Horstman hangs on for GLSS win at I-96, Ricky Lewis grabs GLTS checkers

Clarksville,Mi (May 9,2025)- After two aborted starts resulting in red flags, Jared Horstman was able to hold off Scotty Thiel and won the 25 lap Great Lakes Super Sprints feature at I-96 Speedway Friday night. Horstman, Thiel and Max Stanbaugh all held the lead at various stages of the main event and all three slid off the track but were able to still contend. Following Horstman, Thiel and Stanbaugh was Dustin Daggett and Chase Ridenour.

Ricky Lewis dominated the Great Lakes Traditional Sprints feature leading all 25 laps, leading Keith Sheffer, Steve Irwin, Brian Ruhlman and Max Frank

Michigan CAT A Feature 1 (25 Laps): 1. 17-Jared Horstman[1]; 2. 51-Scotty Thiel[3]; 3. 71H-Max Stambaugh[2]; 4. 85-Dustin Daggett[5]; 5. 38-Chase Ridenour[7]; 6. 01-Brad Lamberson[6]; 7. 20I-Kelsey Ivy[12]; 8. 16-Ryan Ruhl[16]; 9. 31-Jac Nickles[8]; 10. 49T-Gregg Dalman[18]; 11. 13-Van Gurley Jr[11]; 12. 22-Aaron Shaffer[15]; 13. 10S-Jay Steinebach[19]; 14. 3A-Mike Astrauskas[20]; 15. (DNF) X-Mike Keegan[13]; 16. (DNF) 14-Keith Sheffer Jr[4]; 17. (DNF) 7C-Phil Gressman[10]; 18. (DNF) 70-Eli Lakin[14]; 19. (DNF) 6-Ryan Coniam[17]; 20. (DNF) 66-Chase Dunham[9]

Operating Engineers 324 B Feature 1 (12 Laps): 1. 16-Ryan Ruhl[2]; 2. 6-Ryan Coniam[3]; 3. 49T-Gregg Dalman[1]; 4. 10S-Jay Steinebach[8]; 5. 3A-Mike Astrauskas[5]; 6. 27K-Zac Broughman[12]; 7. 13T-Andy Teunessen[6]; 8. 10BR-Jason Blonde[10]; 9. 84-Levi Poortenga[9]; 10. 67-Kevin Martens[7]; 11. 33-Jeremy Ferguson[4]; 12. (DNS) 07-Shane Simmons

Engler Machine Tool Heat 1 (8 Laps): 1. 17-Jared Horstman[1]; 2. 14-Keith Sheffer Jr[2]; 3. 38-Chase Ridenour[4]; 4. 7C-Phil Gressman[3]; 5. X-Mike Keegan[5]; 6. 49T-Gregg Dalman[6]; 7. 33-Jeremy Ferguson[9]; 8. 67-Kevin Martens[8]; 9. 10BR-Jason Blonde[7]

Beacon Bridge Markets Heat 2 (8 Laps): 1. 51-Scotty Thiel[1]; 2. 85-Dustin Daggett[3]; 3. 31-Jac Nickles[4]; 4. 13-Van Gurley Jr[7]; 5. 70-Eli Lakin[5]; 6. 16-Ryan Ruhl[2]; 7. 3A-Mike Astrauskas[8]; 8. (DNF) 10S-Jay Steinebach[6]; 9. (DNS) 07-Shane Simmons

MacAllister CAT Rental Heat 3 (8 Laps): 1. 71H-Max Stambaugh[1]; 2. 01-Brad Lamberson[2]; 3. 66-Chase Dunham[3]; 4. 20I-Kelsey Ivy[5]; 5. 22-Aaron Shaffer[9]; 6. 6-Ryan Coniam[6]; 7. 13T-Andy Teunessen[4]; 8. 84-Levi Poortenga[7]; 9. 27K-Zac Broughman[8]

