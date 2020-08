Austin McCarl Takes Knoxville 360 Nationals Opener

Austin McCarl took the 20 lap opening night feature win of the MyPlace Hotels Knoxville 360 Nationals Presented by Great Southern Bank Thursday night.

KNOXVILLE RACEWAY, Knoxville, IA

August 6, 2020

360 RESULTS

Time Trials, 1. 2, Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aus (2), 16.203; 2. 17WX, Shane Golobic, Fremont, CA (21), 16.229; 3. 87, Aaron Reutzel, Clute, TX (32), 16.247; 4. 14, Tim Shaffer, Aliquippa, PA (14), 16.318; 5. 15H, Sam Hafertepe Jr., Sunnyvale, TX (35), 16.334; 6. 69, Brady Bacon, Broken Arrow, OK (17), 16.339; 7. 83M, Justin Henderson, Tea, SD (5), 16.349; 8. 35M, Tim Kaeding, San Jose, CA (27), 16.436; 9. 26, Cory Eliason, Visalia, CA (41), 16.447; 10. 3, Ayrton Gennetten, Gravois Mills, MO (10), 16.45; 11. 41S, Dominic Scelzi, Fresno, CA (9), 16.486; 12. 17A, Austin McCarl, Altoona, IA (40), 16.497; 13. 70, Calvin Landis, Knoxville, IA (45), 16.534; 14. 63, JJ Hickle, Quilcene, WA (13), 16.551; 15. 4J, Lee Grosz, Harwood, ND (33), 16.56; 16. 83, Rob Kubli, Milo, IA (34), 16.572; 17. 20, AJ Moeller, Rockwell City, IA (1), 16.594; 18. 11, Roger Crockett, Broken Arrow, OK (44), 16.607; 19. 88, Kyle Offill, Tracy, CA (6), 16.671; 20. 7TAZ, Tasker Phillips, Pleasantville, IA (4), 16.677; 21. 22, Ryan Leavitt, Knoxville, IA (16), 16.685; 22. 66, Ricky Montgomery, Denver, CO (36), 16.698; 23. 53, Joe Beaver, Knoxville, IA (12), 16.701; 24. 22K, Kaleb Johnson, Sioux Falls, SD (15), 16.702; 25. 23, Devon Dobie, Wapakoneta, OH (19), 16.705; 26. 2M, Matt Moro, Polk City, IA (8), 16.726; 27. 81E, Eric Bridger, Winterset, IA (7), 16.731; 28. 95, Matt Covington, Glenpool, OK (3), 16.737; 29. 17W, Harli White, Lindsay, OK (25), 16.772; 30. 24N, Nathan Mills, Bondurant, IA (29), 16.772; 31. 115, Nick Parker, Tucson, AZ (23), 16.782; 32. 24, Garret Williamson, Columbia, MO (39), 16.799; 33. 5H, Michael Faccinto, Hanford, CA (30), 16.814; 34. 5J, Jamie Ball, Knoxville, IA (38), 16.87; 35. 33H, Colton Heath, Marysville, WA (20), 16.883; 36. 14B, Bailey Sucich, Granite Falls, WA (26), 16.926; 37. 66D, Chase Dunham, Leipsic, OH (24), 16.945; 38. 4H, Cody Hansen, Nunda, SD (46), 16.961; 39. 23M, Lance Moss, Cherryville, NC (28), 17.017; 40. 22X, Riley Goodno, Knoxville, IA (31), 17.03; 41. 1B, Chelsea Blevins, Janesville, CA (18), 17.046; 42. 51A, Elliot Amdahl, Flandreau, SD (37), 17.094; 43. 75X, JT Imperial, Mesa, AZ (22), 17.11; 44. 50Z, Zach Chappell, Talala, OK (43), 17.117; 45. 1A, John Anderson, Des Moines, IA (42), 17.498; 46. 6, Jett Carney, El Paso, TX (47), 17.566; 47. 6X, Frank Rodgers III, Lucas, IA (48), 17.748; 48. 4S, Adam Speckman, Rapid City, SD (11), 18.126;

