Broc Martin Wins OVSCA Feature at Wayne County

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Brock Martin. (Bob Buffenbarger photo)

Ohio Valley Sprint Car Association
Wayne County Speedway
Orrville, OH
Saturday August 17, 2019

Feature:
1. 83M – Broc Martin
2. 3C – Cale Conley
3. 59 – Bryan Nuckles
4. 7DK – Dylan Kingan
5. 23 – Nick Patterson
6. OOH – Hunter Lynch
7. 16 – Danny Mumaw
8. 1B – Keith Baxter
9. 29 – Steve Butler
10. 7A – Dave Dickson
11. 9W – Lance Webb
12. 70 – Henry Malcuit
13. 57X – Andrew Palker
14. 8M – TJ Michael
15. 45 – Trevor Baker
16. 28 – Trey Jacobs
17. 38K – Clay Riney
18. 9 – Dean Jacobs
19. 33D – Tyler Dunn
20. 25 – Chris Myers

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