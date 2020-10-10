Photo Gallery: POWRi, MOWA, and 305’s at Jacksonville Speedway Jacksonville Speedway, Media Gallery, Midwest Open Wheel Association, Photo Gallery, POWRi National Midget League Thomas Meseraull (#7) racing with Ace McCarthy (#28). (Mark Funderburk photo) Carson Short (#21) racing with Zach Daum (#5D). (Mark Funderburk photo) Thomas Meseraull. (Mark Funderburk photo) Carson Short. (Mark Funderburk photo) Carson Short with family and crew in victory lane at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk photo) Carson Short with his crew after winning Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk photo) J Kinder. (Mark Funderburk photo) J Kinder won the 305 sprint car feature on Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk photo) Thomas Meseraull in victory lane Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk photo) Thomas Meseraull (#7) racing with Ace McCarthy (#28). (Mark Funderburk photo) Related Stories: Heading Back to Jacksonville Speedway Friday, October 9th Herb Barlow Memorial Washed Out at Jacksonville Photo Gallery: MOWA and POWRi at Jacksonville Photo Gallery: Herb Barlow Memorial at Jacksonville Photo Gallery: MOWA and POWRi WAR Sprint Cars at Jacksonville Speedway Jacksonville Speedwaymidwest open wheel associationMOWAPhoto GalleryPOWRiPOWRi National Midget League