Chase Dietz Wins at Lincoln Speedway

Lincoln Speedwy

Abbottstown, PA

Saturday, July 28, 2018

PEPSI NIGHT/ARCH NIGHT

LAWRENCE CHEVROLET 410 SPRINTS

410 Sprint Feature Finish (25 Laps) – 1. 4R-Chase Dietz ($3,500); 2. 15-Adam Wilt; 3. 69-Tim Glatfelter; 4. 87-Alan Krimes; 5. 59-Jim Siegel; 6. 16-Matt Campbell; 7. 21-Brian Montieth; 8. 5-Tyler Ross; 9. 88-Brandon Rahmer; 10. 99-Kyle Moody; 11. 1*-Tim Wagaman, Jr.; 12. 2W-Glenndon Forsythe; 13. 1X-Chad Trout; 14. 21T-Scott Fisher; 15. 7K-Dan Shetler; 16. 10K-Joe Kata III; 17. 17-Cole Young; 18. 73B-Brett Michalski; 19. 11-Greg Plank; 20. 74-Dwayne Gutshall (DNF); 21. 90-Jordan Givler (DNF); 22. 3B-Randy Baughman (DNF): 23. 21X-Austin Hogue (DNF); 24. 10-Zach Eucalano (DNF). No Time.

Lap Leaders – Chase Dietz (1-25)

410 Sprint Heat One Finish (10 laps) – 1. 21T-Scott Fisher; 2. 5-Tyler Ross; 3. 2W-Glenndon Forsythe; 4. 59-Jim Siegel; 5. 21X-Austin Hogue; 6. 73B-Brett Michalski; 7. 11-Greg Plank (DNF); 8. 10-Zach Eucalano (DNF). No Time

410 Sprint Heat Two Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 3B-Randy Baughman; 2. 69-Tim Glatfelter; 3. 16-Matt Campbell; 4. 10K-Joe Kata, III; 5. 7K-Dan Shetler; 6. 99M-Kyle Moody; 7. 1X-Chad Trout; 8. 17-Cole Young. No Time

410 Sprint Heat Three Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 4R-Chase Dietz; 2. 15-Adam Wilt; 3. 87-Alan Krimes; 4. 1*-Tim Wagaman; 5. 21-Brian Montieth; 6. 90-Jordon Givler; 7. 88-Brandon Rahmer; 8. 74-Dwayne Gutshall. Time – 2:28.883

KEISER ALUMINUM WHEELS 358 SPRINTS

358 Sprint Feature Finish (20 Laps) – 1. 14T-Tyler Walton ($1,000); 2. 19D-Wyatt Hinkle; 3. 19-Troy Wagaman, Jr.; 4. 4-Dwight Leppo; 5. 7-Trey Hivner; 6. 11D-Kody Hartlaub; 7. 27G-Jake Galloway; 8. 44N-Dylan Norris; 9. 38D-Kyle Denmyer; 10. 41B-Tyler Ross; 11. 66A-Cody Fletcher; 12. 28-Matt Findley; 13. 44-Dave Brown; 14. 59-Steve Wilbur; 15. 50-Alyson Dietz; 16. 34-Mark VanHorst; 17. 5A-Zach Allman; 18. 97-Brie Hershey (DNF); 19. 66-Jeff Halligan (DNF); 20. 12-Brent Shearer (DNF); 21. 23-Chris Arnold (DNF); 22. 89-Ashley Cappetta (DNF); 23. 00-Chris Frank (DNF). DNS: 19S-Steven Drevicki. No Time.

Lap Leaders –Wyatt Hinkle (1-14); Tyler Walton (15-20)

358 Sprint Heat One Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 14T-Tyler Walton; 2. 19-Troy Wagaman, Jr.; 3. 28-Matt Findley; 4. 4-Dwight Leppo; 5. 34-Mark Van Horst; 6. 38D-Kyle Denmyer; 7. 5A-Zachary Allman; 8. 59-Steve Wilbur; 9. 19S-Steve Drevicki. No Time

358 Sprint Heat Two Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 27G-Jake Galloway; 2. 66-Jeff Halligan; 3. 7-Trey Hivner; 4. 44-Dylan Norris; 5. 11D-Kody Hartlaub; 6. 66A-Cody Fletcher; 7. 23-Chris Arnold; 8. 5T-Travis Scott (DNF); DNS – 20-Devin Beidel. Time – 2:33.28

358 Sprint Heat Three Finish (10 laps/6 to qualify) – 1. 12-Brett Shearer; 2. 89-Ashley Cappetta; 3. 97-Brie Hershey; 4. 19-Wyatt Hinkle; 5. 00-Chris Frank; 6. 44-Dave Brown; 7. 50-Alyson Dietz; 8. 41B-Tyler Ross (DNF). No Time

MID-ATLANTIC MODIFIEDS

Mid-Atlantic Modified Feature Finish (20 Laps) – 1. 95H-Mike Altiboli; 2. 40-Rick Hulson; 3. 26X-James Sparks; 4. 90-Ray Kable; 5. 95J-Justin Cullum; 6. 1ST-Brent Hamilton; 7. 25-Mike Corbin; 8. 83-Ray Cicerrele; 9. 7H-Josh Hughs; 10. 21-Cody Oliver; 11. 95-Fred Cullum; 12. 1N-Hunter Nester; 13. 44-Frank Dibella; 14. 99-Bryan Green; 15. 8M-Jeff McCauley; 16. 12S-Rusty Pennington; 17,. 13M-Gary Moreland; 18. 0-Haley Kaiser (DNF); 19. 80-Keith Reed (DNF); 20. 11-Brad Kling (DNF); 21. 70L-Kyle Lloyd (DNF). DNS: 16-Josh Robertson. No Time.

Lap Leaders – Rick Hulson (1), Mike Altiboli (2-20)

Mid-Atlantic Modified Heat 1 Finish (8 Laps) – 1. 11-Brad Kling; 2. 26-James Sparks; 3. 25-Mike Corbin; 4. 83-Ray Ciccarelli; 5. 7H-Josh Hughs; 6. 8M-Jeff McCaulley; 7. 95-Fred Cullum; 8. 13M-Gary Morehead. Time – 2:29.982

Mid-Atlantic Modified Heat 2 Finish (8 Laps) – 1. 95H-Mike Antobelli; 2. 95J-Justin Cullum; 3. 21-Cody Oliver; 4. 16-Josh Reberson; 5. 12S-Rusty Pennington; 6. 44-Frank DiBella; 7. 70L-Kyle Lloyd. Time – 2:29.982

Mid-Atlantic Modified Heat 3 Finish (8 Laps) – 1. 40-Rick Hulson; 2. 90-Ray Kable; 3. 1ST-Bret Hamilton; 4. 80-Keith Reed; 5; 1N-Hunter Nester; 6. 0-Haley Kaiser; 7. 99-Bryan Green. Time – 2:27.331