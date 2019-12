Wormall Wins WA v.s USA Round Two at Perth

KWINANA BEACH, WA (December 28, 2019) — Mitch Wormall won the second round of USA vs WA Sprintcars with the Maddington Toyota Spirntcar Series on Saturday at Perth Motorplex during Sprintcar Muster. Wormall held off a late races surge from Jason Kendrick, who miraculously remained under power after a tangle early in the race, and Andrew Priolo.

The American contingent suffered through a rough night with Bud Kaeding, Harli White, and Shane Stewart all falling out of the main event.

Glen Dickinson won the limited sprint car feature while Daran Humfrey wont he wingless v6 sprintcar feature.

Sprintcar Muster / WA vs USA Sprintcars

Perth Motorplex

Kwinana Beach, WA

Saturday December 28, 2019

Maddington Toyota Sprint Car Series

Qualifying:

1. 8-Andrew Priolo, 14.180

2. USA87-Shane Stewart, 14.215

3. 88-Adrian Haywood, 14.276

4. USA2-Harli White, 14.290

5. 97-Mitchell Wormall, 14.331

6. 12-Daniel Harding, 14.337

7. 3-Callum Williamson, 14.361

8. 51-Jamie Oldfield, 14.461

9. 11-Jason Kendrick, 14.492

10. 67-Jaydee Dack, 14.729

11. USA1-Bud Kaeding, 14.907

12. 75-Ben Van Ryt, 14.933

13. 42-Ben Butcher, 14.969

14. 21wx-Troy Lawson, 15.007

15. 16-Daniel Keen, 15.130

16. 22-Brodie Minchin, 15.163

17. 94-Matthew Cross, 15.219

18. 4-Cameron Mckenzie, 15.315

19. 63-Todd Davis, 15.384

20. 79-Kris Coyle, 15.429

21. 18-Trevor Jolly, 15.448

DNS. 9-AJ Nash, NT

Heat Race #1:

1. 8-Andrew Priolo

2. 97-Mitchell Wormall

3. 3-Callum Williamson

4. USA1-Bud Kaeding

5. 11-Jason Kendrick

6. 42-Ben Butcher

7. 79-Kris Coyle

8. 16-Daniel Keen

9. 4-Cameron Mckenzie

10. 88-Adrian Haywood

11. 94-Matthew Cross

Heat Race #2:

1. USA2-Harli White

2. USA87-Shane Stewart

3. 12-Daniel Harding

4. 51-Jamie Oldfield

5. 63-Todd Davis

6. 75-Ben Van Ryt

7. 22-Brodie Minchin

8. 21wx-Troy Lawson

9. 18-Trevor Jolly

10. 67-Jaydee Dack

DNS. 9-AJ Nash

Heat Race #3:

1. 79-Kris Coyle

2. 12-Daniel Harding

3. 63-Todd Davis

4. USA1-Bud Kaeding

5. USA87-Shane Stewart

6. 3-Callum Williamson

7. 21wx-Troy Lawson

8. 16-Daniel Keen

9. 67-Jaydee Dack

10. 88-Adrian Haywood

DNS. 9-AJ Nash

Heat Race #4:

1. 11-Jason Kendrick

2. 42-Ben Butcher

3. 97-Mitchell Wormall

4. 51-Jamie Oldfield

5. 8-Andrew Priolo

6. 94-Matthew Cross

7. 75-Ben Van Ryt

8. 18-Trevor Jolly

9. USA2-Harli White

10. 22-Brodie Minchin

11. 4-Cameron Mckenzie

A-Main:

1. 97-Mitchell Wormall

2. 11-Jason Kendrick

3. 8-Andrew Priolo

4. 79-Kris Coyle

5. 12-Daniel Harding

6. 42-Ben Butcher

7. 4-Cameron Mckenzie

8. 16-Daniel Keen

9. 22-Brodie Minchin

10. 94-Matthew Cross

11. 18-Trevor Jolly

12. 21wx-Troy Lawson

13. 51-Jamie Oldfield

14. 67-Jaydee Dack

15. 3-Callum Williamson

16. USA87-Shane Stewart

17. USA1-Bud Kaeding

18. 63-Todd Davis

19. 88-Adrian Haywood

20. USA2-Harli White

21. 75-Ben Van Ryt

DNS. 9-AJ Nash

Limited Sprints

Heat Race #1:

