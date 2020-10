McHugh Wins 2020 Queensland Sprintcar Championship

BRISBANE, QLD (October 3, 2020) — Lachlan McHugh won the finale of the 2020 Queensland Sprintcar Championship on Sunday at Archerfield Speedway. McHugh started on the pole and led every lap in route to the title. Luke Oldfield and Kevin Titman rounded out the podium. Rusty Whittaker won the midget car feature.

Queensland Sprintcar Championship – Night #2

Ausdeck Archerfield Speedway

Brisbane, Queensland

Saturday October 3, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 54-Randy Morgan

2. 17-Luke Oldfield

3. 43-Paul Rooks

4. 10-Adam Butler

5. 14-Mark Pholi

6. 34-Kevin Britten

7. 59-Kevin Titman

8. 9-Nathan McFarlane

9. 13-Zack Howell

Heat Race #2:

1. 47-Brendon Claridge

2. NQ7-Lachlan McHugh

3. 21-Nick Whell

4. 28-Allan Woods

5. 65-Mitchell Gee

6. 33-Callum Walker

7. 8-Brock Dean

8. NQ2-Andrew Baumber

9. 73-Libby Ellis

Heat Race #3:

1. 78-Andrew Corbet

2. Q2-Brent Kratzmann

3. 51-Tim Farrell

4. 5-Cody Maroske

5. 42-Kristy Bonsey

6. 44-Dan Murray

7. 74-Brodie Tulloch

8. 89-Dave Fanning

9. Q7-Aaron Kelly

Heat Race #4:

1. 21-Nick Whell

2. 17-Luke Oldfield

3. 89-Dave Fanning

4. 59-Kevin Titman

5. 14-Mark Pholi

6. 10-Adam Butler

7. 9-Nathan McFarlane

8. 13-Zack Howell

9. 43-Paul Rooks

Heat Race #5:

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. 47-Brendon Claridge

3. 51-Tim Farrell

4. 65-Mitchell Gee

5. 28-Allan Woods

6. 8-Brock Dean

7. NQ2-Andrew Baumber

8. 73-Libby Ellis

9. 78-Andrew Corbet

Heat Race #6:

1. 34-Kevin Britten

2. Q7-Aaron Kelly

3. Q2-Brent Kratzmann

4. 54-Randy Morgan

5. 5-Cody Maroske

6. 33-Callum Walker

7. 42-Kristy Bonsey

8. 44-Dan Murray

9. 74-Brodie Tulloch

B-Main:

1. 78-Andrew Corbet

2. 14-Mark Pholi

3. NQ2-Andrew Baumber

4. 44-Dan Murray

5. 8-Brock Dean

6. 74-Brodie Tulloch

7. 9-Nathan McFarlane

8. 42-Kristy Bonsey

9. 73-Libby Ellis

10. 13-Zack Howell

A-Main:

1. NQ7-Lachlan McHugh

2. 17-Luke Oldfield

3. 59-Kevin Titman

4. 54-Randy Morgan

5. 33-Callum Walker

6. 10-Adam Butler

7. 14-Mark Pholi

8. 5-Cody Maroske

9. 44-Dan Murray

10. 51-Tim Farrell

11. 89-Dave Fanning

12. 21-Nick Whell

13. 78-Andrew Corbet

14. NQ2-Andrew Baumber

15. Q2-Brent Kratzmann

16. 65-Mitchell Gee

17. Q7-Aaron Kelly

18. 28-Allan Woods

19. 47-Brendon Claridge

20. 34-Kevin Britten

Midget Cars

Qualifying:

1. 6-Darren Vine, 13.808

2. 17-Rusty Whittaker, 13.906

3. 46-Chris Singleton, 14.002

4. 8-Scott Doyle, 14.097

5. 36-Cal Whatmore, 14.188

6. 56-Ricky Robinson, 14.471

7. 5-Brodie Tulloch, 14.496

8. 3-Glenn Wright, 14.557

9. 81-Brad Dawson, 14.566

10. 37-Lachy Paulger, 14.574

11. 45-Tom Clauss, 14.594

12. 18-Nathan Mathers, 14.661

13. 15-Darren Dillon, 14.758

14. 95-Gavin McDowell, 15.631

15. 93-Nick McDowell, 15.664

Heat Race #1:

1. 56-Ricky Robinson

2. 17-Rusty Whittaker

3. 37-Lachy Paulger

4. 95-Gavin McDowell

5. 5-Brodie Tulloch

6. 8-Scott Doyle

7. 45-Tom Clauss

8. 3-Glenn Wright

Heat Race #2:

1. 6-Darren Vine

2. 18-Nathan Mathers

3. 46-Chris Singleton

4. 15-Darren Dillon

5. 81-Brad Dawson

6. 93-Nick McDowell

7. 36-Cal Whatmore

Heat Race #3:

1. 8-Scott Doyle

2. 17-Rusty Whittaker

3. 56-Ricky Robinson

4. 36-Cal Whatmore

5. 18-Nathan Mathers

6. 3-Glenn Wright

Heat Race #4:

1. 37-Lachy Paulger

2. 81-Brad Dawson

3. 5-Brodie Tulloch

4. 15-Darren Dillon

5. 6-Darren Vine

6. 46-Chris Singleton

Feature:

1. 17-Rusty Whittaker

2. 37-Lachy Paulger

3. 6-Darren Vine

4. 81-Brad Dawson

5. 56-Ricky Robinson

6. 18-Nathan Mathers

7. 15-Darren Dillon

8. 5-Brodie Tulloch

9. 36-Cal Whatmore

10. 95-Gavin McDowell