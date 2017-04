Faria Wins USAC West Coast Sprint Car Feature at Hanford

USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE RESULTS: April 29, 2017 – Hanford, California – Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-16.657; 2. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-16.836; 3. Joe Stornetta Jr., 3F, Finkenbinder-16.862; 4. Jake Swanson, 41, Henry/Jones-16.894; 5. Max Adams, 5M, Adams-16.940; 6. Jeff Sibley, 42N, Sibley-17.079; 7. Danny Faria Jr., 17V, Faria-17.096; 8. Tristan Guardino, 15T, Guardino-17.367; 9. Cody Majors, 81M, Watt-17.502; 10. Shannon McQueen, 7, Van Meter-17.505; 11. Austin Liggett, 83, Liggett-17.583; 12. Ryan Timmons, 29T, Timmons-17.721; 13. Brandon Wiley, 33B, Team 33-17.881; 14. Ryan Stolz, 63, Stolz-17.995; 15. Geoffrey Strole, 09S, Strole-18.162; 16. Kyle Smith, 55, Smith-18.198; 17. Steven Garris, 58, Garris-18.237; 18. Steve Hix, 57, Hix-18.554; 19. Hobie Conway, 1K, Kruseman-18.920.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. R.Vander Weerd. 3. Wiley, 4. McQueen, 5. Swanson, 6. Smith, 7. Conway. NT

BROWN & MILLER RACING SOLUTIONS SECOND HEAT: (10 laps) 1. Liggett, 2. Guardino, 3. J.Vander Weerd, 4. Garris, 5. Stolz, 6. Adams. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/SALDANA RACING PRODUCTS THIRD HEAT: (10 laps) 1. Stornetta, 2. Majors, 3. Timmons, 4. Sibley, 5. Hix, 6. Strole. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Danny Faria Jr., 2. Austin Liggett, 3. Jace Vander Weerd, 4. Joe Stornetta Jr., 5. Cody Majors, 6. Ryan Timmons, 7. Tristan Guardino, 8. Hobie Conway, 9. Steven Garris, 10. Steve Hix, 11. Max Adams, 12. Brandon Wiley, 13. Kyle Smith, 14. Jeff Sibley, 15. Ryan Stolz, 16. Richard Vander Weerd, 17. Geoffrey Strole, 18. Jake Swanson, 19. Shannon McQueen. NT

—————————-

**McQueen flipped on lap 13 of the feature. R.Vander Weerd flipped on lap 23 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-5 Liggett, Laps 6-19 Stornetta, Laps 20-30 Faria

BR MOTORSPORTS/KING RACING PRODUCTS HARD CHARGER: Hobie Conway (19th to 8th)

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS: 1-J.Vander Weerd-403, 2-R.Vander Weerd-398, 3-Ryan bernal-395, 4-Swanson-377, 5-Liggett-363, 6-Faria-358, 7-Majors-310, 8-Guardino-301, 9-Timmons-249, 10-Geoff Ensign-244.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: May 20 – Tulare, CA – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway – “Chris & Brian Faria Memorial”

IMCA Western RaceSaver Sprint Car Series

Qualifying

1. 67 – Vaughn Schott, 15.126

2. 15 – Blake Robertson, 15.154

3. 23T – George Tristao, 15.313

4. 5 – Cole Danell, 15.387

5. 10F – Jared Faria, 15.458

6. 28 – Eric Correia, 15.463

7. 22 – Mike Schott, 15.504

8. 35 – Albert Pombo, 15.569

9. 11 – Blaine Fagundes, 15.615

10. 99T – Tanner Boul, 15.618

11. 86 – Chris Ennis, 15.733

12. 45 – Monty Ferriera, 15.740

13. 67G – Grant Duinkerken, 15.814

14. 71M – Jesse Mack, 15.900

15. 28X – Nathan Rolfe, 15.901

16. 29 – Tony Pombo, 15.966

17. 72K – Scott Meisner, 16.011

18. 5S – Mauro Simone, 16.088

19. 67D – Landon Davis, 16.816

20. 9 – Steve Davis, NT

21. 87P – Jacob Tuttle, NT

Heat Race #1:

1. 67 – Vaughn Schott

2. 99T – Tanner Boul

3. 22 – Mike Schott

4. 5 – Cole Danell

5. 67G – Grant Duinkerken

6. 67D – Landon Davis

7. 29 – Tony Pombo

Heat Race #2:

1. 86 – Chris Ennis

2. 15 – Blake Robertson

3. 35 – Albert Pombo

4. 71M – Jesse Mack

5. 72K – Scott Meisner

6. 10F – Jared Faria

7. 87P – Jacob Tuttle

Heat Race #3:

1. 45 – Monty Ferriera

2. 11 – Blaine Fagundes

3. 23T – George Tristao

4. 28 – Eric Correia

5. 28X – Nathan Rolfe

6. 5S – Mauro Simone

7. 9 – Steve Davis

Feature:

1. 5 – Cole Danell

2. 23T – George Tristao

3. 72K – Scott Meisner

4. 28X – Nathan Rolfe

5. 45 – Monty Ferriera

6. 35 – Albert Pombo

7. 10F – Jared Faria

8. 67 – Vaughn Schott

9. 67G – Grant Duinkerken

10. 87P – Jacob Tuttle

11. 29 – Tony Pombo

12. 67D – Landon Davis

13. 71M – Jesse Mack

14. 5S – Mauro Simone

15. 86 – Chris Ennis

16. 9 – Steve Davis

17. 11 – Blaine Fagundes

18. 15 – Blake Robertson

19. 99T – Tanner Boul

20. 22 – Mike Schott,

21. 28 – Eric Correia