Schatz Starts Trip to Australia by Winning at Brisbane

BRISBANE, QLD (December 26, 2019) — Donny Schatz scored the first victory during his trip to Australia on Thursday at Archerfield Speedway. Schatz passed Luke Oldfield in lapped traffic on lap 17 and drove away for the victory. Oldfield held on for the runner up spot while defending Australian Sprint Car Title winner Andrew Scheuerle rounded out the podium.

Brock Dean won the midget car event.

Archerfield Speedway

Brisbane, QLD

Thursday December 26, 2019

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. 16-Bryan Mann, 11.715

2. 51-Tim Farrell, 11.777

3. 33-Callum Walker, 11.820

4. 17-Luke Oldfield, 11.835

5. USA15-Donny Schatz, 11.882

6. A1-Andrew Scheuerle, 11.896

7. 43-Mitchell Gee, 11.905

8. 5-Cody Maroske, 11.918

9. 32-Mitch Gowland, 11.921

10. 44-Dan Murray, 11.941

11. 88-Ryan McNamara, 11.950

12. 59-Kevin Titman, 12.045

13. Q2-Brent Kratzmann, 12.090

14. 14-Mark Pholi, 12.118

15. 42-Kristy Bonsey, 12.150

16. 69-Mick Sauer, 12.151

17. 78-Andrew Corbet, 12.195

18. 28-Allan Woods, 12.249

19. Q34-Kevin Britten, 12.301

20. 21-David Whell, 12.324

21. 72-Anthony Vanderreyden, 12.417

22. 94-Brett Minett, 12.469

23. NQ2-Andrew Baumber, 12.516

24. 3-Karl Hoffmans, 12.615

25. NQ34-Luke Dougherty, 13.044

26. 73-Libby Ellis, 13.247

27. 74-Brodie Tulloch, 13.540

Heat Race #1:

1. Q34-Kevin Britten

2. Q2-Brent Kratzmann

3. 14-Mark Pholi

4. A1-Andrew Scheuerle

5. 59-Kevin Titman

6. 43-Mitchell Gee

7. 16-Bryan Mann

8. 3-Karl Hoffmans

9. NQ34-Luke Dougherty

Heat Race #2:

1. 42-Kristy Bonsey

2. 28-Allan Woods

3. USA15-Donny Schatz

4. 5-Cody Maroske

5. 88-Ryan McNamara

6. 51-Tim Farrell

7. 21-David Whell

8. NQ2-Andrew Baumber

9. 73-Libby Ellis

Heat Race #3:

1. 17-Luke Oldfield

2. 69-Mick Sauer

3. 33-Callum Walker

4. 32-Mitch Gowland

5. 44-Dan Murray

6. 78-Andrew Corbet

7. 94-Brett Minett

8. 45-Jai Stephenson

9. 72-Anthony Vanderreyden

Heat Race #4:

1. 28-Allan Woods

2. 17-Luke Oldfield

3. 88-Ryan McNamara

4. 5-Cody Maroske

5. A1-Andrew Scheuerle

6. 78-Andrew Corbet

7. 42-Kristy Bonsey

8. NQ34-Luke Dougherty

DNF. 73-Libby Ellis

Heat Race #5:

1. 59-Kevin Titman

2. USA15-Donny Schatz

3. 43-Mitchell Gee

4. Q34-Kevin Britten

5. 33-Callum Walker

6. 3-Karl Hoffmans

7. 21-David Whell

8. 44-Dan Murray

9. 72-Anthony Vanderreyden

Heat Race #6:

1. Q2-Brent Kratzmann

2. 69-Mick Sauer

3. 51-Tim Farrell

4. 32-Mitch Gowland

5. NQ2-Andrew Baumber

6. 14-Mark Pholi

7. 16-Bryan Mann

8. 45-Jai Stephenson

Dash:

1. 17-Luke Oldfield

2. USA15-Donny Schatz

3. Q2-Brent Kratzmann

4. A1-Andrew Scheuerle

5. 33-Callum Walker

6. 43-Mitchell Gee

7. 5-Cody Maroske

DNF. 51-Tim Farrell

B-Main:

1. 42-Kristy Bonsey

2. 78-Andrew Corbet

3. 44-Dan Murray

4. 45-Jai Stephenson

5. 3-Karl Hoffmans

6. NQ34-Luke Dougherty

7. NQ2-Andrew Baumber

8. 94-Brett Minett

9. Q34-Kevin Britten

10. 21-David Whell

11. 73-Libby Ellis

A-Main:

1. USA15-Donny Schatz

2. 17-Luke Oldfield

3. A1-Andrew Scheuerle

4. 33-Callum Walker

5. 5-Cody Maroske

6. 59-Kevin Titman

7. Q2-Brent Kratzmann

8. 51-Tim Farrell

9. 16-Bryan Mann

10. 42-Kristy Bonsey

11. 44-Dan Murray

12. 88-Ryan McNamara

13. 69-Mick Sauer

14. NQ2-Andrew Baumber

15. 45-Jai Stephenson

16. 43-Mitchell Gee

17. 28-Allan Woods

18. 32-Mitch Gowland

19. 78-Andrew Corbet

Midget Cars

Qualifying:

1. 6-Darren Vine, 13.734

2. 99-Brock Dean, 13.917

3. 50-Ashley Booker, 13.981

4. 89-Rusty Whittaker, 13.997

5. 16-Matt O’Neil, 14.085

6. 36-Cal Whatmore, 14.192

7. 77-Bodie Smith, 14.208

8. 46-Chris Singleton, 14.217

9. 18-Nathan Mathers, 14.231

10. 81-Brad Dawson, 14.543

11. 41-Glenn Wright, 14.549

12. 5-Audie Malt, 14.708

13. 80-Scott Doyle, 14.903

14. 14-Cody Stothard, 15.413

15. 34-Mitchell Rooke, 16.543

Heat Race #1:

1. 6-Darren Vine

2. 81-Brad Dawson

3. 5-Audie Malt

4. 41-Glenn Wright

5. 89-Rusty Whittaker

6. 46-Chris Singleton

DNF. 34-Mitchell Rooke

Heat Race #2:

1. 50-Ashley Booker

2. 16-Matt O’Neil

3. 77-Bodie Smith

4. 99-Brock Dean

5. 18-Nathan Mathers

6. 36-Cal Whatmore

7. 14-Cody Stothard

Heat Race #3:

1. 6-Darren Vine

2. 89-Rusty Whittaker

3. 77-Bodie Smith

4. 50-Ashley Booker

5. 81-Brad Dawson

6. 36-Cal Whatmore

7. 80-Scott Doyle

Heat Race #4:

1. 99-Brock Dean

2. 41-Glenn Wright

3. 16-Matt O’Neil

4. 46-Chris Singleton

5. 18-Nathan Mathers

6. 5-Audie Malt

7. 14-Cody Stothard

DNF. 34-Mitchell Rooke

Feature:

1. 99-Brock Dean

2. 89-Rusty Whittaker

3. 77-Bodie Smith

4. 36-Cal Whatmore

5. 6-Darren Vine

6. 46-Chris Singleton

7. 16-Matt O’Neil

8. 18-Nathan Mathers

9. 80-Scott Doyle

10. 81-Brad Dawson

11. 41-Glenn Wright

12. 5-Audie Malt

13. 50-Ashley Booker

14. 34-Mitchell Rooke