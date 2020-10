Flick Wins at Lernerville

SARVER, PA (October 2, 2020) — A.J. Flick from Apollo, Pennsylvania won the sprint car feature Friday night at Lernerville Speedway. Flick held off Michael Bauer and Dan Kuriger for his fifth victory of the 2020 season.

Lernerville Speedway

Sarver, Pennsylvania

Saturday October 2, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 11-Carl Bowser

2. 13-Brandon Matus

3. 42-Sye Lynch

4. 76-Davey Jones

5. 23-Darren Pifer

6. G1-Mike Miller

7. 14z-Wyatt Zimmerman

8. 22-Brandon Spithaler

Heat Race #2:

1. 7K-Dan Shetler

2. 7NY-Matt Farnham

3. 12J-Jonathan Jones

4. 23j-Jack Sodeman

5. 10P-Jim Perricone

5. 23jr-Jack Sodeman

6. 90-Jordan Givler

7. 14H-Jeremy Hill

8. 55* Matt Sherlock

Heat Race #3:

1. 29-Michael Bauer

2. 08-Dan Kuriger

3. 2-A.J. Flick

4. 70-Henry Malcuit

5. 33-Brent Matus

6. 27-Zach Morrow

7. 154-Shamus O’Donnell

A-Main:

1. 2-A.J. Flick

2. 29-Michael Bauer

3. 08-Dan Kuriger

4. 42-Sye Lynch

5. 7K-Dan Shetler

6. 23j-Jack Sodeman

7. 13-Brandon Matus

8. 7NY-Matt Farnham

9. 11-Carl Bowser

10. 33-Brent Matus

11. 90-Jordan Givler

12. 14z-Wyatt Zimmerman

13. 76-Davey Jones

14. G1-Mike Miller

15. 14H-Jeremy Hill

16. 10P-Jim Perricone

17. 55* Matt Sherlock

18. 70-Henry Malcuit

19. 23-Darren Pifer

20. 12J-Jonathan Jones

21. 22-Brandon Spithaler

22. 154-Shamus O’Donnell

23. 27-Zach Morrow

DNS: 23jr-Jack Sodeman