Farr Goes Back-to-Back in the Sid Hopping Shootout

GRANVILLE, NSW (November 2, 2019) — For the second year in a row Robbie Farr made his way to victory lane following his victory during the Sid Hopping Shootout Saturday at Valvoline Raceway. Farr from Aluka, Western Australia drove from third starting spot to pass James Thompson for the lead early in the 30-lap affair. Ben Atkinson made a brief mid-race challenge taking the lead from Farr on lap 15 before Farr took the lead back one lap later. That would be a lead that Farr would not relinquish.

“This place is flat out fun and when you race with good guys, good mates, its it fun,” said Farr about his race with Atkinson and Sammy Walsh for the victory.

Farr dedicated his win to the Hopping family and everything they have done for Australian Speedway. With the uncertainty of the future at Valvoline Raceway when asked how Farr felt about possibly winning the last Sid Hopping Shootout he hoped to be back for years to come.

“I hope to have another crack at it next year.”

Atkinson held on for second with Sam Walsh, Jordyn Brazier, and Matt Dumesny rounding out the top five.

Kaidon Brown backed up his announcement of racing for Matt Wood in America this fall by winning the midget car main event. Mitchell O’Brien won the wingless V6 sprint car feature.

Sid Hopping Shootout

Valvoline Raceway

Granville, NSW

Saturday November 2, 2019

Ultimate Sprintcar Championship

Qualifying Flight #1:

1. N10-Luke Stirton, 11.927

2. D2-Ben Atkinson, 12.006

3. N86-Ben Atkinson JR, 12.176

4. N52-Mark Attard, 12.277

5. NS15-Daniel Cassidy, 12.304

6. N100-Jake Baines, 12.381

7. N41-Jeff Lawler, 12.532

8. N83-Peter O’Neill, 12.638

9. N9-Lachlan Caunt, 12.667

10. N64-Shane Sheedy, 13.118

DQ. NS71-Michael Stewart, 12.484

Qualifying Flight #2:

1. N16-Daniel Sayre, 11.925

2. N48-Jackson Delamont, 12.009

3. NS97-Luke Geering, 12.012

4. N20-Troy Little, 12.013

5. N12-Thomas Jeffrey, 12.193

6. N24-Blake Skipper, 12.221

7. N54-Grant Tunks, 12.282

8. NS57-Brendan Scorgie, 12.459

9. NS16-Ashleigh Jack, 12.680

10. N18-Guy Stanshall, 12.762

11. N96-Bruce White, 13.002

12. N49-Jamie Matherson, 0.000

Qualifying Flight #3:

1. N22-James Thompson, 11.759

2. NS6-Matt Geering, 11.859

3. NS21-Jordyn Brazier, 11.901

4. N53-Jessie Attard, 11.920

5. N56-Michael Saller, 12.013

6. N81-Graham Lagerlow, 12.252

7. N61-Mick Matchett, 12.254

8. V5-Max Dumesny, 12.257

9. Q6-Mick Rowell, 12.277

10. N47-Marcus Dumesny, 12.306

11. NZ69-Brett Sullivan, 12.550

Qualifying Flight #4:

1. N57-Matt Dumesny, 11.747

2. NQ7-Robbie Farr, 11.765

3. N92-Sam Walsh, 11.803

4. N39-Jeremy Cross, 12.040

5. N43-Alex Orr, 12.077

6. N32-Warren Ferguson, 12.253

7. NS48-Blake Darcy, 12.354

8. N72-Coby Elliott, 12.604

9. N68-James Duckworth, 12.654

10. N59-Dan Morris, 12.660

11. N95-Daniel Needham, 12.761

12. NS35-Kaitlyn Anthony, 13.120

Heat Race #1:

1. D2-Ben Atkinson

2. N10-Luke Stirton

3. NS15-Daniel Cassidy

4. N83-Peter O’Neill

5. N52-Mark Attard

6. N100-Jake Baines

7. N41-Jeff Lawler

8. NS71-Michael Stewart

9. N9-Lachlan Caunt

10. N64-Shane Sheedy

11. N86-Ben Atkinson JR

Heat Race #2:

1. N16-Daniel Sayre

2. N48-Jackson Delamont

3. N20-Troy Little

4. N54-Grant Tunks

5. NS97-Luke Geering

6. N12-Thomas Jeffrey

7. N24-Blake Skipper

8. N18-Guy Stanshall

9. N96-Bruce White

10. NS16-Ashleigh Jack

11. N49-Jamie Matherson

12. NS57-Brendan Scorgie

Heat Race #3:

1. N22-James Thompson

2. NS21-Jordyn Brazier

3. NS6-Matt Geering

4. N53-Jessie Attard

5. N47-Marcus Dumesny

6. N56-Michael Saller

7. N61-Mick Matchett

8. V5-Max Dumesny

9. Q6-Mick Rowell

10. NZ69-Brett Sullivan

11. N81-Graham Lagerlow

Heat Race #4:

