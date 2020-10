Feature Winners: October 2-4, 2020

Friday October 2, 2020

Brockville Ontario Speedway – Brockville, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Adam Taylor

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Car Series – Fall Festival of Speed – Ethan Barrow

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Fall Festival of Speed – Dave Darland

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – USAC Midwest Regional Midget Series – Fall Festival of Speed – Adam Taylor

Georgetown Speedway – Georgetown, DE – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Steven Drevicki

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – ASCS National Tour / ASCS Mid-South Region – Short Track Nationals – Derek Hagar

Lakeside Speedway – Kansas City, KS – USA – USAC Midwest Racing Association – Riley Kreisel

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Jack Sodeman Jr.

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – A.J. Flick

Mercer Raceway – Mercer, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Little Guy Nationals – Jim Morris

Tri-City Speedway – Pontoon Beach, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Paul Nienhiser

Tri-City Speedway – Pontoon Beach, IL – USA – POWRi National Midget League – Gold Crown Midget Nationals – Buddy Kofoid

Tri-City Speedway – Pontoon Beach, IL – USA – POWRi RaceSaver 305 Sprint Cars – J Kinder

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – World of Outlaws – National Open – David Gravel

Saturday October 3, 2020

35 Raceway – Frankfort, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jacob Stickle

Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints – Tony Elliott Classic – Rained Out

Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – United States Speed Association – Tony Elliott Classic – Rained Out

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Chris Singleton

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – QLD Sprintcar Title – Lachlan McHugh

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Jacob Jolley

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – ASCS Desert Sprint Car Series – Stevie Sussex

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – ASCS Southwest Region – Eric Wilkins

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Cole Duncan

Brockville Ontario Speedway – Brockville, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Jesse Costa

Circus City Speedway – Peru, IN – USA – USAC Midwest Regional Midget Series – Chase McDermand

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Jake Wheeler

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Johnny Kent

Evergreen Speedway – Monroe, WA – USA – Granite Super Spritns – Chance Crum

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Season Championship – Steve Rando

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Season Championship – D.J. Foos

Greater Cumberland Raceway – Cumberland, MD – USA – Virginia Sprint Series / Laurel Highlands Sprint Car Series – Mikell McGhee

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – ASCS National Tour / ASCS Mid-South Region – Short Track Nationals – Sam Hafertepe Jr.

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – Season Finale – Brady Bacon

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – NEMA Lites Midget Car Series – Octoberfest – Randy Cabral

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – NEMA Midget Car Series – Octoberfest – Ben Seitz

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – A.J. Hopkins

Mercer Raceway – Mercer, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Little Guy Nationals – Jacob Gamola

Merrittville Speedway – Thorold, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Rained Out

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Bill Brian Jr.

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – USAC Western States Midget Car Series / Bay Cities Racing Association – Cancelled

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Cancelled

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Shane Golobic

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – USAC Wingless Sprints Oklahoma – Ty Husley

Tri-City Speedway – Pontoon Beach, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Rained Out

Tri-City Speedway – Pontoon Beach, IL – USA – POWRi National Midget League – Gold Crown Midget Nationals – Rained Out

Tri-City Speedway – Pontoon Beach, IL – USA – POWRi RaceSaver 305 Sprint Cars – Rained Out

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – World of Outlaws – National Open – Donny Schatz

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Rained Out

Sunday October 4, 2020

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – USA – Midget Cars – Rusty Whittaker

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – USA – Winged 410 Sprint Cars – QLD Sprintcar Title – Lachlan McHugh

Toledo Speedway – Toledo, OH – USA – USAC Silver Crown Championship – Rollie Beale Classic – Rained Out

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Car Series – Rained Out