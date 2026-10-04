Feature Winners: Saturday, October 3, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|81 Speedway
|Park City, KS
|USA
|Oil Capital Racing Series
|
|Joe Bob Lee
|Adobe Mountain Speedway
|Glendale, AZ
|USA
|POWRi Southwest Ecotech Midget League
|
|Grant Schaadt
|Antioch Speedway
|Antioch, CA
|USA
|Ultimate Sprint Car Series
|
|Caden Sarle
|Antioch Speedway
|Antioch, CA
|USA
|Western Midget Racing
|
|Caden Sarle
|Big Sky Speedway
|Billings, MT
|USA
|Big Sky Wingless Sprints
|
|Rich Bailey
|Buxton Speedway
|South Buxton, ONT
|CAN
|Ontario Traditional Sprints
|
|Rained Out
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|UMSS Traditional Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Cedar Lake Speedway
|New Richmond, WI
|USA
|UMSS Winged Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Conrwall Speedway
|Conrwall, ONT
|CAN
|Action Sprint Tour
|
|Andrew Hennessy
|Harris Speedway
|Rutherfordton, NC
|USA
|Carolina Sprint Tour
|
|Rained Out
|I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
|Pevely, MO
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Joel Myers Jr.
|I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
|Pevely, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Kameron Key
|Merrittville Speedway
|Thorold, ONT
|CAN
|Southern Ontario Sprints
|Fall Brawl
|Skyler Evans
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|All Star Circuit of Champions
|
|A.J. Flick
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Trent Marshall
|Montpelier Motor Speedway
|Montpelier, IN
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|Season Championship
|Bryce Massingill
|Nowra Speedway
|West Nowra, NSW
|AU
|NSW Sprint Car Series
|
|Cancelled
|Nowra Speedway
|West Nowra, NSW
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Cancelled
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Jordan Kinser
|Perris Auto Speedway
|Perris, CA
|USA
|USAC / CRA Sprint Car Series
|
|Austin Williams
|Pine Ridge Speedway
|Guntown, MS
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Cancelled
|Riverside International Speedway
|West Mempis, AR
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Gunner Swindell
|Thunder Road Speedway
|Barre, VT
|USA
|New England Supermodified Series
|Vermont Milk Bowl 75
|Matt Swanson
|Thunderbowl Raceway
|Tulare, CA
|USA
|NARC King of the West Sprint Car Series
|
|Justin Sanders
|Thunderbowl Raceway
|Tulare, CA
|USA
|Sprint Car Challenge Tour
|
|Justyn Cox
|Thundering Rock Speedway
|Cumberland, MD
|USA
|Virginia Sprint Series
|
|Kolby Weaver
|Timmis Speedway
|Mildura, VIC
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Wingless Sprint Stampede
|Tyson Martin
|Toledo Speedway
|Toledo, OH
|USA
|USAC Silver Crown Series
|Rollie Beale Classic
|Briggs Danner
|Toledo Speedway
|Toledo, OH
|USA
|500 Sprint Car Tour
|Rollie Beale Classic
|Kody Swanson
|Tri-State Speedway
|Haubstadt, IN
|USA
|Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
|Harvest Cup
|Harley Burns
|Valley Speedway
|Grain Valley, MO
|USA
|USAC Midwest Racing Association
|
|Jack Wagner
|Ventura Raceway
|Ventura, CA
|USA
|Senior Sprints
|
|John DeWees
|Ventura Raceway
|Ventura, CA
|USA
|VRA Sprint Cars
|
|Connor Wakim
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|World of Outlaws
|Williams Grove National Open
|Chase Dietz