Jason Shultz Wins at Selinsgrove

Selinsgrove Speedway
Selinsgrove, PA
Saturday April 28, 2018
Winged 360 Sprint Cars
Feature: 1. 29 – Jason Shultz, 2. 28F – Davie Franek, 3. 66 – Ryan Kinninger, 4. 5G – Curt Michael, 5. 77 – Derek Locke, 6. 99K – Cody Keller, 7. 5 – Kevin Nagy, 8. 67W – Justin Whittall, 9. 47C – Adam Carberry, 10. 76 – Larry Kelleher, 11. 11 – Jim Shuster, 12. 5 – Brian NOrnhold, 13. 71 – Charlie Anderson. 14. 83 – Larry McVey, 15. 49S – Mallie Shuster, 16. 35L – Chad Layton, 17. 99Y – Shane Yost. DNS: 21 – Eric Vallinsky.