Eliason Wins All Star/IRA Feature at Wilmot

Ollies Bargain Outlet All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1 / Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Wilmot Raceway

Wilmot, Wisconsin

Friday August 21, 2020

Lincoln Electirc Qualifying

1. 17-Ian Madsen, 13.109[16]

2. 87-Aaron Reutzel, 13.138[19]

3. 26-Cory Eliason, 13.186[10]

4. 13-Justin Peck, 13.237[12]

5. 07-Gerard McIntyre Jr, 13.338[34]

6. 68-Dave Uttech, 13.408[31]

7. 7BC-Tyler Courtney, 13.420[30]

8. 79-Blake Nimee, 13.439[14]

9. 14-Tony Stewart, 13.439[35]

10. 17B-Bill Balog, 13.476[32]

11. 55-Hunter Schuerenberg, 13.479[23]

12. 5J-Jeremy Schultz, 13.534[4]

13. 23-Russel Borland, 13.542[27]

14. 11-Zeb Wise, 13.563[3]

15. 14R-Sean Rayhall, 13.607[13]

16. 25-Danny Schlafer, 13.613[8]

17. 99-Skylar Gee, 13.635[17]

18. W20-Greg Wilson, 13.698[33]

19. 55D-Austin Deblauw, 13.702[20]

20. 19-Todd Daun, 13.708[28]

21. 43-Jereme Schroeder, 13.717[11]

22. 2W-Scott Neitzel, 13.735[24]

23. 65-Jordan Goldesberry, 13.780[9]

24. 10V-Matt VandeVere, 13.787[25]

25. 73-Jake Blackhurst, 13.800[1]

26. 4B-Scott Biertzer, 13.868[5]

27. 21N-Frankie Nervo, 13.868[29]

28. 20R-Rob Pribnow, 13.919[18]

29. 4K-Kris Spitz, 13.933[6]

30. 77-Wayne Modjeski, 13.969[15]

31. 0-John Fahl, 13.996[7]

32. 73AF-Scotty Thiel, 14.016[22]

33. 29-Hunter Custer, 14.058[2]

34. 14M-Jack Routson, 14.303[21]

35. 5H-Patrick Haynes, 14.775[26]

Ford Performance Heat Race #1 (10 Laps)

1. 11-Zeb Wise[3]

2. 65-Jordan Goldesberry[1]

3. 25-Danny Schlafer[2]

4. 5J-Jeremy Schultz[4]

5. 73-Jake Blackhurst[5]

6. 4K-Kris Spitz[7]

7. 4B-Scott Biertzer[6]

8. 0-John Fahl[8]

9. 29-Hunter Custer[9]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (10 Laps)

1. 13-Justin Peck[2]

2. 79-Blake Nimee[1]

3. 26-Cory Eliason[3]

4. 99-Skylar Gee[6]

5. 17-Ian Madsen[4]

6. 20R-Rob Pribnow[8]

7. 14R-Sean Rayhall[5]

8. 77-Wayne Modjeski[9]

9. 43-Jereme Schroeder[7]

Hunt Brothers Pizza Heat Race #3 (10 Laps)

1. 55-Hunter Schuerenberg[3]

2. 23-Russel Borland[2]

3. 87-Aaron Reutzel[4]

4. 73AF-Scotty Thiel[7]

5. 2W-Scott Neitzel[5]

6. 14M-Jack Routson[8]

7. 10V-Matt VandeVere[6]

8. 5H-Patrick Haynes[9]

9. 55D-Austin Deblauw[1]

Mobil 1 Heat Race #4 (10 Laps)

1. 7BC-Tyler Courtney[2]

2. 14-Tony Stewart[1]

3. 07-Gerard McIntyre Jr[4]

4. 17B-Bill Balog[5]

5. W20-Greg Wilson[6]

6. 68-Dave Uttech[3]

7. 19-Todd Daun[7]

8. 21N-Frankie Nervo[8]

Kears Speed Shop Dash #1 (4 Laps)

1. 55-Hunter Schuerenberg[2]

2. 26-Cory Eliason[4]

3. 11-Zeb Wise[1]

4. 13-Justin Peck[3]

5. 07-Gerard McIntyre Jr[5]

Elliotts Custom Trailers and Carts Dash #2 (4 Laps)

1. 79-Blake Nimee[1]

2. 87-Aaron Reutzel[2]

3. 17-Ian Madsen[4]

4. 5J-Jeremy Schultz[3]

5. 7BC-Tyler Courtney[5]

Classic Ink USA B-Main (12 Laps)

1. 19-Todd Daun[6]

2. 20R-Rob Pribnow[3]

3. 14R-Sean Rayhall[2]

4. 10V-Matt VandeVere[7]

5. 4B-Scott Biertzer[8]

6. 77-Wayne Modjeski[10]

7. 21N-Frankie Nervo[9]

8. 55D-Austin Deblauw[13]

9. 0-John Fahl[11]

10. 43-Jereme Schroeder[14]

11. 68-Dave Uttech[1]

12. 5H-Patrick Haynes[12]

13. 29-Hunter Custer[15]

14. 4K-Kris Spitz[4]

15. 14M-Jack Routson[5]

Ollies Bargain Outlet A-Main (30 Laps)

1. 26-Cory Eliason[3]

2. 17-Ian Madsen[6]

3. 55-Hunter Schuerenberg[1]

4. 11-Zeb Wise[5]

5. 07-Gerard McIntyre Jr[9]

6. 14-Tony Stewart[11]

7. 99-Skylar Gee[16]

8. 5J-Jeremy Schultz[8]

9. 2W-Scott Neitzel[19]

10. 65-Jordan Goldesberry[13]

11. W20-Greg Wilson[18]

12. 73AF-Scotty Thiel[17]

13. 23-Russel Borland[12]

14. 87-Aaron Reutzel[4]

15. 13-Justin Peck[7]

16. 79-Blake Nimee[2]

17. 10V-Matt VandeVere[24]

18. 25-Danny Schlafer[14]

19. 7BC-Tyler Courtney[10]

20. 17B-Bill Balog[15]

21. 20R-Rob Pribnow[22]

22. 19-Todd Daun[21]

23. 14R-Sean Rayhall[23]