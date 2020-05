Tyler Drueke Wins at US 36 Raceway

OSBORN, MO (Friday May 22, 2020) — The victory was Drueke’s third during the 2020 season. Jordan Welch, Jay Russell, Jack Potter, and Kyler Johnson rounded out the top five.

US 36 Raceway

Osborn, MO

Friday May 22, 2020

Winged 305 Sprint Cars

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 12-Tyler Drueke[5]

2. 23J-Jordan Welch[4]

3. 43-Jake Greenwood[2]

4. 15-Jack Potter[3]

5. 76-Jay Russell[8]

6. 45X-Kyler Johnson[7]

7. 15V-Mark Vanderheiden[1]

DNS: 12P-Ryan Navratil

A-Main (20 Laps)

1. 12-Tyler Drueke[1]

2. 23J-Jordan Welch[2]

3. 76-Jay Russell[4]

4. 15-Jack Potter[3]

5. 45X-Kyler Johnson[6]

6. 15V-Mark Vanderheiden[7]

7. 43-Jake Greenwood[5]

DNS: 12P-Ryan Navratil