Schutte and Liggett Win USAC Features at Tulare

AMSOIL USAC/CRA SPRINT CAR RACE RESULTS: April 14, 2018 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Richard Vander Weerd, 10, Vander Weerd-15.871; 2. Damion Gardner, 4, Alexander-15.991; 3. Brody Roa, 91R, BR-16.021; 4. Danny Faria Jr., 17V, Faria-16.145; 5. Austin Liggett, 83, Liggett-16.220; 6. Tommy Malcolm, 5X, Napier-16.327; 7. Gary Paulson, 45, Kleinhans-16.334; 8. Logan Williams, 5, Jory-16.341; 9. Ryan Bernal, 73, Ford-16.369; 10. Cody Williams, 44, Jory-16.375; 11. Jace Vander Weerd, 88, Vander Weerd-16.412; 12. Max Adams, 5M, Adams-16.434; 13. A.J. Bender, 21, Bender-16.495; 14. Matt Rossi, 02, Rossi-16.599; 15. Matt McCarthy, 28M, McCarthy-16.661; 16. Chris Gansen, 4G, Gansen-16.792; 17. Austin Williams, 2, Jory-16.943; 18. R.J. Johnson, 42, Cheney-16.976; 19. Jeremy Ellertson, 98, Ellertson-17.232; 20. Jake Swanson, 92, Sertich-23.371.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. C.Williams, 3. R.Vander Weerd, 4. Bender, 5. Paulson, 6. Gansen, 7. Ellertson. NT

CIRCLE TRACK PERFORMANCE / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. J.Vander Weerd, 2. Liggett, 3. Gardner, 4. A.Williams, 5. Swanson, 6. L.Williams, 7. Rossi. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Bernal, 2. Roa, 3. Malcolm, 4. McCarthy, 5. Johnson, 6. Adams. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Austin Liggett, 2. Richard Vander Weerd, 3. Brody Roa, 4. Damion Gardner, 5. Jake Swanson, 6. Cody Williams, 7. Max Adams, 8. A.J. Bender, 9. Matt Rossi, 10. Logan Williams, 11. Ryan Bernal, 12. Matt McCarthy, 13. R.J. Johnson, 14. Chris Gansen, 15. Jeremy Ellertson, 16. Danny Faria Jr., 17. Austin Williams, 18. Jace Vander Weerd, 19. Tommy Malcolm, 20. Gary Paulson. NT

**Swanson flipped during qualifications. Paulson flipped on lap 17 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Lap 1 Gardner, Laps 2-8 Liggett, Laps 9-14 Gardner, Laps 15-30 Liggett.

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Jake Swanson (20th to 5th)

LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACE RESULTS: April 14, 2018 – Tulare, California – Merle Stone Chevrolet Thunderbowl Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Shannon McQueen, 7, McQueen-16.091; 2. Michael Faccinto, 9D, Dodenhoff-16.294; 3. Ryan Bernal, 73X, Ford-16.371; 4. Frankie Guerrini, 63, Guerrini-16.430; 5. Matt Mitchell, 75, Miller-16.516; 6. Alex Schutte, 28, Schutte.McElwee-16.16.688; 7. Cory Elliott, 11E, Elliott-16.701; 8. Clayton Ruston, 7R, CR-16.731; 9. Ronnie Gardner, 19, Sala-16.734; 10. Robby Josett, 2, Josett-16.839; 11. Robert Dalby, 4D, Dalby-16.904; 12. David Prickett, 22Q, Neverlift-16.905; 13. Austin Liggett, 3F, Finkenbinder-16.959; 14. C.J. Sarna, 20, Sarna-17.021; 15. Maria Cofer, 57, Cofer-17.135; 16. Bryan Drollinger, 71, Drollinger-17.268; 17. Kyle Beilman, 31, Beilman-17.340; 18. Ron Hazleton, 15, Hazelton-17.954; 19. Dylan Ito, 73, Ford-17.954; 20. Marvin Mitchell, 68, Mitchell-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Elliott, 2. McQueen, 3. Josett, 4. Guerrini, 5. Liggett, 6. Drollinger, 7. Ito. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (8 laps) 1. Ruston, 2. Dalby, 3. Matt.Mitchell, 4. Sarna, 5. Faccinto, 6. Beilman. NT

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED / ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (8 laps) 1. Schutte, 2. Bernal, 3. Prickett, 4. Gardner, 5. Cofer, 6. Hazelton. NT

FEATURE: (25 laps) 1. Alex Schutte, 2. Austin Liggett, 3. Cory Elliott, 4. Shannon McQueen, 5. Robert Dalby, 6. Ronnie Gardner, 7. Frankie Guerrini, 8. Clayton Ruston, 9. Marvin Mitchell, 10. Dylan Ito, 11. C.J. Sarna, 12. Maria Cofer, 13. Ron Hazelton, 14. Matt Mitchell, 15. Robby Josett, 16. Ryan Bernal, 17. Bryan Drollinger, 18. Kyle Beilman, 19. David Prickett, 20. Michael Faccinto. NT

**Faccinto flipped during qualifications. Drollinger flipped on lap 4 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-8 Bernal, Laps 9-25 Schutte

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Austin Liggett (13th to 2nd)

