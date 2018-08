BERNAL GRABS “STANFIELD MEMORIAL” SPRINT AT SANTA MARIA

From USAC

Santa Maria, CA……..Ryan Bernal of Hollister, Calif. won Saturday night’s 30-lap “Bud Stanfield Moeorial” USAC West Coast Sprint race at Santa Maria Raceway, leading the final 20 laps after passing Tanner Thorson on lap 11. Thorson took second ahead of Tristan Guardino, Danny Faria Jr. and series point leader Austin Liggett.

USAC WEST COAST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: August 11, 2018 – Santa Maria, California – Santa Maria Raceway – “32nd Annual Bud Stanfield Memorial” – co-sanctioned with Santa Maria 360 Sprints

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Kaleb Montgomery, 3, Montgomery-13.634; 2. Tanner Thorson, 3C, Lamar-13.810; 3. Tristan Guardino, 15T, Guardino-13.840; 4. Ryan Bernal, 73, Ford-13.880; 5. Austin Liggett, 83, Liggett-13.884; 6. Shannon McQueen, 7, Van Meter-13.906; 7. Ryan Timmons, 29T, Timmons-14.017; 8. Danny Faria Jr., 8, Richardson-14.059; 9. Trent Carter, 13, Carter-14.104; 10. Koen Shaw, 88K, Shaw-14.198; 11. Ryan Stolz, 72, Ford-14.238; 12. Matt Day, 97, Day-14.314; 13. Britton Bock, 67, Bock-14.403; 14. Ricky Kirkbride, 87, Van Meter-14.432; 15. Jordan Linson, 10J, Linson-14.502; 16. Steve Hix, 57, Hix-14.727; 17. James Herrera, 5J, Herrera-14.856; 18. Austin Ervine, 51, AJ-15.074.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (10 laps) 1. Timmons, 2. Bernal, 3. Montgomery, 4. Shaw, 5. Bock, 6. Hix. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS/ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (10 laps) 1. Faria, 2. Thorson, 3. Stolz, 4. Kirkbride, 5. Herrera, 6. Liggett. NT

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED/ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (10 laps) 1. Guardino, 2. McQueen, 3. Carter, 4. Ervine, 5. Day, 6. Linson. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Ryan Bernal, 2. Tanner Thorson, 3. Tristan Guardino, 4. Danny Faria Jr., 5. Austin Liggett, 6. Shannon McQueen, 7. Trent Carter, 8. Koen Shaw, 9. Ryan Stolz, 10. Ricky Kirkbride, 11. Steve Hix, 12. Britton Bock, 13. Austin Ervine, 14. James Herrera, 15. Jordan Linson, 16. Ryan Timmons, 17. Matt Day, 18. Kaleb Montgomery. NT

—————————-

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-10 Thorson, Laps 11-30 Bernal

SALDANA RACING PRODUCTS/RACING OPTICS HARD CHARGER: Austin Liggett (17th to 5th)

NEW USAC WEST COAST SPRINT CAR POINTS: 1-Liggett-842, 2-Guardino-749, 3-Timmons-690, 4-Shaw-632, 5-McQueen-632, 6-Hix-587, 7-Faria-546, 8-Bock-530, -Richard Vander Weerd-441, 10-Bernal-437.

NEXT USAC WEST COAST SPRINT CAR RACE: August 25 – Ventura (CA) Raceway – “ARP Battle at the Beach Race #3” – co-sanctioned with VRA