Shane Golobic Scores SCCT Feature Win at Petaluma

Sprint Car Challenge Tour
Petaluma Speedway
Petaluma, CA
Saturday April 27, 2019
Feature:
1. 17w – Shane Golobic
2. 24 – Chase Johnson
3. 44 – Geoff Ensign
4. 63 – Kalib Henry
5. 42x – Tim Kaeding
6. 7c – Tony Gualda
7. 5c – Colby Copeland
8. 88n – Sean Becker
9. 94 – Kyle Hirst
10. 4sa – Justin Sanders
11. 29 – Willie Croft
12. 21 – Shane Hopkins
13. 56 – Cole Macedo
14. 27 – Brett Rollag
15. x1 – Andy Forsberg
16. 2k – Kyle Offill
17. 12j – John Clark
18. 6 – Will Fatu
19. 43 – Bradley Terrell
20. 38 – Colby Johnson
20. 5v – Justyn Cox
21. 83t – Tanner Carrick
22. 38b – Blake Carrick
23. 9L – Cody Lamar
24. 9f – Dustin Freitas