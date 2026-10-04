Feature Winners: Saturday, October 3, 2026

_Top Features, 500 Sprint Car Tour, 81 Speedway, Action Sprint Tour, All Star Circuit of Champions, Antioch Speedway, Big Sky Wingless Sprints, Carolina Sprint Tour, I-55 Federated Auto Parts Raceway Park, Michaels Mercer Raceway, Midwest Thunder 410 Sprint Series, Montpelier Speedway, NARC King of the West Sprint Car Series, New England Supermodified Series, Oil Capital Racing Series, Ontario Traditional Sprints, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, POWRi Southwest Ecotech Midgets, Riverside International Speedway, RUSH Racing Series, Southern Ontario Sprints, Sprint Car Challenge Tour, Thunderbowl Raceway, Ultimate Sprint Car Series, UMSS - Traditional Sprint Car Series, UMSS - Winged Sprint Car Series, United Sprint Car Series, USAC / CRA Sprint Car Series, USAC Silver Crown Series, USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Series, Ventura Raceway, Virginia Sprint Series, Williams Grove Speedway, World of Outlaws
Joel Myers Jr. (Mark Funderburk Photo)
Joel Myers Jr. (Mark Funderburk Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
81 Speedway Park City, KS USA Oil Capital Racing Series Joe Bob Lee
Adobe Mountain Speedway Glendale, AZ USA POWRi Southwest Ecotech Midget League Grant Schaadt
Antioch Speedway Antioch, CA USA Ultimate Sprint Car Series Caden Sarle
Antioch Speedway Antioch, CA USA Western Midget Racing Caden Sarle
Big Sky Speedway Billings, MT USA Big Sky Wingless Sprints Rich Bailey
Buxton Speedway South Buxton, ONT CAN Ontario Traditional Sprints Rained Out
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Traditional Sprint Car Series Rained Out
Cedar Lake Speedway New Richmond, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Rained Out
Conrwall Speedway Conrwall, ONT CAN Action Sprint Tour Andrew Hennessy
Harris Speedway Rutherfordton, NC USA Carolina Sprint Tour Rained Out
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park Pevely, MO USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Joel Myers Jr.
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park Pevely, MO USA Winged 305 Sprint Cars Kameron Key
Merrittville Speedway Thorold, ONT CAN Southern Ontario Sprints Fall Brawl Skyler Evans
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA All Star Circuit of Champions A.J. Flick
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA RUSH Sprint Car Series Trent Marshall
Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Season Championship Bryce Massingill
Nowra Speedway West Nowra, NSW AU NSW Sprint Car Series Cancelled
Nowra Speedway West Nowra, NSW AU Winged 410 Sprint Cars Cancelled
Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jordan Kinser
Perris Auto Speedway Perris, CA USA USAC / CRA Sprint Car Series Austin Williams
Pine Ridge Speedway Guntown, MS USA United Sprint Car Series Cancelled
Riverside International Speedway West Mempis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Gunner Swindell
Thunder Road Speedway Barre, VT USA New England Supermodified Series Vermont Milk Bowl 75 Matt Swanson
Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA NARC King of the West Sprint Car Series Justin Sanders
Thunderbowl Raceway Tulare, CA USA Sprint Car Challenge Tour Justyn Cox
Thundering Rock Speedway Cumberland, MD USA Virginia Sprint Series Kolby Weaver
Timmis Speedway Mildura, VIC AU Wingless V6 Sprint Cars Wingless Sprint Stampede Tyson Martin
Toledo Speedway Toledo, OH USA USAC Silver Crown Series Rollie Beale Classic Briggs Danner
Toledo Speedway Toledo, OH USA 500 Sprint Car Tour Rollie Beale Classic Kody Swanson
Tri-State Speedway Haubstadt, IN USA Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Harvest Cup Harley Burns
Valley Speedway Grain Valley, MO USA USAC Midwest Racing Association Jack Wagner
Ventura Raceway Ventura, CA USA Senior Sprints John DeWees
Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Connor Wakim
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA World of Outlaws Williams Grove National Open Chase Dietz