Johnny Bridges Smokes em at Smokey Mountain

From Pete Walton

Johnny Bridges won his 2nd USCS Outlaw Thunder Tour presented by K&N Filters main event at Smoky Mountain Speedway on Friday night.

USCS presented by K&N Filters Outlaw Thunder Tour Winged Sprint Cars at Smoky Mountain Speedway on Friday, April 27, 2019.

USCS Hoosier Speed Dash Mid-South region DASH – (5 Laps)

1. 4-Danny Smith[2] ; 2. 4 B-Brad Bowden[1] ; 3. 10-Terry Gray[3] ; 4. 10m-Morgan Turpen[4] ; 5. 07-Johnny Bridges[6] ; 6. 28-Jeff Willingham[5]

USCS Hoosier Speed Dash Southern region – (5 Laps)

1. 28-Jeff Willingham[1] ; 2. 10-Terry Gray[2] ; 3. 4-Danny Smith[3] ; 4. 5-Justin Barger[4] ; 5. 07-Johnny Bridges[6] ; 6. 23-Lance Moss[5]

Engler Machine and Tool Heat 1 – (8 Laps)

1. 4 B-Brad Bowden[1] ; 2. 10m-Morgan Turpen[3] ; 3. 10-Terry Gray[5] ; 4. 07-Johnny Bridges[7] ; 5. 4-Danny Smith[6] ; 6. 23-Lance Moss[2] ; 7. 38-Tony Agin[4] ; 8. 14-Bo Barber[8]

Brown and Miller Racing Solutions Heat 2 – (8 Laps)

1. 5-Justin Barger[2] ; 2. m1-Mark Smith[7] ; 3. 07 T-Brandon Taylor[1] ; 4. 33-Joe Larkin[5] ; 5. 83-Bob Auld[6] ; 6. 28-Jeff Willingham[3] ; 7. 15jr-Geoff Styner[4]

FireAde A-Main – (25 Laps)

1. 07-Johnny Bridges[1] ;

2. m1-Mark Smith[6] ;

3. 10-Terry Gray[2] ;

4. 4 B-Brad Bowden[4] ;

5. 4-Danny Smith[9] ;

6. 10m-Morgan Turpen[3] ;

7. 5-Justin Barger[5] ;

8. 23-Lance Moss[12] ;

9. 07 T-Brandon Taylor[8] ;

10. 15jr-Geoff Styner[14] ;

11. 28-Jeff Willingham[11] ;

12. 83-Bob Auld[10] ;

13. 38-Tony Agin[13] ;

14. 33-Joe Larkin[7] ;

15. 14-Bo Barber[15].