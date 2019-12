Sweet Wins Opening Round of Ultimate Sydney Speedweek

GRANVILLE, NSW (December 26, 2019) — Brad Sweet opened Ultimate Sydney Speedweek by winning the 35-lap sprint car feature Thursday at Valvoline Raceway. Sweet traded the lead with Sam Walsh on multiple occasions before taking the top spot for good on lap 29. Jamie Veal took the runner up position with Marcus Dumesny, Carson Macedo, Ben Atkinson rounding out the top five.

2019 Valvoline Australian Sprintcar Grand Prix / Ultimate Sydney Speedweek

Valvoline Raceway

Granville, NSW

Thursday December 26, 2019

Ultimate Sprintcar Championship

Qualifying Flight #1:

1. USA7-Brad Sweet, 12.783

2. NQ5-Danny Reidy, 12.866

3. NS15-Daniel Cassidy, 12.925

4. NS4-Ian Madsen, 13.083

5. N9-Lachlan Caunt, 13.249

6. V96-Andy Caruana, 13.327

7. N10-Luke Stirton, 13.523

8. USA0-Lynton Jeffrey, 13.526

9. NS75-Damien Hart, 13.892

10. N72-Coby Elliott, 14.114

11. N95-Daniel Needham, 14.324

12. N18-Guy Stanshall, 14.721

Qualifying Flight #2:

1. N56-Michael Saller, 12.586

2. N92-Sam Walsh, 12.639

3. NS21-Jordyn Brazier, 12.721

4. N48-Jackson Delamont, 12.933

5. N54-Grant Tunks, 12.996

6. NS57-Brendan Scorgie, 13.236

7. N20-Troy Little, 13.393

8. NZ69-Brett Sullivan, 13.426

9. N88-Jimmy Matchett, 13.670

10. NS97-Luke Geering, 13.778

11. N22-James Thompson, 13.896

12. N83-Peter O’Neill, 14.847

13. N93-Will Thompson, 14.991

Qualifying Flight #3:

1. NQ7-Robbie Farr, 12.592

2. N99-Carson Macedo, 12.633

3. N16-Daniel Sayre, 12.842

4. NS71-Michael Stewart, 13.102

5. S63-Ryan Jones, 13.147

6. V5-Max Dumesny, 13.201

7. N47-Marcus Dumesny, 13.225

8. N39-Jeremy Cross, 13.311

9. N78-Andrew Wright, 13.435

10. NS6-Matt Geering, 14.037

11. N73-Darren Salmon, 14.303

12. USA55-McKenna Haase, 14.651

Qualifying Flight #4:

1. USA56-Aaron Reutzel, 12.725

2. V35-Jamie Veal, 12.791

3. D2-Ben Atkinson, 12.798

4. N53-Jessie Attard, 12.971

5. N32-Warren Ferguson, 13.088

6. N24-Blake Skipper, 13.178

7. N43-Alex Orr, 13.269

8. NS24-Peter Bourke, 13.723

9. N86-Ben Atkinson JR, 13.853

10. N12-Thomas Jeffrey, 14.068

11. Q6-Mick Rowell, 14.421

12. N61-Mick Matchett, 14.427

Heat Race #1:

1. USA7-Brad Sweet

2. NQ5-Danny Reidy

3. NS15-Daniel Cassidy

4. NS4-Ian Madsen

5. USA0-Lynton Jeffrey

6. N10-Luke Stirton

7. N95-Daniel Needham

8. N9-Lachlan Caunt

9. N18-Guy Stanshall

10. N72-Coby Elliott

11. V96-Andy Caruana

12. NS75-Damien Hart

Heat Race #2:

1. N92-Sam Walsh

2. NS21-Jordyn Brazier

3. N54-Grant Tunks

4. N56-Michael Saller

5. N20-Troy Little

6. NS57-Brendan Scorgie

7. NZ69-Brett Sullivan

8. N22-James Thompson

9. NS97-Luke Geering

10. N88-Jimmy Matchett

11. N83-Peter O’Neill

12. N93-Will Thompson

13. N48-Jackson Delamont

Heat Race #3:

1. N47-Marcus Dumesny

2. N99-Carson Macedo

3. S63-Ryan Jones

4. N16-Daniel Sayre

5. NS71-Michael Stewart

6. N39-Jeremy Cross

7. NQ7-Robbie Farr

8. N78-Andrew Wright

9. V5-Max Dumesny

10. N73-Darren Salmon

11. USA55-McKenna Haase

12. NS6-Matt Geering

Heat Race #4:

1. V35-Jamie Veal

2. USA56-Aaron Reutzel

3. D2-Ben Atkinson

4. N53-Jessie Attard

5. N43-Alex Orr

6. N32-Warren Ferguson

7. NS24-Peter Bourke

8. N86-Ben Atkinson JR

9. N12-Thomas Jeffrey

10. Q6-Mick Rowell

11. N24-Blake Skipper

12. N61-Mick Matchett

C-Main:

1. N72-Coby Elliott

2. NS6-Matt Geering

3. N88-Jimmy Matchett

4. USA55-McKenna Haase

5. N73-Darren Salmon

6. N93-Will Thompson

7. Q6-Mick Rowell

8. N24-Blake Skipper

9. N83-Peter O’Neill

10. N61-Mick Matchett

DNS: V96-Andy Caruana

DNS: NS75-Damien Hart

B-Main:

1. N39-Jeremy Cross

2. NQ7-Robbie Farr

3. N32-Warren Ferguson

4. N78-Andrew Wright

5. N22-James Thompson

6. NS57-Brendan Scorgie

7. V5-Max Dumesny

8. N10-Luke Stirton

9. N9-Lachlan Caunt

10. NS6-Matt Geering

11. NZ69-Brett Sullivan

12. NS97-Luke Geering

13. N72-Coby Elliott

14. N86-Ben Atkinson JR

15. NS24-Peter Bourke

16. N12-Thomas Jeffrey

17. N88-Jimmy Matchett

18. N18-Guy Stanshall

19. USA55-McKenna Haase

20. N95-Daniel Needham

A-Main:

1. USA7-Brad Sweet

2. V35-Jamie Veal

3. N47-Marcus Dumesny

4. N99-Carson Macedo

5. D2-Ben Atkinson

6. N92-Sam Walsh

7. NS21-Jordyn Brazier

8. NS71-Michael Stewart

9. NQ7-Robbie Farr

10. NS4-Ian Madsen

11. USA0-Lynton Jeffrey

12. N54-Grant Tunks

13. N39-Jeremy Cross

14. NS15-Daniel Cassidy

15. N53-Jessie Attard

16. N32-Warren Ferguson

17. N56-Michael Saller

18. N16-Daniel Sayre

19. S63-Ryan Jones

20. N78-Andrew Wright

21. N20-Troy Little

22. NQ5-Danny Reidy

23. N43-Alex Orr

24. USA56-Aaron Reutzel