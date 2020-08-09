Dietrich Wins Hank Gentzler Memorial at Lincoln

Hank Gentzler Memorial
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylvania
Saturday August 8, 2020
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. 48 – Danny Dietrich
2. 51 – Freddie Rahmer
3. 5e – Tim Wagaman
4. 07 – Gerard Mcintyre
5. 75c – Chase Dietz
6. 21 – Matt Campbell
7. 15 – Adam Wilt
8. 8d – Billy Dietrich
9. 1x – Chad Trout
10. 88 – Brandon Rahmer
11. 24 – Lucas Wolfe
12. 45 – Jeff Halligan
13. 87 – Alan Krimes
14. 59 – Jimmy Siegel
15. 69 – Tim Glatfelter
16. 15s – Jeff Rohrbaugh
17. 2w – Glendon Forsythe
18. 90 – Jordan Givler
19. 7h – Trey Hivner
20. 73b – Brett Michalski
21. 27g – Jay Galloway
22. 5r – Tyler Ross
23. 97 – Bria Hershey
24. 14c – Tyler Esh
Winged 358 Sprint Cars
Feature:
1. 38 – Brett Strickler
2. 66 – Doug Hammaker
3. 2 – Kody Hartlaub
4. 00r – Jeff Rohrbaugh
5. 23a – Chris Arnold
6. 5a – Zachary Allman
7. 66a – Cody Fletcher
8. 00 – Chris Frank
9. 54 – Brett Wanner
10. 84m – Chad Criswell
11. 5s – Travis Scott
12. 11z – Zach Newlin
13. 19d – Wyatt Hinkle
14. 21 – Cj Tracy
15. 18 – Todd Rittenhouse Jr
16. 99 – Zachary Cool
17. 6 – Tim Mcclelland
18. 27 – Jacob Galloway
19. 28 – Matt Findley
20. 4r – Zane Rudisill
21. 38d – Kyle Denmyer
22. 23 – Justin Foster
23. 82 – Cameron Burke
24. 11h – Hayden Miller