Matt Dumesny Dominates Feature at Valvoline Raceway

GRANVILLE, NSW (February 29, 2020) — Matt Dumesny put on a dominating performance in route to winning the Ultimate Sprintcar Championship feature on Saturday at Valvoline Raceway. Dumesny quickly drove to the lead from third starting spot and sliced through slower traffic during the 30-lap main event. Robbie Farr, Jordyn Brazier, James Thompson and David Cassidy rounded out the top five.

Valvoline Raceway

Granville, NSW

Saturday February 29, 2020

Ultimate Sprintcar Championship

Qualifying Flight A:

1. N22-James Thompson, 13.346

2. NS21-Jordyn Brazier, 13.511

3. N16-Daniel Sayre, 13.539

4. N56-Michael Saller, 13.552

5. N53-Jessie Attard, 13.600

6. N39-Jeremy Cross, 13.722

7. N18-Guy Stanshall, 13.768

8. N24-Blake Skipper, 13.914

9. N47-Marcus Dumesny, 14.090

10. NS16-Ashleigh Jack, 14.448

11. NS42-Zac Pacchiarotta, 14.615

Qualifying Flight B:

1. N92-Sam Walsh, 13.076

2. N57-Matt Dumesny, 13.228

3. D2-Ben Atkinson, 13.352

4. NS6-Matt Geering, 13.369

5. N54-Grant Tunks, 13.390

6. V5-Max Dumesny, 13.400

7. N61-Mick Matchett, 13.408

8. N95-Daniel Needham, 13.480

9. N72-Coby Elliott, 14.006

10. N71-Courtney O’hehir, 14.514

Qualifying Flight C:

1. NQ7-Robbie Farr, 12.570

2. Q5-Cody Maroske, 12.733

3. N40-Chris Mcinerney, 12.884

4. NS57-Brendan Scorgie, 13.266

5. USA55-Dean Thomas, 13.268

6. N49-Jamie Matherson, 13.327

7. V96-Andy Caruana, 13.382

8. N83-Peter O’Neill, 13.637

9. N93-Will Thompson, 13.846

10. Q94-Brett Minett, 14.008

Qualifying Flight D:

1. NS15-Daniel Cassidy, 12.527

2. N20-Troy Little, 12.671

3. N10-Luke Stirton, 12.742

4. NS97-Luke Geering, 12.750

5. N48-Jackson Delamont, 12.757

6. V17-Dennis Jones, 12.791

7. NZ69-Brett Sullivan, 12.818

8. N9-Lachlan Caunt, 12.849

9. Q6-Mick Rowell, 13.344

10. N41-Jeff Lawler, 13.502

Heat Race #1:

1. NS21-Jordyn Brazier

2. N56-Michael Saller

3. N22-James Thompson

4. N16-Daniel Sayre

5. N53-Jessie Attard

6. N39-Jeremy Cross

7. N18-Guy Stanshall

8. N47-Marcus Dumesny

9. N24-Blake Skipper

10. NS16-Ashleigh Jack

11. NS42-Zac Pacchiarotta

Heat Race #2:

1. N57-Matt Dumesny

2. NS6-Matt Geering

3. N92-Sam Walsh

4. D2-Ben Atkinson

5. N54-Grant Tunks

6. V5-Max Dumesny

7. N61-Mick Matchett

8. N95-Daniel Needham

9. N71-Courtney O’hehir

10. N72-Coby Elliott

Heat Race #3:

1. NQ7-Robbie Farr

2. Q5-Cody Maroske

3. NS57-Brendan Scorgie

4. N40-Chris Mcinerney

5. V96-Andy Caruana

6. USA55-Dean Thomas

7. N49-Jamie Matherson

8. Q94-Brett Minett

9. N83-Peter O’Neill

10. N93-Will Thompson

Heat Race #4:

1. NS15-Daniel Cassidy

2. N10-Luke Stirton

3. Q6-Mick Rowell

4. N48-Jackson Delamont

5. N41-Jeff Lawler

6. NZ69-Brett Sullivan

7. N9-Lachlan Caunt

8. N20-Troy Little

9. NS97-Luke Geering

10. V17-Dennis Jones

B-Main:

1. N39-Jeremy Cross

2. V5-Max Dumesny

3. N47-Marcus Dumesny

4. USA55-Dean Thomas

5. N20-Troy Little

6. V17-Dennis Jones

7. Q94-Brett Minett

8. NZ69-Brett Sullivan

9. N24-Blake Skipper

10. N49-Jamie Matherson

11. N9-Lachlan Caunt

12. N18-Guy Stanshall

13. N83-Peter O’Neill

14. N71-Courtney O’hehir

15. N72-Coby Elliott

16. N93-Will Thompson

17. NS16-Ashleigh Jack

18. NS42-Zac Pacchiarotta

19. N95-Daniel Needham

20. N61-Mick Matchett

Pole Shuffle Round #1:

1. NS6-Matt Geering

2. N56-Michael Saller

Pole Shuffle Round #2:

1. N10-Luke Stirton

2. NS6-Matt Geering

Pole Shuffle Round #3:

1. N10-Luke Stirton

2. Q5-Cody Maroske

Pole Shuffle Round #4:

1. NS21-Jordyn Brazier

2. N10-Luke Stirton

Pole Shuffle Round #5:

1. N57-Matt Dumesny

2. NS21-Jordyn Brazier

Pole Shuffle Round #6:

1. NQ7-Robbie Farr

2. N57-Matt Dumesny

Pole Shuffle Round #7:

1. NQ7-Robbie Farr

2. NS15-Daniel Cassidy

A-Main:

1. N57-Matt Dumesny

2. NQ7-Robbie Farr

3. NS21-Jordyn Brazier

4. N22-James Thompson

5. NS15-Daniel Cassidy

6. N16-Daniel Sayre

7. N48-Jackson Delamont

8. D2-Ben Atkinson

9. N47-Marcus Dumesny

10. V5-Max Dumesny

11. N53-Jessie Attard

12. N56-Michael Saller

13. N40-Chris Mcinerney

14. N54-Grant Tunks

15. NS57-Brendan Scorgie

16. N10-Luke Stirton

17. N41-Jeff Lawler

18. USA55-Dean Thomas

19. NS6-Matt Geering

20. V96-Andy Caruana

21. N39-Jeremy Cross

22. N92-Sam Walsh

23. Q6-Mick Rowell

24. Q5-Cody Maroske