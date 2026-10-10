Burns takes “Kokomo Klash” checkers

Kokomo,IN (October 9,2026)- Harley Burns won the 25 lap “Kokomo Klash” Friday night at Kokomo Speedway. Following Burns was Shane Cottle, Zack Pretorius, Jadon Rogers, Ricky Lewis and Rylan Gray.
Non Wing 410 Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 16-Harley Burns[2]; 2. 34-Shane Cottle[6]; 3. 9Z-Zack Pretorius[3]; 4. 5-Jadon Rogers[9]; 5. 41-Ricky Lewis[8]; 6. 1-Rylan Gray[1]; 7. 24P-David Gasper[7]; 8. 21B-Beau Brandon[12]; 9. 2B-Caleb Shietze[13]; 10. 21-Anton Hernandez[16]; 11. 22-Brandon Spencer[5]; 12. 83C-Chance Crum[11]; 13. 39G-Matt Goodnight[15]; 14. 18K-Kole Kirkman[14]; 15. 34F-Parker Frederickson[17]; 16. (DNF) 91-Tres Mehler[20]; 17. (DNF) 10G-Gabriel Gilbert[18]; 18. (DNF) 5K-Devan Myers[4]; 19. (DNF) 18B-Landon Butler[10]; 20. (DNF) 9P-Wes Pinkerton[19]
B Feature 1 (10 Laps): 1. 34F-Parker Frederickson[3]; 2. 10G-Gabriel Gilbert[4]; 3. 9P-Wes Pinkerton[8]; 4. 91-Tres Mehler[1]; 5. 87*-Tony Helton[2]; 6. 11-Colin Sivia[7]; 7. 87-Reed Whitney[12]; 8. 14H-Dalton Walker[11]; 9. 3L-Mike Landis[9]; 10. 29OG-Tom Eller[5]; 11. 44-David Hair[6]; 12. 18-Ryan Deis[10]
Heat 1 (8 Laps): 1. 1-Rylan Gray[2]; 2. 22-Brandon Spencer[1]; 3. 5-Jadon Rogers[4]; 4. 2B-Caleb Shietze[5]; 5. 91-Tres Mehler[3]; 6. 29OG-Tom Eller[7]; 7. (DNS) 3L-Mike Landis
Heat 2 (8 Laps): 1. 16-Harley Burns[1]; 2. 34-Shane Cottle[2]; 3. 18B-Landon Butler[3]; 4. 18K-Kole Kirkman[5]; 5. 87*-Tony Helton[4]; 6. 44-David Hair[6]; 7. 18-Ryan Deis[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius[1]; 2. 24P-David Gasper[2]; 3. 83C-Chance Crum[3]; 4. 39G-Matt Goodnight[5]; 5. 34F-Parker Frederickson[4]; 6. 11-Colin Sivia[6]; 7. 14H-Dalton Walker[7]
Heat 4 (8 Laps): 1. 5K-Devan Myers[1]; 2. 41-Ricky Lewis[5]; 3. 21B-Beau Brandon[2]; 4. 21-Anton Hernandez[6]; 5. 10G-Gabriel Gilbert[4]; 6. 9P-Wes Pinkerton[3]; 7. 87-Reed Whitney[7]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 22-Brandon Spencer, 13.570[5]; 2. 1-Rylan Gray, 13.812[4]; 3. 91-Tres Mehler, 14.185[2]; 4. 5-Jadon Rogers, 14.274[7]; 5. 2B-Caleb Shietze, 14.824[6]; 6. 3L-Mike Landis, 33.333[3]; 7. 29OG-Tom Eller, 33.334[1]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 16-Harley Burns, 13.604[5]; 2. 34-Shane Cottle, 13.823[6]; 3. 18B-Landon Butler, 13.863[2]; 4. 87*-Tony Helton, 14.018[1]; 5. 18K-Kole Kirkman, 14.074[7]; 6. 44-David Hair, 14.142[4]; 7. 18-Ryan Deis, 15.421[3]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius, 13.365[4]; 2. 24P-David Gasper, 13.418[3]; 3. 83C-Chance Crum, 13.573[6]; 4. 34F-Parker Frederickson, 13.642[2]; 5. 39G-Matt Goodnight, 13.683[1]; 6. 11-Colin Sivia, 14.268[5]; 7. 14H-Dalton Walker, 14.533[7]
Qualifying 4 (3 Laps): 1. 5K-Devan Myers, 13.575[2]; 2. 21B-Beau Brandon, 13.620[5]; 3. 9P-Wes Pinkerton, 13.705[4]; 4. 10G-Gabriel Gilbert, 13.726[3]; 5. 41-Ricky Lewis, 13.776[7]; 6. 21-Anton Hernandez, 13.977[6]; 7. 87-Reed Whitney, 14.082[1]