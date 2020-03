Alex Bright Wins Wingless 60-Lapper at Murray Bridge Speedway

MURRAY BRIDGE, SA (March 7, 2020) — Alex Bright picked up the feature victory during one of the biggest events of the season, the Wingless 60, for the Wingless V6 Sprint Cars in Australia Saturday at Murray Bridge Speedway. Bright from Collegeville, PA took the lead from Jake Ashworth on lap 35 and led the remaining 25 circuits for the victory.

Robbie Farr won the winged sprint car feature.

Murray Bridge Speedway

Murray Bridge, SA

Saturday March 7, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. S2-Craig Vanderstelt

2. A1-Jamie Veal

3. S81-Luke Dillon

4. S78-Keke Falland

5. S45-Jake Tranter

6. S27-Daniel Pestka

7. NT24-Jamie O’Niell

8. T62-Tate Frost

9. N53-Jessie Attard

10. NT21-Chace Karpenko

Heat Race #2:

1. NQ7-Robbie Farr

2. N57-Matthew Dumesny

3. N47-Marcus Dumesny

4. S14-Brendan Quinn

5. S10-Steven Caruso

6. S23-Daniel Smith

7. S85-Austin McDonald

8. T22-Jock Goodyer

9. S52-Matt Egel

Heat Race #3:

1. S13-Brock Hallett

2. W17-James McFadden

3. S63-Ryan Jones

4. S97-Grant Anderson

5. S15-Aidan Hall

6. S4-Lisa Walker

7. T7-Tim Hutchins

8. S24-Ricky Maiolo

9. S42-Jamie Hendry

Heat Race #4:

1. A1-Jamie Veal

2. S45-Jake Tranter

3. S78-Keke Falland

4. NT21-Chace Karpenko

5. S81-Luke Dillon

6. S2-Craig Vanderstelt

7. T62-Tate Frost

8. S27-Daniel Pestka

9. NT24-Jamie O’Niell

10. N53-Jessie Attard

Heat Race #5:

1. N57-Matthew Dumesny

2. NQ7-Robbie Farr

3. N47-Marcus Dumesny

4. S10-Steven Caruso

5. T22-Jock Goodyer

6. S14-Brendan Quinn

7. S23-Daniel Smith

8. S52-Matt Egel

9. S85-Austin McDonald

Heat Race #6:

1. S15-Aidan Hall

2. S63-Ryan Jones

3. S4-Lisa Walker

4. S97-Grant Anderson

5. S13-Brock Hallett

6. T7-Tim Hutchins

7. S24-Ricky Maiolo

8. W17-James McFadden

9. S42-Jamie Hendry

Feature:

1. NQ7-Robbie Farr

2. A1-Jamie Veal

3. N57-Matthew Dumesny

4. S81-Luke Dillon

5. S97-Grant Anderson

6. S45-Jake Tranter

7. S2-Craig Vanderstelt

8. N47-Marcus Dumesny

9. S10-Steven Caruso

10. NT21-Chace Karpenko

11. S14-Brendan Quinn

12. T7-Tim Hutchins

13. S78-Keke Falland

14. S23-Daniel Smith

15. S13-Brock Hallett

16. T22-Jock Goodyer

17. S4-Lisa Walker

18. S15-Aidan Hall

19. S63-Ryan Jones

20. W17-James McFadden

Wingless V6 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. V89-Todd Hobson

2. V77-Alex Thomson

3. N45-Troy Carey

4. V32-Dayn Bentvelzen

5. V14-Alex Ross

6. S86-Kerby Hillyer

7. S77-Mick Barker

8. S18-Ross Miller

9. S46-Mark Taylor

10. S71-Alex Bright

11. V60-Steven Hately

Heat Race #2:

