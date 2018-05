Feature Winners: May 9-13, 2018

As of 05/14/2018 at 6:55 a.m.

Wednesday May 9, 2018

Humboldt Speedway – Humboldt, KS – USA – ASCS – National Tour – Wayne Johnson

Thursday May 10, 2018

Lakeside Speedway – Kansas City, KS – USA – ASCS – National Tour / ASCS – Warrior Region – Seth Bergman

Friday May 11, 2018

Accord Speedway – Accord, NY – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Bob Tersillo

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – FAST – 305 Sprint Car Series – Steve Rando

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – United Racing Club – Mark Smith

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jeff Bland Jr.

Clinton County Raceway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Brad Mellott

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – USAC – National Sprint Car Championship – #letsracetwo – Brady Bacon

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – World of Outlaws – #letsracetwo – Donny Schatz

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Clinton Boyles

Hilltop Speedway – Millersburg, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Danny Mumaw

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – POWRi – National Midget Series – Ryan Robinson

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Terry Babb

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Cale Conley

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Bud Kaeding

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Craig Perigo

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Bill Brian Jr.

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – USAC – Wingless Sprints Oklahoma – Danny Smith (OK)

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

RPM Speedway – Crandall, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Taylor Courtney

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tanner Thorson

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Wingless Sprints – Tony Richards

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – David Holbrook

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Matt Richards

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Lance Dewease

Saturday May 12, 2018

417 Southern Speedway – Punta Gorda, FL – USA – Southern Sprint Car Shootout Series – Scotty Adema

81 Speedway – Park City, KS – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jeremy Campbell

Arlington Raceway – Arlington, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brandon Allen

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – BOSS Winged 410 Sprint Car Series – 65th Anniversary – Brandon Wimmer

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Moore

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – NAPA Desert Sprint Car Series – Shon Deskins

Central Arizona Speedway – Casa Grande, AZ – USA – ASCS – Southwest Region – Geoff Ensign

Charleston Raceway – Charleston, IL – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Brent Moore

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Ricky Ashley

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Danny Smith (OK)

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Chip Graham

Devil’s Lake Speedway – Crary, ND – USA – Western North Dakota Sprint Cars – Jade Hastings

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Drueke

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – USAC – National Sprint Car Championship – #letsracetwo – Chris Windom

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – World of Outlaws – #letsracetwo – Donny Schatz

Fayette County Speedway – Brownstown, IL – USA – POWRi – WAR Wildcard Sprint Car Series – Mario Clouser

Grays Harbor Raceway – Yakima, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – J.J. Hickle

Grayson Speedway – Bells, TX – USA – Sprint Car Bandits – Michelle Melton

I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – ASCS – National Tour / ASCS – Mid-South Region – Hammer Hill Showdown – Sam Hafertepe Jr.

Indianapolis Speedrome – Indianapolis, IN – USA – USSA – Kenyon Midget Car Series – Tommy Kouns

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – USAC – West Coast 360 Sprint Car Championship – Richard Vander Weerd

Keller Auto Speedway – Hanford, CA – USA – Western RaceSaver Series – Blake Robertson

Kennedale Speedway Park – Kennedale, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Casey Burkham

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Eric Bridger

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – McKenna Haase

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Brown

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ayrton Gennetten

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jack Potter

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brandyn Griffin

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Garrett Abrams

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Steven Shebester

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – A.J. Hopkins

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Ethan Barrow

Macon Speedway – Macon, IL – USA – POWRi – National Midget Series – Logan Seavey

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Crate Sprint Cars – Darren Johnson

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Rowdy McClenon

Natural Bridge Speedway – Natural Bridge, VA – USA – Virginia Sprint Series – Jerald Harris

Oklahoma Sports Park – Ada, OK – USA – Oil Capital Racing Series – Harold Leep Jr. Memorial – Shane Sellers

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Klint Simpson

Port City Raceway – Tulsa, OK – USA – POWRi – West Midget Series – Kory Schudy

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Brad Bowden

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Cory Swatzina

Southern New Mexico Speedway – Las Cruces, NM – USA – POWRi – 305 Sprint Cars – Derek Demartino

Stockton 99 Speedway – Stockton, CA – USA – Gunslingers Sprint Car Series – Eric Humphries

Tri-State Speedway – Haubstadt, IN – USA – Midwest Open Wheel Association – Midwest Madness – MIke Terry Jr.

Tri-State Speedway – Haubstadt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Stephen Schnapf

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Allstar Midgets – Wesley Smith

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi – Outlaw Sprints – Chad Goff

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – D.J. Foos

Sunday May 13, 2018

Tri-State Speedway – Haubstadt, IN – USA – World of Outlaws – David Gravel