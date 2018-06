Leffel Latest Lap-Lap Speed2 Winner at Montpelier

From USAC

MONTPELIER, In. (June 16, 2018) — USAC Midwest Thunder Speed2 Midget point leader Aaron Leffel of Springfield, Ohio is the latest driver to record a last-lap feature victory, taking Saturday night’s 20-lappre at Montpelier Motor Speedway after passing Chett Gehrke on the final lap! Gehrke was second ahead of Cory Guingrich, John Heydenreich and Jon Steed.

USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER MIDGET RACE RESULTS: June 16, 2018 – Montpelier, Indiana – Montpelier Motor Speedway

FEATURE: (20 laps) 1. Adam Leffel (#11L Taylor), 2. Chett Gehke (#11c Gehrke), 3. Cory Guingrich (#11g Guingrich), 4. John Heydenreich (#22 Givens), 5. Jon Steed (#11T Taylor), 6. Stratton Briggs (Briggs #71) ,7. Corey Bedwell (#11B Bedwell), 8. Gunnar Lucius (#22L Lucius), 9. Jon Watson (#25 Watson), 10. Taylor Cox (#7x Cox), 11. Becca Stiefel (#32B Stiefel), 12. Kyle Kriegbaum (#12 Kriegbaum), 13. Tom Hessel (#7T Hessel), 14. Alex Watson (#3 Watson), 15. Bret Fordyce (#4 Fordyce), 16. Cody Downard (#3D Downard), 17. Mike Hessel (#tm Hessel). NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-19 Gehrke, Lap 20 Leffel.

NEW USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER POINTS: 1-Leffel-276, 2-Gehrke-214, 3-Heydenreich-193, 4-Briggs-187, 5-A.Watson-185, 6-Guingrich-167, 7-J.Watson-153, 8-Gedd Ross-134, 9-Kriegbaum-115, 10-Andy Baugh-110.

NEXT USAC SPEED2 MIDWEST THUNDER RACE: June 23 – Montpelier (IN) Motor Speedway