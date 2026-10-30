Justin Peck shows the way at Night #1 of “Trophy Cup”

Tulare,CA (Oct 29,2026)- Fourth starting Justin Peck took the lead on lap one of the 30 lap feature on night #1 of “Trophy Cup” and led the rest of the way Thursday night at Thunderbowl Raceway.
Jace Park closed on Peck at the half way point in traffic, but once Peck cleared traffic, he was gone. Following Peck was Jace Park, Jake Andreotti, Kaleb Montgomery and Gauge Garcia.
410 Sprints – Winged
A Feature 1 (30 Laps): 1. 26-Justin Peck[4]; 2. 10J-Jace Park[2]; 3. 2K-Jake Andreotti[3]; 4. 3-Kaleb Montgomery[5]; 5. 5K-Gauge Garcia[8]; 6. 2XM-Tanner Holmes[9]; 7. 26R-Levi Hillier[12]; 8. 2X-Justin Sanders[10]; 9. 24-Max Mittry[6]; 10. 14-Jett Barnes[16]; 11. 21T-Carson Macedo[11]; 12. 0-Tim Kaeding[15]; 13. 8N-Cole Macedo[7]; 14. X1-Chance Grasty[13]; 15. 73B-Braden Chiaramonte[18]; 16. 29-Bud Kaeding[20]; 17. 92-Dylan Bloomfield[19]; 18. 21L-Landon Brooks[23]; 19. 31-Jett Yantis[14]; 20. 87-Daison Pursley[24]; 21. 83T-Tanner Carrick[22]; 22. 10T-Tyler Thompson[21]; 23. 77A-Levi Klatt[1]; 24. 88A-Joey Ancona[17]
B Feature 1 (20 Laps): 1. 92-Dylan Bloomfield[1]; 2. 29-Bud Kaeding[2]; 3. 10T-Tyler Thompson[3]; 4. 21L-Landon Brooks[7]; 5. 83T-Tanner Carrick[5]; 6. 87-Daison Pursley[10]; 7. W-Tanner Thorson[9]; 8. 10-Dominic Gorden[8]; 9. 121-Caeden Steele[12]; 10. 9-Dustin Freitas[6]; 11. 11DB-Chase Goetz[15]; 12. 5D-Cole Danell[11]; 13. 12-Jarrett Soares[14]; 14. 88N-DJ Netto[4]; 15. 15H-Pat Harvey Jr[17]; 16. 21P-Robbie Price[16]; 17. (DNS) 57-Billy Butler
Heat 1 (10 Laps): 1. 21T-Carson Macedo[4]; 2. 10J-Jace Park[3]; 3. 21L-Landon Brooks[2]; 4. 5K-Gauge Garcia[6]; 5. 2X-Justin Sanders[7]; 6. 88N-DJ Netto[5]; 7. 57-Billy Butler[1]; 8. 11DB-Chase Goetz[9]; 9. 77A-Levi Klatt[8]
Heat 2 (10 Laps): 1. 9-Dustin Freitas[1]; 2. 31-Jett Yantis[3]; 3. 2K-Jake Andreotti[4]; 4. 5D-Cole Danell[2]; 5. 24-Max Mittry[6]; 6. 83T-Tanner Carrick[5]; 7. 0-Tim Kaeding[7]; 8. 26-Justin Peck[8]; 9. 21P-Robbie Price[9]
Heat 3 (10 Laps): 1. 88A-Joey Ancona[2]; 2. 8N-Cole Macedo[4]; 3. 26R-Levi Hillier[6]; 4. W-Tanner Thorson[3]; 5. 29-Bud Kaeding[5]; 6. 2XM-Tanner Holmes[8]; 7. 12-Jarrett Soares[1]; 8. 10T-Tyler Thompson[7]; 9. 15H-Pat Harvey Jr[9]
Heat 4 (10 Laps): 1. 3-Kaleb Montgomery[3]; 2. 121-Caeden Steele[1]; 3. 87-Daison Pursley[2]; 4. X1-Chance Grasty[5]; 5. 10-Dominic Gorden[4]; 6. 92-Dylan Bloomfield[6]; 7. 73B-Braden Chiaramonte[7]; 8. 14-Jett Barnes[8]
Qualifying (2 Laps): 1. 77A-Levi Klatt, 13.075[8]; 2. 26-Justin Peck, 13.104[5]; 3. 2XM-Tanner Holmes, 13.116[10]; 4. 14-Jett Barnes, 13.117[26]; 5. 2X-Justin Sanders, 13.139[16]; 6. 0-Tim Kaeding, 13.144[19]; 7. 10T-Tyler Thompson, 13.159[17]; 8. 73B-Braden Chiaramonte, 13.171[20]; 9. 5K-Gauge Garcia, 13.203[33]; 10. 24-Max Mittry, 13.204[23]; 11. 26R-Levi Hillier, 13.208[34]; 12. 92-Dylan Bloomfield, 13.221[29]; 13. 88N-DJ Netto, 13.226[12]; 14. 83T-Tanner Carrick, 13.239[18]; 15. 29-Bud Kaeding, 13.265[13]; 16. X1-Chance Grasty, 13.296[21]; 17. 21T-Carson Macedo, 13.309[1]; 18. 2K-Jake Andreotti, 13.322[31]; 19. 8N-Cole Macedo, 13.334[11]; 20. 10-Dominic Gorden, 13.350[32]; 21. 10J-Jace Park, 13.381[15]; 22. 31-Jett Yantis, 13.383[14]; 23. W-Tanner Thorson, 13.433[30]; 24. 3-Kaleb Montgomery, 13.441[7]; 25. 21L-Landon Brooks, 13.445[2]; 26. 5D-Cole Danell, 13.465[25]; 27. 88A-Joey Ancona, 13.497[6]; 28. 87-Daison Pursley, 13.508[3]; 29. 57-Billy Butler, 13.570[22]; 30. 9-Dustin Freitas, 13.622[24]; 31. 12-Jarrett Soares, 13.641[4]; 32. 121-Caeden Steele, 13.717[35]; 33. 11DB-Chase Goetz, 13.754[9]; 34. 21P-Robbie Price, 13.776[27]; 35. 15H-Pat Harvey Jr, 15.639[28]