Ti22 Performance Qualifying 1 (99 Laps): 1. 17-Jared Horstman, 00:13.827[22]; 2. 51-Scotty Thiel, 00:13.860[27]; 3. 71H-Max Stambaugh, 00:13.895[8]; 4. 14-Keith Sheffer Jr, 00:13.947[9]; 5. 16-Ryan Ruhl, 00:14.023[11]; 6. 01-Brad Lamberson, 00:14.034[7]; 7. 7C-Phil Gressman, 00:14.077[2]; 8. 85-Dustin Daggett, 00:14.096[24]; 9. 66-Chase Dunham, 00:14.104[4]; 10. 38-Chase Ridenour, 00:14.164[21]; 11. 31-Jac Nickles, 00:14.221[16]; 12. 13T-Andy Teunessen, 00:14.276[3]; 13. X-Mike Keegan, 00:14.277[10]; 14. 70-Eli Lakin, 00:14.359[12]; 15. 20I-Kelsey Ivy, 00:14.367[6]; 16. 49T-Gregg Dalman, 00:14.377[5]; 17. 10S-Jay Steinebach, 00:14.433[23]; 18. 6-Ryan Coniam, 00:14.448[20]; 19. 10BR-Jason Blonde, 00:14.492[18]; 20. 13-Van Gurley Jr, 00:14.618[15]; 21. 84-Levi Poortenga, 00:14.711[1]; 22. 67-Kevin Martens, 00:14.730[25]; 23. 3A-Mike Astrauskas, 00:14.972[14]; 24. 27K-Zac Broughman, 00:15.120[26]; 25. (DNF) 33-Jeremy Ferguson, 00:15.120[13]; 26. (DNF) 07-Shane Simmons, 00:15.120[19]; 27. (DNF) 22-Aaron Shaffer, 00:15.120[17]

410 Sprints – Non-Winged

A Feature 1 (25 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[2]; 2. 86-Keith Sheffer Jr[5]; 3. 0-Steve Irwin[6]; 4. 49-Brian Ruhlman[1]; 5. 25-Max Frank[3]; 6. 00-Parker Frederickson[7]; 7. 16-Jackson Slone[4]; 8. 73-Zach Lamb[10]; 9. 33-Jason Ferguson[8]; 10. 22-Tom Lowe[12]; 11. 13-Ian Hunter[14]; 12. 33P-RJ Payne[15]; 13. 10S-Jay Steinebach[11]; 14. 3A-Mike Astrauskas[13]; 15. 20-Aiden Salisbury[19]; 16. 10G-Kent Gardner[16]; 17. (DNS) 24-Lee Underwood; 18. (DNS) 2-Evan Mosley; 19. (DNS) 26-Dale Hunter

Heat 1 (8 Laps): 1. 49-Brian Ruhlman[2]; 2. 0-Steve Irwin[4]; 3. 00-Parker Frederickson[3]; 4. 73-Zach Lamb[1]; 5. 3A-Mike Astrauskas[5]; 6. (DNS) 10G-Kent Gardner; 7. (DNS) 20-Aiden Salisbury

Heat 2 (8 Laps): 1. 41-Ricky Lewis[4]; 2. 25-Max Frank[2]; 3. 33-Jason Ferguson[3]; 4. 10S-Jay Steinebach[1]; 5. 13-Ian Hunter[5]; 6. (DNS) 2-Evan Mosley

Heat 3 (8 Laps): 1. 86-Keith Sheffer Jr[4]; 2. 16-Jackson Slone[3]; 3. 24-Lee Underwood[2]; 4. 22-Tom Lowe[1]; 5. 33P-RJ Payne[5]; 6. (DNS) 26-Dale Hunter

Qualifying 1 (1 Laps): 1. 0-Steve Irwin, 00:15.999[7]; 2. 41-Ricky Lewis, 00:16.218[9]; 3. 86-Keith Sheffer Jr, 00:16.413[18]; 4. 00-Parker Frederickson, 00:16.795[3]; 5. 33-Jason Ferguson, 00:16.800[13]; 6. 16-Jackson Slone, 00:16.820[12]; 7. 49-Brian Ruhlman, 00:16.834[11]; 8. 25-Max Frank, 00:17.056[6]; 9. 24-Lee Underwood, 00:17.144[8]; 10. 73-Zach Lamb, 00:17.263[15]; 11. 10S-Jay Steinebach, 00:17.472[17]; 12. 22-Tom Lowe, 00:17.705[16]; 13. 3A-Mike Astrauskas, 00:17.918[1]; 14. 13-Ian Hunter, 00:18.476[10]; 15. 33P-RJ Payne, 00:18.972[2]; 16. 20-Aiden Salisbury, 00:19.647[14]; 17. 2-Evan Mosley, 00:19.647[4]; 18. 26-Dale Hunter, 00:19.647[5]; 19. 10G-Kent Gardner, 00:19.647[19]