Ginneken

16. VA12-Mark Carlin

17. V8-Bobby Daly

18. N36-Eddie Lumbar