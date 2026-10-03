Feature Winners: Friday, October 2, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series
|Josh Burton Memorial
|Rained Out
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|Josh Burton Memorial
|Rained Out
|Carolina Speedway
|Gastonia, NC
|USA
|Carolina Sprint Tour
|
|Beckham Malone
|Enid Speedway
|Enid, OK
|USA
|United Sprint League
|
|Rained Out
|Fulton Speedway
|Fulton, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|Outlaw 200 Weekend
|Jordan Poirier
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Midwest Open Wheel Association
|Ron Milton Race of Champions
|Joel Myers Jr.
|Jacksonville Speedway
|Jacksonville, IL
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|Ron Milton Race of Champions
|Dillian Baldwin
|Merritville Speedway
|Thorold, ONT
|CAN
|Action Sprint Tour
|
|Al Sleight
|Poplar Bluff Motorsports Park
|Poplar Bluff, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Rained Out
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|World of Outlaws
|Williams Grove National Open
|David Gravel