1. 26-Glen Dickinson

2. 33-Grant Chisholm

3. 6-Greg Clarke

4. 66-Matt Davis

5. 51-Tim King

6. WA1-Gavin Davis

7. 47-Alex Williams

8. 22-Matthew Laughton

9. 70-Damien Turney

10. 39-Jarrin Bielby

Heat Race #2:

1. 49-Dominic Rifici

2. 35-Brett Barndon

3. 116-Michael Keen

4. 4-Craig Bottrell

5. 141-Blake Jackson

6. 7-Daniel Forbes

7. 99-Ashly Barnett

8. 86-Darrin Francis

9. 98-Paul Fiedler

Heat Race #3:

1. 99-Ashly Barnett

2. WA1-Gavin Davis

3. 66-Matt Davis

4. 141-Blake Jackson

5. 33-Grant Chisholm

6. 86-Darrin Francis

7. 47-Alex Williams

8. 4-Craig Bottrell

DNS: 39-Jarrin Bielby

Heat Race #4:

1. 116-Michael Keen

2. 26-Glen Dickinson

3. 51-Tim King

4. 35-Brett Barndon

5. 49-Dominic Rifici

6. 6-Greg Clarke

7. 7-Daniel Forbes

8. 22-Matthew Laughton

9. 98-Paul Fiedler

10. 70-Damien Turney

A-Main:

1. 26-Glen Dickinson

2. 116-Michael Keen

3. 51-Tim King

4. 35-Brett Barndon

5. 66-Matt Davis

6. 98-Paul Fiedler

7. 86-Darrin Francis

8. 7-Daniel Forbes

9. 33-Grant Chisholm

10. 49-Dominic Rifici

11. WA1-Gavin Davis

12. 6-Greg Clarke

13. 141-Blake Jackson

DNS: 47-Alex Williams

DNS: 4-Craig Bottrell

DNS: 22-Matthew Laughton

DNS: 39-Jarrin Bielby

DNS: 70-Damien Turney

DQ: 99-Ashly Barnett

Wingless V6 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 84-Daran Humfrey

2. 6w-Paul Robinson

3. 44-Tyson Bryden

4. 13-James Bissaker

5. 78-Matty Fellowes

6. 85-David Shaw

7. 37-Troy Craig

8. 9-Tom Britton

9. 28-Brad Howell

Heat Race #2:

1. 95-Ash Hounsfield

2. 5-Bradley Fitzgerald

3. 56-Brendon Wedge

4. 47-Cody Dobinson

5. 29-Chad Pittard

6. 12-Jake Robinson

7. 4-Dean Gittos

8. 16-Daniel Keen

9. 8-Gareth Smith

Heat Race #3:

1. 12-Jake Robinson

2. 29-Chad Pittard

3. 6w-Paul Robinson

4. 44-Tyson Bryden

5. 47-Cody Dobinson

6. 85-David Shaw

7. 8-Gareth Smith

8. 28-Brad Howell

Heat Race #4:

1. 84-Daran Humfrey

2. 95-Ash Hounsfield

3. 78-Matty Fellowes

4. 9-Tom Britton

5. 5-Bradley Fitzgerald

6. 56-Brendon Wedge

7. 13-James Bissaker

8. 16-Daniel Keen

9. 4-Dean Gittos

10. 37-Troy Craig

Feature:

1. 84-Daran Humfrey

2. 95-Ash Hounsfield

3. 56-Brendon Wedge

4. 29-Chad Pittard

5. 44-Tyson Bryden

6. 6w-Paul Robinson

7. 12-Jake Robinson

8. 78-Matty Fellowes

9. 4-Dean Gittos

10. 5-Bradley Fitzgerald

11. 9-Tom Britton

12. 47-Cody Dobinson

13. 85-David Shaw

14. 16-Daniel Keen

15. 8-Gareth Smith

16. 13-James Bissaker

17. 37-Troy Craig

DNS: 28-Brad Howell