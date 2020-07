Schatz Captures Thriller at Lernerville

Donny Schatz came from 3rd place as the white flag was waving to win a barn burner over Kyle Larson and Brad Sweet Tuesday night at Lernerville Speedway.

By World of Outlaws | July 21, 2020 at 11:06 pm

NOS Energy Drink Feature (40 Laps) – 1. 15-Donny Schatz [6][$25,000]; 2. 57-Kyle Larson [3][$7,000]; 3. 49-Brad Sweet [1][$5,000]; 4. 17-Sheldon Haudenschild [7][$4,000]; 5. 41-David Gravel [5][$3,000]; 6. 2-Carson Macedo [2][$2,900]; 7. 7S-Jason Sides [21][$2,800]; 8. 14-Parker Price-Miller [4][$2,700]; 9. 1S-Logan Schuchart [9][$2,600]; 10. 49X-Tim Shaffer [18][$2,500]; 11. 5-Brent Marks [8][$2,400]; 12. 15K-Chad Kemenah [14][$2,300]; 13. 11K-Kraig Kinser [19][$2,200]; 14. 2M-Kerry Madsen [10][$2,100]; 15. 83-Daryn Pittman [22][$2,000]; 16. 42-Sye Lynch [15][$1,500]; 17. 9-Kasey Kahne [16][$1,300]; 18. 46-Michael Bauer [23][$1,200]; 19. 33M-Mason Daniel [25][$]; 20. 18-Gio Scelzi [13][$1,200]; 21. 3-Jac Haudenschild [20][$1,200]; 22. 11-Carl Bowser [26][$]; 23. 5W-Lucas Wolfe [12][$1,200]; 24. 2C-Wayne Johnson [24][$1,200]; 25. 1A-Jacob Allen [11][$1,200]; 26. 55-Hunter Schuerenburg [17][$1,200]; Lap Leaders: Brad Sweet 1-6, 28-32, 34-39; Donny Schatz 7-27, 33, 40; KSE Hard Charger Award: 7S-Jason Sides[+14]

Qualifying Flight-A – 1. 2-Carson Macedo, 13.476; 2. 57-Kyle Larson, 13.52; 3. 41-David Gravel, 13.551; 4. 14-Parker Price-Miller, 13.601; 5. 1S-Logan Schuchart, 13.637; 6. 1A-Jacob Allen, 13.658; 7. 18-Gio Scelzi, 13.668; 8. 42-Sye Lynch, 13.724; 9. 55-Hunter Schuerenburg, 13.767; 10. 11K-Kraig Kinser, 13.865; 11. 46-Michael Bauer, 14.048; 12. 22-Brandon Spithaler, 14.048; 13. 83-Daryn Pittman, 14.143; 14. 40-George Hobaugh, 14.268; 15. 6-Bill Rose, 14.3; 16. J4-John Garvin, 14.368; 17. 13-Brandon Matus, 14.368; 18. 33-Brent Matus, 14.751; 19. 14H-Jeremy Hill, 15.246; 20. 2F-A.J. Flick, NT

Qualifying Flight-B – 1. 49-Brad Sweet, 13.331; 2. 15-Donny Schatz, 13.551; 3. 2M-Kerry Madsen, 13.601; 4. 5W-Lucas Wolfe, 13.723; 5. 17-Sheldon Haudenschild, 13.763; 6. 5-Brent Marks, 13.918; 7. 49X-Tim Shaffer, 13.927; 8. 9-Kasey Kahne, 14.017; 9. 15K-Chad Kemenah, 14.102; 10. 3-Jac Haudenschild, 14.107; 11. 7S-Jason Sides, 14.178; 12. 11-Carl Bowser, 14.218; 13. 2C-Wayne Johnson, 14.253; 14. 91-Tony Fiore, 14.41; 15. 23-Cole Macedo, 14.43; 16. C1-Clay Riney, 14.454; 17. 33M-Mason Daniel, 14.611; 18. 19-Steven Haefke, 15.287; 19. 4K-Kip Edwards, 17.09

DRYDENE Heat #1 – Flight (A) (10 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 2-Carson Macedo [1]; 2. 41-David Gravel [2]; 3. 1S-Logan Schuchart [3]; 4. 18-Gio Scelzi [4]; 5. 55-Hunter Schuerenburg [5]; 6. 83-Daryn Pittman [7]; 7. 46-Michael Bauer [6]; 8. 13-Brandon Matus [9]; 9. 6-Bill Rose [8]; 10. 14H-Jeremy Hill [10]

DRYDENE Heat #2 – Flight (A) (10 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 57-Kyle Larson [1]; 2. 14-Parker Price-Miller [2]; 3. 1A-Jacob Allen [3]; 4. 42-Sye Lynch [4]; 5. 11K-Kraig Kinser [5]; 6. 22-Brandon Spithaler [6]; 7. J4-John Garvin [8]; 8. 40-George Hobaugh [7]; 9. 33-Brent Matus [9]; 10. 2F-A.J. Flick [10]

DRYDENE Heat #3 – Flight (B) (10 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 49-Brad Sweet [1]; 2. 17-Sheldon Haudenschild [3]; 3. 2M-Kerry Madsen [2]; 4. 15K-Chad Kemenah [5]; 5. 49X-Tim Shaffer [4]; 6. 7S-Jason Sides [6]; 7. 2C-Wayne Johnson [7]; 8. 33M-Mason Daniel [9]; 9. 23-Cole Macedo [8]; 10. 4K-Kip Edwards [10]

DRYDENE Heat #4 – Flight (B) (10 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 15-Donny Schatz [1]; 2. 5-Brent Marks [3]; 3. 5W-Lucas Wolfe [2]; 4. 9-Kasey Kahne [4]; 5. 3-Jac Haudenschild [5]; 6. 11-Carl Bowser [6]; 7. 91-Tony Fiore [7]; 8. C1-Clay Riney [8]; 9. 19-Steven Haefke [9]

DIRTVision Fast Pass Dash (8 Laps) – 1. 49-Brad Sweet [3]; 2. 2-Carson Macedo [2]; 3. 57-Kyle Larson [4]; 4. 14-Parker Price-Miller [1]; 5. 41-David Gravel [5]; 6. 15-Donny Schatz [6]; 7. 17-Sheldon Haudenschild [7]; 8. 5-Brent Marks [8]

Last Chance Showdown (12 Laps) – Top 4 Transfer – 1. 7S-Jason Sides [2][]; 2. 83-Daryn Pittman [3][]; 3. 46-Michael Bauer [1][]; 4. 2C-Wayne Johnson [6][]; 5. 11-Carl Bowser [4][$500]; 6. 22-Brandon Spithaler [5][$400]; 7. J4-John Garvin [7][$350]; 8. 40-George Hobaugh [11][$300]; 9. 23-Cole Macedo [14][$275]; 10. 33M-Mason Daniel [10][$250]; 11. 13-Brandon Matus [9][$200]; 12. 33-Brent Matus [15][$200]; 13. C1-Clay Riney [12][$200]; 14. 6-Bill Rose [13][$200]; 15. 19-Steven Haefke [16][$200]; 16. 14H-Jeremy Hill [17][$200]; 17. 91-Tony Fiore [8][$200]; 18. 4K-Kip Edwards [18][$200]; 19. 2F-A.J. Flick [19][$200]