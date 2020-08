Ruhl Rules to Roost at Merritt

MERRITT, MI (August 15, 2020) — Ryan Ruhl won the Great Lakes Super Sprints feature on Saturday at Merritt Speedway. The victory was Ruhl’s fourth of the 2020 season. Jared Horstman, Dustin Daggett, Conner Morrell, and Andrew Scheid rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints

Merritt Speedway

Merritt, Michigan

Saturday August 15, 2020

Qualifying

1. 17-Jared Horstman, 12.732[10]

2. 71H-Ryan Ruhl, 12.953[12]

3. 85-Dustin Daggett, 12.990[7]

4. 88N-Frank Neill, 13.140[2]

5. 7C-Phil Gressman, 13.291[22]

6. 49T-Gregg Dalman, 13.301[9]

7. 3A-Mike Astrauskas, 13.311[13]

8. 28M-Conner Morrell, 13.387[4]

9. 77-Andrew Scheid, 13.432[1]

10. 16W-Chase Ridenour, 13.484[21]

11. 70-Eli Lakin, 13.504[3]

12. 20A-Andy Chehowski, 13.658[6]

13. 611-Kevin VanHouten, 13.705[14]

14. 8-Justin Ward, 13.942[11]

15. 2-Doug Stepke, 14.097[5]

16. 21T-Troy Chehowski, 14.674[16]

17. 89-Chris Pobanz, 14.747[20]

18. 2T-Ralph Brakenberry, 15.026[19]

19. 33-RJ Payne, 15.094[8]

20. 33A-Justin Powell, 15.508[18]

21. 3T-Tank Brakenberry, 15.610[17]

22. 10S-Jay Steinebach, NT[15]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 16W-Chase Ridenour[1]

2. 17-Jared Horstman[4]

3. 3A-Mike Astrauskas[2]

4. 10S-Jay Steinebach[8]

5. 88N-Frank Neill[3]

6. 21T-Troy Chehowski[6]

7. 611-Kevin VanHouten[5]

8. 33-RJ Payne[7]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 28M-Conner Morrell[2]

2. 71H-Ryan Ruhl[4]

3. 7C-Phil Gressman[3]

4. 70-Eli Lakin[1]

5. 89-Chris Pobanz[6]

6. 8-Justin Ward[5]

7. 33A-Justin Powell[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 77-Andrew Scheid[2]

2. 85-Dustin Daggett[4]

3. 49T-Gregg Dalman[3]

4. 20A-Andy Chehowski[1]

5. 2-Doug Stepke[5]

6. 2T-Ralph Brakenberry[6]

7. 3T-Tank Brakenberry[7]

A-Main (25 Laps)

1. 71H-Ryan Ruhl[2]

2. 17-Jared Horstman[6]

3. 85-Dustin Daggett[3]

4. 28M-Conner Morrell[1]

5. 77-Andrew Scheid[5]

6. 7C-Phil Gressman[9]

7. 49T-Gregg Dalman[10]

8. 10S-Jay Steinebach[11]

9. 88N-Frank Neill[7]

10. 3A-Mike Astrauskas[8]

11. 70-Eli Lakin[12]

12. 20A-Andy Chehowski[13]

13. 2-Doug Stepke[15]

14. 89-Chris Pobanz[14]

15. 8-Justin Ward[17]

16. 33-RJ Payne[22]

17. 3T-Tank Brakenberry[21]

18. 2T-Ralph Brakenberry[18]

19. 611-Kevin VanHouten[19]

20. 33A-Justin Powell[20]

21. 16W-Chase Ridenour[4]

22. 21T-Troy Chehowski[16]