1. NQ7-Robbie Farr

2. N92-Sam Walsh

3. N57-Matt Dumesny

4. N39-Jeremy Cross

5. N43-Alex Orr

6. N32-Warren Ferguson

7. N95-Daniel Needham

8. N59-Dan Morris

9. NS48-Blake Darcy

10. NS35-Kaitlyn Anthony

11. N72-Coby Elliott

12. N68-James Duckworth

Pole Shuffle:

Round #1: N48-Jackson Delamont def. N10-Luke Stirton

Round #2: NS21-Jordyn Brazier def. N48-Jackson Delamont

Round #3: N92-Sam Walsh def. NS21-Jordyn Brazier

Round #4: D2-Bent Atkinson def. N92-Sam Walsh

Round #5: D2-Ben Atkinson def. N16-Daniel Sayre

Round #6: D2-Ben Atkinson def. NQ7-Robbie Farr

Round #7: N22-James Thompson def. D2-Ben Atkinson

B-Main:

1. N56-Michael Saller

2. V5-Max Dumesny

3. NS71-Michael Stewart

4. N18-Guy Stanshall

5. N12-Thomas Jeffrey

6. NZ69-Brett Sullivan

7. NS16-Ashleigh Jack

8. Q6-Mick Rowell

9. NS48-Blake Darcy

10. N64-Shane Sheedy

11. N72-Coby Elliott

12. N9-Lachlan Caunt

13. NS35-Kaitlyn Anthony

14. N59-Dan Morris

15. N81-Graham Lagerlow

16. N32-Warren Ferguson

17. N68-James Duckworth

18. N61-Mick Matchett

19. N86-Ben Atkinson JR

20. N24-Blake Skipper

21. N96-Bruce White

22. N95-Daniel Needham

23. N49-Jamie Matherson

24. N100-Jake Baines

A-Main:

1. NQ7-Robbie Farr

2. D2-Ben Atkinson

3. N92-Sam Walsh

4. NS21-Jordyn Brazier

5. N57-Matt Dumesny

6. N53-Jessie Attard

7. N48-Jackson Delamont

8. N47-Marcus Dumesny

9. N20-Troy Little

10. N54-Grant Tunks

11. N43-Alex Orr

12. NS6-Matt Geering

13. N16-Daniel Sayre

14. N39-Jeremy Cross

15. V5-Max Dumesny

16. N56-Michael Saller

17. NS71-Michael Stewart

18. N10-Luke Stirton

19. N18-Guy Stanshall

20. NS97-Luke Geering

21. N52-Mark Attard

22. N22-James Thompson

23. NS15-Daniel Cassidy

24. N83-Peter O’Neill

Midget Cars

Heat Race #1:

1. N78-Troy Jenkins

2. N97-Matthew Jackson

3. N57-Harley Smee

4. N4-Bob Jackson

5. N42-Gary Rooke

6. N32-Daniel Paterson

7. N26-Jamie Hall

8. N21-Robert Mackay

9. N11-Jay Waugh

DNS. N66-Ben Morgan

Heat Race #2:

1. V97-Kaidon Brown

2. N3-Darren Jenkins

3. N51-Michael Stewart

4. N62-Dan Biner

5. N16-Cameron Ware

6. N15-DJ Raw

7. N74-Alan Day

8. N34-Jeffrey Burns

DNS. N43-Glen Arnold

Heat Race #3:

1. N51-Michael Stewart

2. N97-Matthew Jackson

3. N78-Troy Jenkins

4. N62-Dan Biner

5. N11-Jay Waugh

6. N42-Gary Rooke

7. N66-Ben Morgan

8. N34-Jeffrey Burns

DNS. N43-Glen Arnold

DNS. N32-Daniel Paterson

Heat Race #4:

1. V97-Kaidon Brown

2. N57-Harley Smee

3. N4-Bob Jackson

4. N3-Darren Jenkins

5. N21-Robert Mackay

6. N15-DJ Raw

7. N26-Jamie Hall

8. N16-Cameron Ware

9. N54-Alan Day

Feature:

1. V97-Kaidon Brown

2. N51-Michael Stewart

3. N3-Darren Jenkins

4. N97-Matthew Jackson

5. N57-Harley Smee

6. N78-Troy Jenkins

7. N15-DJ Raw

8. N42-Gary Rooke

9. N62-Dan Biner

10. N11-Jay Waugh

11. N21-Robert Mackay

12. N43-Glen Arnold

13. N4-Bob Jackson

14. N54-Alan Day

15. N26-Jamie Hall

16. N34-Jeffrey Burns

17. N66-Ben Morgan

18. N32-Daniel Paterson

19. N16-Cameron Ware

Wingless V6 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. N81-Andrew Smith

