Jock Goodyer Wins Sprint Car Feature at Perth

PERTH, WA (March 8, 2020) — Jock Goodyer used some late race heroics to win Saturday’s Maddington Toyota Sprintcar Series featuer at Perth Motorplex. Goodyer moved up from from sixth starting spot using the top of the track to take the lead from Jason Kendrick, who had taken the lead from eighth starting position, over the final two laps for the victory. Hendrick held on for second while James Inglis rounded out the podium.

Kaiden Manders won the midget car feature while Ash Hounsfield won the wingless v6 sprint car main event.

Perth Motorplex

Kwinana Beach, WA

Saturday March 8, 2020

Maddington Toyota Sprintcar Series

Qualifying:

1. 12-Daniel Harding, 14.315

2. T22-Jock Goodyer, 14.378

3. 8-Andrew Priolo, 14.388

4. S60-Brock Hallett, 14.419

5. 57-Shaun Bradford, 14.425

6. 80-James Inglis, 14.428

7. 77-Bradley Maiolo, 14.441

8. 3-Callum Williamson, 14.444

9. 75-Ben Van Ryt, 14.473

10. 11-Jason Kendrick, 14.545

11. 53-Ben Ellement, 14.578

12. 83-Daniel Hartigan, 14.637

13. 97-Mitchell Wormall, 14.644

14. 51-Jamie Oldfield, 14.657

15. 50-Tom Callaghan, 14.691

16. 14-Jason Pryde, 14.728

17. 89-Kye Scroop, 14.918

18. 20-Ryan Lancaster, 14.922

19. 79-Kris Coyle, 14.997

20. 94-Matthew Cross, 15.228

Heat Race #1:

1. 12-Daniel Harding

2. 8-Andrew Priolo

3. 77-Bradley Maiolo

4. 75-Ben Van Ryt

5. 53-Ben Ellement

6. 57-Shaun Bradford

7. 89-Kye Scroop

8. 79-Kris Coyle

9. 97-Mitchell Wormall

10. 50-Tom Callaghan

Heat Race #2:

1. T22-Jock Goodyer

2. S60-Brock Hallett

3. 3-Callum Williamson

4. 11-Jason Kendrick

5. 80-James Inglis

6. 51-Jamie Oldfield

7. 20-Ryan Lancaster

8. 83-Daniel Hartigan

9. 14-Jason Pryde

10. 94-Matthew Cross

Heat Race #3:

1. 75-Ben Van Ryt

2. 57-Shaun Bradford

3. 3-Callum Williamson

4. 83-Daniel Hartigan

5. S60-Brock Hallett

6. 94-Matthew Cross

7. 14-Jason Pryde

8. 12-Daniel Harding

9. 89-Kye Scroop

10. 97-Mitchell Wormall

Heat Race #4:

1. 79-Kris Coyle

2. 51-Jamie Oldfield

3. 53-Ben Ellement

4. 11-Jason Kendrick

5. 8-Andrew Priolo

6. 20-Ryan Lancaster

7. 80-James Inglis

8. 50-Tom Callaghan

9. T22-Jock Goodyer

10. 77-Bradley Maiolo

A-Main:

1. T22-Jock Goodyer

2. 11-Jason Kendrick

3. 80-James Inglis

4. 12-Daniel Harding

5. 75-Ben Van Ryt

6. 57-Shaun Bradford

7. 97-Mitchell Wormall

8. 83-Daniel Hartigan

9. 14-Jason Pryde

10. 79-Kris Coyle

11. 94-Matthew Cross

12. 89-Kye Scroop

13. 50-Tom Callaghan

14. S60-Brock Hallett

15. 20-Ryan Lancaster

16. 8-Andrew Priolo

17. 53-Ben Ellement

18. 77-Bradley Maiolo

19. 3-Callum Williamson

20. 51-Jamie Oldfield

Midget Cars

Heat Race #1:

1. 17-Daniel Golding

2. 32-Stuart Yates

3. 2-Ross Heywood

4. 16-Alfonso Guadagnino

5. 23-Glen Mears

6. 9-Vaughan Manders

7. 38-Travis White

8. 15-Rob Golding

9. 51-Beau Doyle

9. 11-Kaiden Manders

10. 26-Keenan Fleming

Heat Race #2:

1. 11-Kaiden Manders

2. 17-Daniel Golding

3. 15-Rob Golding

4. 2-Ross Heywood

5. 23-Glen Mears

6. 38-Travis White

7. 32-Stuart Yates

8. 51-Beau Doyle

9. 9-Vaughan Manders

10. 16-Alfonso Guadagnino

11. 26-Keenan Fleming

A-Main:

1. 11-Kaiden Manders

2. 38-Travis White

3. 23-Glen Mears

4. 17-Daniel Golding

5. 51-Beau Doyle

6. 15-Rob Golding

7. 2-Ross Heywood

8. 9-Vaughan Manders

9. 32-Stuart Yates

10. 26-Keenan Fleming

DNS: 16-Alfonso Guadagnino

Wingless V6 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 29-Chad Pittard

2. V43-Daniel Storer

3. V33-Luke Storer

4. 95-Ash Hounsfield

5. 5-Bradley Fitzgerald

6. 12-Jake Robinson

7. 16-Daniel Keen

8. 9-Tom Britton

9. 8-Gareth Smith

10. 28-Brad Howell

11. 82-Shane Thomas

Heat Race #2:

1. 84-Daran Humfrey

2. 6w-Paul Robinson

3. 4-Dean Gittos

4. 78-Matty Fellowes

5. 85-David Shaw

6. 56-Brendon Wedge

7. 41-Jye McKenzie

8. NT7-Sam Borlini

9. 2-Blake Iwanow

Heat Race #3:

1. 95-Ash Hounsfield

2. 56-Brendon Wedge

3. 16-Daniel Keen

4. V33-Luke Storer

5. 12-Jake Robinson

6. 6w-Paul Robinson

7. 78-Matty Fellowes

8. 41-Jye McKenzie

9. 9-Tom Britton

10. 82-Shane Thomas

11. NT7-Sam Borlini

Heat Race #4:

1. 5-Bradley Fitzgerald

2. V43-Daniel Storer

3. 84-Daran Humfrey

4. 29-Chad Pittard

5. 4-Dean Gittos

6. 2-Blake Iwanow

7. 85-David Shaw

8. 8-Gareth Smith

9. 28-Brad Howell

A-Main:

1. 95-Ash Hounsfield

2. V43-Daniel Storer

3. V33-Luke Storer

4. 84-Daran Humfrey

5. 16-Daniel Keen

6. 4-Dean Gittos

7. 29-Chad Pittard

8. 6w-Paul Robinson

9. 56-Brendon Wedge

10. 78-Matty Fellowes

11. 9-Tom Britton

12. 2-Blake Iwanow

13. 41-Jye McKenzie

14. 85-David Shaw

15. 8-Gareth Smith

16. 28-Brad Howell

17. NT7-Sam Borlini

18. 5-Bradley Fitzgerald

19. 12-Jake Robinson

DQ: 82-Shane Thomas