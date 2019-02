Tim Kaeding Scores $10,000 Victory at Blue Ribbon Raceway

Australian Sprintcar Allstars

100th Show – $10,000 to win

Blue Ribbon Raceway

Kalkee, VIC

Saturday February 2, 2019

Qualifying:

1. V34 – Brenten Farrer, 13.472

2. V77 – Brayden Parr, 13.527

3. VA29 – Brett Milburn, 13.932

4. SA33 – Mark Caruso, 13.970

5. V92 – Mathew Reed, 14.038

6. V29 – Michael Tancredi, 14.069

7. VA27 – Scott Bogucki, 14.078

8. SA14 – Brendan Quinn, 14.123

9. SA22 – Chad Ely, 14.181

10. USA91 – Tim Kaeding, 14.210

11. V70 – John Vogels, 14.213

12. V2 – Domain Ramsay, 14.213

13. SA96 – Brendan Guerin, 14.215

14. V88 – Dave Murcott, 14.218

15. V44 – Tim Van Ginneken, 14.248

16. SA44 – Daniel Evans, 14.262

17. V73 – Charles Hunter, 14.267

18. V4 – Phil Lock, 14.311

19. V65 – Kane Newcombe, 14.325

20. V83 – Chris Solomon, 14.372

21. V60 – Jordyn Charge, 14.384

22. V7 – Paul Soloman, 14.395

23. V75 – Mitch Smith, 14.411

24. V11 – Brad Foster, 14.418

25. V16 – James Wren, 14.450

26. USA71 – Gio Scelzi, 14.455

27. V33 – Michael Holt, 14.523

28. V78 – Chris Cambell, 14.561

29. V53 – Andrew Thompson, 14.613

30. V18 – Anthony Foster, 14.618

31. VA2 – Boyd Harris, 15.182

32. V82 – Justin Morris, 15.987

Heat Race #1:

1. SA33 – Mark Caruso

2. USA91 – Tim Kaeding

3. USA71 – Gio Scelzi

4. V34 – Brenten Farrer

5. SA44 – Daniel Evans

6. SA96 – Brendan Guerin

7. V7 – Paul Soloman

8. VA27 – Scott Bogucki

9. V65 – Kane Newcombe

10. V53 – Andrew Thompson

11. V75 – Mitch Smith

Heat Race #2:

1. V77 – Brayden Parr

2. V92 – Mathew Reed

3. SA14 – Brendan Quinn

4. V88 – Dave Murcott

5. V70 – John Vogels

6. V83 – Chris Solomon

7. V73 – Charles Hunter

8. V11 – Brad Foster

9. V33 – Michael Holt

10. V18 – Anthony Foster

11. V82 – Justin Morris

Heat Race #3:

1. VA29 – Brett Milburn

2. V29 – Michael Tancredi

3. SA22 – Chad Ely

4. V60 – Jordyn Charge

5. V4 – Phil Lock

6. V44 – Tim Van Ginneken

7. VA2 – Boyd Harris

8. V78 – Chris Cambell

9. V16 – James Wren

Heat Race #4:

1. USA71 – Gio Scelzi

2. VA27 – Scott Bogucki

3. SA96 – Brendan Guerin

4. V34 – Brenten Farrer

5. V70 – John Vogels

6. V18 – Anthony Foster

7. V73 – Charles Hunter

8. V11 – Brad Foster

9. V75 – Mitch Smith

10. V92 – Mathew Reed

11. V65 – Kane Newcombe

Heat Race #5:

1. USA91 – Tim Kaeding

2. V44 – Tim Van Ginneken

3. SA33 – Mark Caruso

4. V7 – Paul Soloman

5. V78 – Chris Cambell

6. VA29 – Brett Milburn

7. SA22 – Chad Ely

8. V60 – Jodyn Charge

9. V53 – Andrew Thompson

10. SA44 – Daniel Evans

Heat Race #6:

1. V83 – Chris Solomon

2. V88 – Dave Murcott

3. V16 – James Wren

4. SA14 – Brendan Quinn

5. V33 – Michael Holt

6. V4 – Phil Lock

7. V77 – Brayden Parr

8. VA2 – Boyd Harris

9. V82 – Justin Morris

10. V29 – Michael Tancredi

DNS. V2 – Domain Ramsay

Pole Shuffle Round One: SA14 – Brendan Quinn def. V77 – Brayden Parr

Pole Shuffle Round Two: V34 – Brenten Farrer def. SA14 – Brendan Quinn

Pole Shuffle Round Three: VA29 – Brett Milburn def. V34 – Brenten Farrer

Pole Shuffle Round Four: USA91 – Tim Kaeding def. VA29 – Brett Milburn

Pole Suffle Round Six: USA91 – Tim Kaeding def. SA33 – Mark Caruso

B-Main:

1. V4 – Phil Lock

2. V60 – Jordyn Charge

3. V83 – Chris Solomon

4. V16 – James Wren

5. V7 – Paul Soloman

6. V29 – Michael Tancredi

7. V78 – Chris Cambell

8. V75 – Mitch Smith

9. V11 – Brad Foster

10. V65 – Kane Newcombe

11. VA2 – Boyd Harris

12. V53 – Andrew Thompson

13. V18 – Anthony Foster

14. V82 – Justin Morris

15. V73 – Charles Hunter

16. V33 – Michael Holt

A-Main:

1. USA91 – Tim Kaeding

2. VA27 – Scott Bogucki

3. SA14 – Brendan Quinn

4. V34 – Brenten Farrer

5. V70 – John Vogels

6. SA22 – Chad Ely

7. V88 – Dave Murcott

8. V77 – Brayden Parr

9. V44 – Tim Van Ginneken

10. VA29 – Brett Milburn

11. V60 – Jordyn Charge

12. V83 – Chris Solomon

13. V92 – Mathew Reed

14. V29 – Michael Tancredi

15. V4 – Phil Lock

16. V7 – Paul Soloman

17. SA96 – Brendan Guerin

18. V16 – James Wren

19. SA33 – Mark Caruso

DQ. USA71 – Gio Scelzi