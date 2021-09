Huppunen Wins Knights of Thunder Feature at Brighton; Dykstra Sweeps Action Sprint Tour Features

BRIGHTON, ONT (September 5, 2021) — Jim Huppunen won the Knights of Thunder 360 Sprint Car Series portion of the Labour Day Classic at Brighton Speedway for the Knights of Thunder Sprint Car Series. While Huppunen won his second sprint car feature of the season, Jacob Dykstra continued his success with the Action Sprint Tour scoring his second feature win of the season and seventh of the season.

Brighton Speedway

Brighton, Ontario

Sunday, September 5, 2021

Knights of Thunder 360 Sprint Car Series

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 88-Alain Bergeron[1]

2. 11-Jamie Turner[4]

3. 11J-Chris Jones[2]

4. 19-Nathan Jackson[3]

5. 5D-Ben Silliker[6]

6. 3G-Dale Gosselin[8]

7. 0-Glenn Styres[7]

8. 98-Paul Pekkonen[5]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 14H-Jim Huppunen[1]

2. 0FM-Steve Poirier[2]

3. 28-Jordan Poirier[3]

4. 91-Ryan Turner[8]

5. 1-Holly Porter[4]

6. 9-Liam Martin[5]

7. 88H-Josh Hansen[7]

8. 90-Travis Cunningham[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 87X-Shone Evans[4]

2. 70-Baily Heard[3]

3. 13-Cory Turner[6]

4. 5-DJ Christie[7]

5. 17X-Mack DeMan[5]

6. 15-Dan Nanticoke[1]

7. (DQ) 84-Tyler Rand[2]

A-Main (25 Laps)

1. 14H-Jim Huppunen[2]

2. 28-Jordan Poirier[10]

3. 13-Cory Turner[4]

4. 91-Ryan Turner[5]

5. 88-Alain Bergeron[3]

6. 0FM-Steve Poirier[9]

7. 87X-Shone Evans[8]

8. 17X-Mack DeMan[15]

9. 90-Travis Cunningham[21]

10. 70-Baily Heard[6]

11. 88H-Josh Hansen[19]

12. 1-Holly Porter[16]

13. 5-DJ Christie[7]

14. 11-Jamie Turner[1]

15. 11J-Chris Jones[11]

16. 3G-Dale Gosselin[14]

17. 15-Dan Nanticoke[20]

18. 0-Glenn Styres[18]

19. 9-Liam Martin[17]

20. 84-Tyler Rand[23]

21. 98-Paul Pekkonen[22]

22. 19-Nathan Jackson[12]

23. 5D-Ben Silliker[13]

Action Sprint Tour

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 31-Dale Curran[2]

2. 4-Jesse Costa[5]

3. 12DD-Darren Dryden[6]

4. 14-Larry Gledhill[1]

5. 26X-Terry Baker[7]

6. 74-Rob Neely[8]

7. 70MM-Dave McKnight Jr[3]

8. MK8-Matt Hill[4]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 50LS-Adrian Stahle[1]

2. 3S-Austin Roes[6]

3. 56-Dereck Lemyre[4]

4. 52-Matt Billings[3]

5. 48-Lance Erskine[5]

6. 9-Luke Stewart[7]

7. 20-Johnny Miller[2]

8. 77T-Tyeller Powless[8]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[2]

2. BS39-Brett Stratford[1]

3. 19D-Allan Downey[7]

4. 9C-Brian Nanticoke[5]

5. 38-Derek Miller[3]

6. 4B-Darrell Pelletier[8]

7. 39-Jonah Mutton[6]

8. 48M-Andrew Marshall[4]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 45-Nick Sheridan[7]

2. 99-Joshua Hill[1]

3. 7-Eric Gledhill[3]

4. 45L-Curtis Gartly[5]

5. 26-John Verney[4]

6. 49C-Cody Smith[2]

7. 49L-Lucas Smith[6]

B-Main (12 Laps)

1. 4B-Darrell Pelletier[2]

2. 74-Rob Neely[1]

3. 9-Luke Stewart[3]

4. 49L-Lucas Smith[6]

5. 20-Johnny Miller[9]

6. 39-Jonah Mutton[5]

7. 77T-Tyeller Powless[8]

8. MK8-Matt Hill[10]

9. 48M-Andrew Marshall[11]

10. 49C-Cody Smith[4]

11. 70MM-Dave McKnight Jr[7]

A-Main (25 Laps)

1. 5D-Jacob Dykstra[4]

2. 19D-Allan Downey[8]

3. 3S-Austin Roes[1]

4. 45-Nick Sheridan[6]

5. 31-Dale Curran[3]

6. BS39-Brett Stratford[9]

7. 7-Eric Gledhill[12]

8. 56-Dereck Lemyre[11]

9. 12DD-Darren Dryden[5]

10. 99-Joshua Hill[10]

11. 50LS-Adrian Stahle[7]

12. 52-Matt Billings[16]

13. 74-Rob Neely[22]

14. 26X-Terry Baker[15]

15. 45L-Curtis Gartly[14]

16. 38-Derek Miller[20]

17. 48-Lance Erskine[18]

18. 4B-Darrell Pelletier[21]

19. 49L-Lucas Smith[24]

20. 9C-Brian Nanticoke[13]

21. 9-Luke Stewart[23]

22. 14-Larry Gledhill[17]

23. 26-John Verney[19]

24. 4-Jesse Costa[2]