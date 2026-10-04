AJ Flick wins All Star finale at Mercer

Mercer,PA (Oct 3,2026)- AJ Flick won the 35 lap NAPA Auto Parts All Star Circuit of Champions season finale at Michaels Mercer Raceway Saturday night. Flick was followed by Kalib Henry, Zane DeVault, Dale Blaney and Cale Thomas.

410 Sprints – Winged

NAPA Auto Parts A Feature (35 Laps): 1. 2-AJ Flick[9]; 2. 101-Kalib Henry[1]; 3. 14-Zane DeVault[4]; 4. 10-Dale Blaney[11]; 5. 45-Cale Thomas[7]; 6. 3JT-Trey Jacobs[6]; 7. 5K-Adam Kekich[3]; 8. 98-Ricky Peterson[12]; 9. 20B-Cody Bova[8]; 10. 49X-Zeth Sabo[10]; 11. 15K-Creed Kemenah[21]; 12. 47L-Dusty Larson[5]; 13. 12J-Derek Hauck[20]; 14. 22-Brandon Spithaler[16]; 15. 33W-Cap Henry[2]; 16. 29-Brandon Matus[14]; 17. 5E-Bobby Elliott[18]; 18. 47-Todd King[24]; 19. 81-Rayce Jacobs[23]; 20. 38-Leyton Wagner[25]; 21. 46-Michael Bauer[17]; 22. 5T-Travis Philo[13]; 23. 15C-Chris Andrews[15]; 24. 08-Danny Kuriger[19]; 25. 32B-Jeremy Kornbau[22]

Tub OTowels B Feature (12 Laps): 1. 15K-Creed Kemenah[1]; 2. 32B-Jeremy Kornbau[4]; 3. 81-Rayce Jacobs[2]; 4. 47-Todd King[3]; 5. 19-Tyler Esh[7]; 6. 79W-Will Fleming[9]; 7. 33-Brent Matus[11]; 8. 3J-John Jerich[10]; 9. 3JX-Jacob Begenwald[6]; 10. 38-Leyton Wagner[8]; 11. 8T-Tanner Tecco[12]; 12. 19M-Bodey McClintock[17]; 13. 47B-Brett Brunkenhoefer[14]; 14. (DNS) 27-Zach Morrow; 15. (DNS) 23JR-Jack Sodeman Jr; 16. (DNS) 16M-Jim Morris; 17. (DNS) M4-Louie Mattes

Level Utilities Dash (6 Laps): 1. 101-Kalib Henry[1]; 2. 33W-Cap Henry[4]; 3. 5K-Adam Kekich[2]; 4. 14-Zane DeVault[3]; 5. 47L-Dusty Larson[5]; 6. 3JT-Trey Jacobs[6]; 7. 45-Cale Thomas[7]; 8. 20B-Cody Bova[8]

Premier Planning Services Heat 1 (8 Laps): 1. 5K-Adam Kekich[1]; 2. 47L-Dusty Larson[2]; 3. 45-Cale Thomas[3]; 4. 2-AJ Flick[4]; 5. 46-Michael Bauer[5]; 6. 47-Todd King[6]; 7. 19-Tyler Esh[8]; 8. 33-Brent Matus[9]; 9. 3J-John Jerich[7]; 10. 19M-Bodey McClintock[10]

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat 2 (8 Laps): 1. 14-Zane DeVault[2]; 2. 98-Ricky Peterson[1]; 3. 49X-Zeth Sabo[3]; 4. 10-Dale Blaney[4]; 5. 08-Danny Kuriger[6]; 6. 81-Rayce Jacobs[5]; 7. 79W-Will Fleming[8]; 8. 47B-Brett Brunkenhoefer[9]; 9. 23JR-Jack Sodeman Jr[7]

Adaptive One Calipers Heat 3 (8 Laps): 1. 101-Kalib Henry[1]; 2. 3JT-Trey Jacobs[2]; 3. 20B-Cody Bova[3]; 4. 22-Brandon Spithaler[5]; 5. 12J-Derek Hauck[8]; 6. 27-Zach Morrow[7]; 7. 15K-Creed Kemenah[4]; 8. 3JX-Jacob Begenwald[6]; 9. 16M-Jim Morris[9]

Bazell Race Fuels Heat 4 (8 Laps): 1. 33W-Cap Henry[4]; 2. 5T-Travis Philo[1]; 3. 29-Brandon Matus[2]; 4. 15C-Chris Andrews[3]; 5. 5E-Bobby Elliott[5]; 6. 32B-Jeremy Kornbau[6]; 7. 38-Leyton Wagner[7]; 8. 8T-Tanner Tecco[8]; 9. M4-Louie Mattes[9]

Capitol Custom Trailers Qualify A (2 Laps): 1. 2-AJ Flick, 13.044[1]; 2. 10-Dale Blaney, 13.055[6]; 3. 45-Cale Thomas, 13.109[8]; 4. 49X-Zeth Sabo, 13.175[19]; 5. 47L-Dusty Larson, 13.213[4]; 6. 14-Zane DeVault, 13.237[3]; 7. 5K-Adam Kekich, 13.263[2]; 8. 98-Ricky Peterson, 13.302[9]; 9. 46-Michael Bauer, 13.336[13]; 10. 81-Rayce Jacobs, 13.353[12]; 11. 47-Todd King, 13.394[14]; 12. 08-Danny Kuriger, 13.489[7]; 13. 3J-John Jerich, 13.566[18]; 14. 23JR-Jack Sodeman Jr, 13.589[11]; 15. 19-Tyler Esh, 13.711[10]; 16. 79W-Will Fleming, 13.851[16]; 17. 33-Brent Matus, 13.903[5]; 18. 47B-Brett Brunkenhoefer, 14.795[17]; 19. 19M-Bodey McClintock, 14.897[15]

Capitol Custom Trailers Qualify B (2 Laps): 1. 15K-Creed Kemenah, 13.280[8]; 2. 33W-Cap Henry, 13.292[15]; 3. 20B-Cody Bova, 13.315[9]; 4. 15C-Chris Andrews, 13.358[14]; 5. 3JT-Trey Jacobs, 13.451[4]; 6. 29-Brandon Matus, 13.458[6]; 7. 101-Kalib Henry, 13.503[17]; 8. 5T-Travis Philo, 13.517[3]; 9. 22-Brandon Spithaler, 13.535[2]; 10. 5E-Bobby Elliott, 13.622[1]; 11. 3JX-Jacob Begenwald, 13.639[12]; 12. 32B-Jeremy Kornbau, 13.689[5]; 13. 27-Zach Morrow, 13.736[16]; 14. 38-Leyton Wagner, 13.835[7]; 15. 12J-Derek Hauck, 14.061[13]; 16. 8T-Tanner Tecco, 14.231[10]; 17. 16M-Jim Morris, 14.279[18]; 18. M4-Louie Mattes, 14.504[11]