2. N25-Marshall Blyton

3. N5-Mark Blyton

4. N42-Zac Pacchiarotta

5. N98-Leighton O’brien

6. N23-Jamie Dicker

7. NX5-Max Risbridger

8. NX9-Andrew Seery

9. NX35-Michael Braggs

10. NX15-Christopher Collins

11. N9-Dalton Rowell

Heat Race #2:

1. N29-Michael Sammut

2. N71-Marcus Rumsey

3. NX82-Nathan Dicker

4. NX52-William Lucas

5. N41-Jason Bates

6. NX31-Joel Rhind

7. N61-Peter Granger

8. NX16-Andrew Sayre

9. NX21-Kyle Ionn

10. N34-Adam Hotchkis

Heat Race #3:

1. NX91-Shane Sheedy

2. N84-Jarrad Rust

3. N74-Mitch Manning

4. NX7-Mitchell Bootland

5. NX25-Kaila Blayney

6. NX8-Troy Flood

7. N35-Sean Mayo

8. N75-Bailey Goodwin

9. NX2-Graham Keats

10. NX41-Daniel Nikiforoff

Heat Race #4:

1. N88-Blake Darcy

2. N99-Mitchell O’brien

3. N83-Darryl Marshall

4. N58-Luke Sayre

5. N89-Jacqui Salmon

6. N76-Rod Thomas

7. NX39-Matthew Nikiforoff

8. NX24-Corey Roberts

9. N52-Steve Thomas

10. N8-Jack Hotchkis

Heat Race #5:

1. N23-Jamie Dicker

2. N5-Mark Blyton

3. N61-Peter Granger

4. N25-Marshall Blyton

5. NX31-Joel Rhind

6. N29-Michael Sammut

7. N42-Zac Pacchiarotta

8. NX9-Andrew Seery

9. N71-Marcus Rumsey

10. NX21-Kyle Ionn

Heat Race #6:

1. N41-Jason Bates

2. NX82-Nathan Dicker

3. NX52-William Lucas

4. NX16-Andrew Sayre

5. N84-Jarrad Rust

6. NX25-Kaila Blayney

7. N74-Mitch Manning

8. N34-Adam Hotchkis

9. NX41-Daniel Nikiforoff

10. N75-Bailey Goodwin

Heat Race #7:

1. N58-Luke Sayre

2. NX7-Mitchell Bootland

3. N99-Mitchell O’brien

4. N89-Jacqui Salmon

5. NX91-Shane Sheedy

6. NX39-Matthew Nikiforoff

7. NX2-Graham Keats

8. NX24-Corey Roberts

9. NX8-Troy Flood

10. N35-Sean Mayo

Heat Race #8:

1. N98-Leighton O’brien

2. N88-Blake Darcy

3. N83-Darryl Marshall

4. N76-Rod Thomas

5. NX5-Max Risbridger

6. N81-Andrew Smith

7. NX15-Christopher Collins

8. NX35-Michael Braggs

9. N9-Dalton Rowell

10. N52-Steve Thomas

11. N8-Jack Hotchkis

B-Main #1:

1. NX31-Joel Rhind

2. N42-Zac Pacchiarotta

3. N89-Jacqui Salmon

4. NX5-Max Risbridger

5. NX2-Graham Keats

6. NX9-Andrew Seery

7. NX35-Michael Braggs

8. N74-Mitch Manning

9. N34-Adam Hotchkis

10. N8-Jack Hotchkis

11. NX21-Kyle Ionn

12. N71-Marcus Rumsey

B-Main #2:

1. N35-Sean Mayo

2. N61-Peter Granger

3. NX16-Andrew Sayre

4. N76-Rod Thomas

5. N52-Steve Thomas

6. NX15-Christopher Collins

7. NX24-Corey Roberts

8. NX25-Kaila Blayney

9. NX8-Troy Flood

10. NX41-Daniel Nikiforoff

11. NX39-Matthew Nikiforoff

12. N9-Dalton Rowell

A-Main:

1. N99-Mitchell O’Brien

2. N58-Luke Sayre

3. N5-Mark Blyton

4. NX52-William Lucas

5. N88-Blake Darcy

6. NX5-Max Risbridger

7. N25-Marshall Blyton

8. N29-Michael Sammut

9. NX16-Andrew Sayre

10. N42-Zac Pacchiarotta

11. N23-Jamie Dicker

12. N83-Darryl Marshall

13. N76-Rod Thomas

14. N89-Jacqui Salmon

15. N84-Jarrad Rust

16. NX7-Mitchell Bootland

17. NX91-Shane Sheedy

18. NX31-Joel Rhind

19. NX82-Nathan Dicker

20. N81-Andrew Smith

21. N41-Jason Bates

22. N35-Sean Mayo

23. N61-Peter Granger

24. N98-Leighton O’brien