Mike Boston Wins Again at Eagle Raceway

Eagle Raceway
Eagle, NE
Saturday June 9, 2019
Winged 305 Sprint Cars
Feature:
1. 51 – Mike Boston
2. 12 – Tyler Drueke
3. 4x – Jason Danley
4. 100 – Clint Benson
5. 91 – Adam Gullion
6. 17 – Dan Satriano
7. 7 – Toby Chapman
8. 2J – Zach Blurton
9. 54 – Trey Gropp(r)
10. 22D – Danny Nekolite
11. 1 – Doug Lovegrove
12. 8G – Jimmy Grasso
13. 20 – Tim Hilfiker
14. 1B – Brandon Horton
15. 40X – Mark Pace
16. 77 – Jason Miller
17. 4W – Nathan Weiler
18. 14G – Gene Ackland
19. 20P – Shon Pointer
20. 5 – Stuart Snyder