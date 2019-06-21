Dobmeier Wins NOSA Feature at River Cities

Northern Outlaw Sprint Association
River Cities Speedway
Grand Forks, N.D.
Friday June 21, 2019
Heat Race #1:
1. 55-Nick Ranten
2. 31-Shane Roemeling
3. 26-Blake Egeland
4. 22-Tanner Wisk
5. 2A-Austin Pierce
6. 27-Chris Ranten
7. 9N-Wade Nygaard
8. 13T-Ty Hanten
9. 11M-Brendan Mullen
10. 2T-Presley Truedson
Heat Race #2:
1. 13-Mark Dobmeier
2. 14-Tom Egeland
3. 8C-Jack Croaker
4. 8H-Jade Hastings
5. 20A-Jordan Adams
6. 10TRB-Bob Martin
7. 0-Nick Omdahl
8. 99-Jordan Graham
9. 41T-Travis Strandell
Feature:
1. 8H-Jade Hastings
2. 13-Mark Dobmeier
3. 9N-Wade Nygaard
4. 2A-Austin Pierce
5. 0-Nick Omdahl
6. 8C-Jack Croaker
7. 13T-Ty Hanten
8. 20A-Jordan Adams
9. 10TRB-Bob Martin
10. 11M-Brendan Mullen
11. 99-Jordan Graham
12. 31-Shane Roemeling
13. 26-Blake Egeland
14. 55-Nick Ranten
15. 41T-Travis Strandell
16. 14-Tom Egeland
17. 27-Chris Ranten
18. 22-Tanner Wisk
DNS. 2T-Presley Truedson