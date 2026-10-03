Poirier Wins ESS Feature at Fulton

FULTON, N.Y. (October 2, 2026) — Jordan Poirier won the Empire Super Sprints portion of the Outlaw 200 weekend Friday night at Fulton Speedway. Poirier, from Saint-Mathieu-de-Beloeil, Quebec, took the lead from Paulie Colagiovanni on lap 15 and held off Danny Varin for the victory. Colagiovanni, Larry Wight, and Jordan Thomas rounded out the top five.
Zach Sobotka’s 12th place finish gives him a 28 point lead over Poirier going into the ESS finale on Saturday, October 16th at Outlaw Speedway.
Empire Super Sprints
Fulton Speedway
Fulton, New York
Friday, October 2, 2026
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 44-Chris Hulsizer, 15.387[6]
2. 53-Shawn Donath, 15.424[2]
3. 66-Jordan Hutton, 15.464[5]
4. 41-Dalton Rombough, 15.505[9]
5. 01-Danny Varin, 15.751[3]
6. 25G-Tyler Graves, 15.878[7]
7. 28F-Davie Franek, 15.930[4]
8. 29-Dalton Herrick, 16.200[1]
9. 23-Ashton VanEvery, 16.629[8]
Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 7C-Dylan Swiernik, 15.084[7]
2. 98-Joe Trenca, 15.302[5]
3. 79-Jordan Thomas, 15.320[6]
4. 10C-Paulie Colagiovanni, 15.445[2]
5. 90-Matt Tanner, 15.707[3]
6. 99L-Larry Wight, 15.816[8]
7. 77-Matt Rotz, 16.351[9]
8. 96X-Chad Phelps, 16.352[4]
9. 33-Lacey Hanson, 16.663[1]
Qualifying Flight C (2 Laps)
1. 28-Jordan Poirier, 15.454[3]
2. 87-Jason Barney, 15.566[5]
3. 24H-Bobby Hackel IV, 15.577[1]
4. 21-Alex Therrien, 15.594[2]
5. 21B-Dillon Paddock, 15.695[4]
6. 38-Zach Sobotka, 16.048[6]
7. 13T-Trevor Years, 16.392[8]
8. 17-Sammy Reakes IV, 16.625[7]
9. 23B-Travis Billington, 16.652[9]
ELab Heat Race #1 (8 Laps)
1. 41-Dalton Rombough[1]
2. 66-Jordan Hutton[2]
3. 53-Shawn Donath[3]
4. 01-Danny Varin[5]
5. 25G-Tyler Graves[6]
6. 44-Chris Hulsizer[4]
7. 28F-Davie Franek[7]
8. 23-Ashton VanEvery[9]
9. 29-Dalton Herrick[8]
ELab Heat Race #2 (8 Laps)
1. 10C-Paulie Colagiovanni[1]
2. 79-Jordan Thomas[2]
3. 7C-Dylan Swiernik[4]
4. 99L-Larry Wight[6]
5. 90-Matt Tanner[5]
6. 98-Joe Trenca[3]
7. 96X-Chad Phelps[8]
8. 77-Matt Rotz[7]
9. 33-Lacey Hanson[9]
ELab Heat Race #3 (8 Laps)
1. 21-Alex Therrien[1]
2. 28-Jordan Poirier[4]
3. 87-Jason Barney[3]
4. 24H-Bobby Hackel IV[2]
5. 38-Zach Sobotka[6]
6. 21B-Dillon Paddock[5]
7. 13T-Trevor Years[7]
8. 17-Sammy Reakes IV[8]
9. 23B-Travis Billington[9]
East Coast Sealcoat Dash #1 (4 Laps)
1. 87-Jason Barney[1]
2. 66-Jordan Hutton[3]
3. 53-Shawn Donath[5]
4. 41-Dalton Rombough[4]
5. 7C-Dylan Swiernik[6]
6. 24H-Bobby Hackel IV[2]
ESS LCS (10 Laps)
1. 96X-Chad Phelps[2]
2. 28F-Davie Franek[1]
3. 17-Sammy Reakes IV[6]
4. 13T-Trevor Years[3]
5. 23-Ashton VanEvery[4]
6. 77-Matt Rotz[5]
7. 29-Dalton Herrick[7]
8. 33-Lacey Hanson[8]
9. 23B-Travis Billington[9]
A-Main (25 Laps)
1. 28-Jordan Poirier[3]
2. 01-Danny Varin[4]
3. 10C-Paulie Colagiovanni[2]
4. 99L-Larry Wight[6]
5. 79-Jordan Thomas[1]
6. 53-Shawn Donath[9]
7. 7C-Dylan Swiernik[11]
8. 21-Alex Therrien[5]
9. 66-Jordan Hutton[8]
10. 87-Jason Barney[7]
11. 41-Dalton Rombough[10]
12. 38-Zach Sobotka[15]
13. 96X-Chad Phelps[19]
14. 24H-Bobby Hackel IV[12]
15. 90-Matt Tanner[14]
16. 28F-Davie Franek[20]
17. 21B-Dillon Paddock[18]
18. 17-Sammy Reakes IV[21]
19. 98-Joe Trenca[17]
20. 23-Ashton VanEvery[23]
21. 25G-Tyler Graves[13]
22. 13T-Trevor Years[22]
23. 44-Chris Hulsizer[16]
24. 77-Matt Rotz[24]