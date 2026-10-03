Feature Winners: Friday, October 2, 2026

Action Sprint Tour, Bloomington Speedway, Carolina Sprint Tour, Empire Super Sprints, Huntley's Hoosier Winged Sprint Series, Jacksonville Speedway, Midwest Open Wheel Association, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, United Sprint League, Williams Grove Speedway, World of Outlaws
Joel Myers Jr. celebrates after winning the Midwest Open Wheel Association portion of the Ron Milton Race of Champions Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Joel Myers Jr. celebrates after winning the Midwest Open Wheel Association portion of the Ron Milton Race of Champions Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series Josh Burton Memorial Rained Out
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Josh Burton Memorial Rained Out
Carolina Speedway Gastonia, NC USA Carolina Sprint Tour Beckham Malone
Enid Speedway Enid, OK USA United Sprint League Rained Out
Fulton Speedway Fulton, NY USA Empire Super Sprints Outlaw 200 Weekend Jordan Poirier
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Midwest Open Wheel Association Ron Milton Race of Champions Joel Myers Jr.
Jacksonville Speedway Jacksonville, IL USA Winged 305 Sprint Cars Ron Milton Race of Champions Dillian Baldwin
Merritville Speedway Thorold, ONT CAN Action Sprint Tour Al Sleight
Poplar Bluff Motorsports Park Poplar Bluff, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Rained Out
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA World of Outlaws Williams Grove National Open David Gravel