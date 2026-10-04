Justin Sanders grabs NARC victory at Thunderbowl

Tulare, CA (Oct 3,2026)- Justin Sanders won the 30 lap NARC feature at Thunderbowl Raceway Saturday night. Sanders was followed by Tim Kaeding, DJ Netto, Chance Grasty and Tanner Thorson.
410 Sprints – Winged
Hoosier Tires A Feature (30 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[2]; 2. 0-Tim Kaeding[5]; 3. 88N-DJ Netto[7]; 4. X1-Chance Grasty[3]; 5. W-Tanner Thorson[9]; 6. 29-Bud Kaeding[4]; 7. 21-Colby Copeland[6]; 8. 3-Kaleb Montgomery[8]; 9. 21L-Landon Brooks[13]; 10. 10-Dominic Gorden[10]; 11. 2XM-Max Mittry[12]; 12. 22-Shane Golobic[18]; 13. 2K-Jake Andreotti[15]; 14. 92-Dylan Bloomfield[11]; 15. 88A-Joey Ancona[14]; 16. 73-Ryan Bernal[16]; 17. 121-Caeden Steele[17]; 18. 14-Jett Barnes[19]; 19. 12-Jarrett Soares[20]; 20. 73B-Braden Chiaramonte[21]; 21. 5K-Gauge Garcia[1]; 22. 5D-Cole Danell[22]
HDTI Dash (6 Laps): 1. 5K-Gauge Garcia[1]; 2. 2X-Justin Sanders[2]; 3. X1-Chance Grasty[4]; 4. 29-Bud Kaeding[6]; 5. 0-Tim Kaeding[3]; 6. 21-Colby Copeland[5]
Kaeding Performance Heat 1 (8 Laps): 1. 5K-Gauge Garcia[1]; 2. 21-Colby Copeland[4]; 3. W-Tanner Thorson[3]; 4. 92-Dylan Bloomfield[5]; 5. 21L-Landon Brooks[7]; 6. 73-Ryan Bernal[6]; 7. 14-Jett Barnes[2]; 8. 5D-Cole Danell[8]
BMRS Heat 2 (8 Laps): 1. 29-Bud Kaeding[2]; 2. 88N-DJ Netto[3]; 3. 10-Dominic Gorden[1]; 4. 0-Tim Kaeding[4]; 5. 88A-Joey Ancona[5]; 6. 121-Caeden Steele[8]; 7. 12-Jarrett Soares[7]; 8. (DNS) 2A-Austin Wood
Hills Meats Heat 3 (8 Laps): 1. X1-Chance Grasty[1]; 2. 3-Kaleb Montgomery[2]; 3. 2X-Justin Sanders[4]; 4. 2XM-Max Mittry[3]; 5. 2K-Jake Andreotti[6]; 6. 22-Shane Golobic[7]; 7. 73B-Braden Chiaramonte[5]
ARP Qualifying (2 Laps): 1. 21-Colby Copeland, 13.678[7]; 2. 0-Tim Kaeding, 13.734[11]; 3. 2X-Justin Sanders, 13.751[8]; 4. 5K-Gauge Garcia, 13.788[5]; 5. 10-Dominic Gorden, 13.807[4]; 6. X1-Chance Grasty, 13.841[20]; 7. 14-Jett Barnes, 13.842[2]; 8. 29-Bud Kaeding, 13.900[15]; 9. W-Tanner Thorson, 13.941[1]; 10. 3-Kaleb Montgomery, 13.941[13]; 11. 88N-DJ Netto, 13.970[16]; 12. 2XM-Max Mittry, 14.000[17]; 13. 92-Dylan Bloomfield, 14.013[21]; 14. 88A-Joey Ancona, 14.056[3]; 15. 73B-Braden Chiaramonte, 14.068[23]; 16. 73-Ryan Bernal, 14.118[14]; 17. 2A-Austin Wood, 14.119[10]; 18. 2K-Jake Andreotti, 14.195[18]; 19. 21L-Landon Brooks, 14.220[22]; 20. 12-Jarrett Soares, 14.417[6]; 21. 22-Shane Golobic, 14.424[9]; 22. 5D-Cole Danell, 14.467[12]; 23. (DQ) 121-Caeden Steele, 14.015[19]