1. N41-Jason Bates

2. S23-Jack McCarthy

3. A1-Kyle Mock

4. S2-Jake Ashworth

5. V67-Christopher Halesworth

6. S47-Anthony Tapley

7. NX9-Andrew Seery

8. S28-Renee Pestka

9. VX14-Harry Ross

10. S9-Ben Harris

Heat Race #3:

1. S16-Joel Heinrich

2. Q49-Cody O’Connell

3. Q48-Casey O’Connell

4. V2-Travis Millar

5. N19-Cody Boulding

6. S15-Hayden Vickers

7. NX60-Graham Flood

8. NX41-Daniel Nikiforoff

9. S41-Bronson Mauro

10. Q1-Scott Thomsen

Heat Race #4:

1. S33-Brad Evans

2. S96-Robert Heard

3. N42-Zac Pacchiarotta

4. N2-Robert Mazzer

5. N61-Peter Granger

6. VX25-Gary McCallum

7. NX82-Nathan Dicker

8. S35-Mitchell Broome

9. S11-Normie Moore

10. NX39-Matthew Nikiforoff

Heat Race #5:

1. Q18-Brody Thomsen

2. S3-Keke Falland

3. VX50-Luke Weel

4. S21-Matthew Kennedy

5. VX41-Aaron Kennett

6. S53-Nicole Southby

7. N4-Jason Davis

8. V10-Will Scott

9. S22-Jamie Crafter

10. S27-Cory Hodgson

Heat Race #6:

1. V33-Luke Storer

2. V43-Daniel Storer

3. VX72-Marlin Walsh

4. W44-Tyson Bryden

5. W3-Matthew Iwanow

6. NX37-Jaidyn Boulding

7. S8-Darryl Sloan

8. VX71-Chris Heard

9. S67-Joel Chadwick

10. S7-Norm Moore

C-Main:

1. VX14-Harry Ross

2. S28-Renee Pestka

3. VX71-Chris Heard

4. S22-Jamie Crafter

5. V10-Will Scott

6. S18-Ross Miller

B-Main #1:

1. S71-Alex Bright

2. S86-Kerby Hillyer

3. W44-Tyson Bryden

4. S21-Matthew Kennedy

5. VX14-Harry Ross

6. S35-Mitchell Broome

7. S15-Hayden Vickers

8. Q49-Cody O’Connell

9. S9-Ben Harris

10. NX41-Daniel Nikiforoff

11. VX25-Gary McCallum

12. NX37-Jaidyn Boulding

13. NX9-Andrew Seery

14. VX71-Chris Heard

15. N19-Cody Boulding

16. NX82-Nathan Dicker

17. N2-Robert Mazzer

18. N4-Jason Davis

B-Main #2:

1. V32-Dayn Bentvelzen

2. S67-Joel Chadwick

3. V77-Alex Thomson

4. VX72-Marlin Walsh

5. S33-Brad Evans

6. V2-Travis Millar

7. S47-Anthony Tapley

8. V67-Christopher Halesworth

9. N45-Troy Carey

10. S77-Mick Barker

11. NX60-Graham Flood

12. S8-Darryl Sloan

13. VX41-Aaron Kennett

14. S28-Renee Pestka

15. S46-Mark Taylor

16. S22-Jamie Crafter

17. S53-Nicole Southby

18. N61-Peter Granger

A-Main:

1. S71-Alex Bright

2. V14-Alex Ross

3. V33-Luke Storer

4. VX50-Luke Weel

5. V43-Daniel Storer

6. S67-Joel Chadwick

7. S3-Keke Falland

8. Q48-Casey O’Connell

9. S23-Jack McCarthy

10. N41-Jason Bates

11. S16-Joel Heinrich

12. W3-Matthew Iwanow

13. V32-Dayn Bentvelzen

14. Q18-Brody Thomsen

15. N42-Zac Pacchiarotta

16. A1-Kyle Mock

17. S2-Jake Ashworth

18. S86-Kerby Hillyer

19. V89-Todd Hobson

DQ. S96-Robert Heard