Heat 1, 8 Laps, No Time: 1. Ryan Leavitt (2); 2. Matt Moro (1); 3. Kerry Madsen (6); 4. Dominic Scelzi (4); 5. Brady Bacon (5); 6. Rob Kubli (3); 7. Nick Parker (7); 8. Jett Carney (10); 9. Bailey Sucich (8); 10. Chelsea Blevins (9);

Heat 2, 8 Laps, No Time: 1. Ricky Montgomery (2); 2. Austin McCarl (4); 3. Shane Golobic (6); 4. Garret Williamson (7); 5. Justin Henderson (5); 6. Eric Bridger (1); 7. Chase Dunham (8); 8. Elliot Amdahl (9); 9. Frank Rodgers III (10); 10. AJ Moeller (3);

Heat 3, 8 Laps, No Time: 1. Calvin Landis (4); 2. Aaron Reutzel (6); 3. Joe Beaver (2); 4. Roger Crockett (3); 5. Matt Covington (1); 6. Michael Faccinto (7); 7. Tim Kaeding (5); 8. JT Imperial (9); 9. Cody Hansen (8); 10. Adam Speckman (10);

Heat 4, 8 Laps, No Time: 1. Tim Shaffer (6); 2. Kaleb Johnson (2); 3. Harli White (1); 4. JJ Hickle (4); 5. Cory Eliason (5); 6. Kyle Offill (3); 7. Jamie Ball (7); 8. Zach Chappell (9); 9. Lance Moss (8);

Heat 5, 8 Laps, No Time: 1. Nathan Mills (1); 2. Ayrton Gennetten (5); 3. Colton Heath (7); 4. Devon Dobie (2); 5. Sam Hafertepe Jr. (6); 6. John Anderson (9); 7. Riley Goodno (8); 8. Tasker Phillips (3); 9. Lee Grosz (4);

C main, 10 Laps, No Time: 1. Cody Hansen (4); 2. Bailey Sucich (3); 3. Lance Moss (5); 4. Chelsea Blevins (6); 5. Frank Rodgers III (7); 6. Lee Grosz (1); 7. AJ Moeller (2); 8. Adam Speckman (8);

B main, 12 Laps, No Time: 1. Cory Eliason (5); 2. Justin Henderson (3); 3. Tim Kaeding (4); 4. Kyle Offill (7); 5. Michael Faccinto (12); 6. Matt Covington (10); 7. Sam Hafertepe Jr. (1); 8. Jamie Ball (13); 9. Rob Kubli (6); 10. Chase Dunham (14); 11. Zach Chappell (18); 12. Riley Goodno (15); 13. Elliot Amdahl (16); 14. Nick Parker (11); 15. Cody Hansen (21); 16. Eric Bridger (9); 17. Bailey Sucich (22); 18. JT Imperial (17); 19. Chelsea Blevins (24); 20. Lance Moss (23); 21. Jett Carney (20); 22. John Anderson (19); 23. Brady Bacon (2); 24. Tasker Phillips (8);

A main, 20 Laps, No Time: 1. Austin McCarl (2); 2. Kerry Madsen (8); 3. Dominic Scelzi (3); 4. Shane Golobic (7); 5. Tim Shaffer (5); 6. Joe Beaver (13); 7. Roger Crockett (10); 8. Cory Eliason (21); 9. Calvin Landis (1); 10. Tim Kaeding (23); 11. Justin Henderson (22); 12. JJ Hickle (9); 13. Garret Williamson (19); 14. Ayrton Gennetten (4); 15. Harli White (17); 16. Kaleb Johnson (14); 17. Ricky Montgomery (12); 18. Colton Heath (20); 19. Kyle Offill (24); 20. Matt Moro (16); 21. Nathan Mills (18); 22. Devon Dobie (15); 23. Aaron Reutzel (6); 24. Ryan Leavitt (11);