Feature Winners: May 10-11, 2019

As of 05/13/2019 at 7:30 a.m.

Friday May 10, 2019

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kyle Capodice

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – United Racing Club – Chad Layton

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – United Racing Club – Josh Weller

Belle-Clair Speedway – Belleville, IL – USA – POWRi National Midget League – Austin Brown

Castrol Raceway – Edmonton, AB – USA – Winged 360 Sprint Cars – Kelly Miller

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – ASCS Sooner Region – Sean McClelland

Dixieland Speedway – Elizabeth City, NC – USA – Virginia Sprint Series – Jerald Harris

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – USAC National Sprint Car Championship – #letsracetwo – Tyler Courtney

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – World of Outlaws – #letsracetwo – Donny Schatz

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Tony Stewart

Indianapolis Speedrome – Indianapolis, IN – USA – United States Speed Association – Kameron Gladish

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Paul Nienhiser

Lee County Speedway – Donnellson, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dan Keltner

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brandon Matus

Northline Speedway – Darwin, NT – AU – Winged 410 Sprint Cars – Jason Davis

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Focus Midgets – David Prickett

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Justin Sanders

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – A.J. Hopkins

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Shane Golobic

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Steve Owings

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Glenndon Forsythe

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Diamond Series – Lance Dewease

Saturday May 11, 2019

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tanner Gebhardt

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Kaidon Brown

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Andrew Scheuerle

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Wingless V6 Sprint Cars – 50 Lapper – Dave Eggins

Arizona Speedway – Queen Creek, AZ – USA – ASCS Southwest Region – Eric Wilkins

Arlington Raceway – Arlington, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bill Johnson

Bakersfield Speedway – Bakersfield, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – Damion Gardner

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – Sprint Cars of New England – Will Hull

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – D.J. Palmer

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Jeff Geiges

Brushcreek Motorsports Complex – Peebles, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Nathan Skaggs

Castrol Raceway – Edmonton, AB – USA – Sportsman Sprints – Chevy Goodhope

Castrol Raceway – Edmonton, AB – USA – Winged 360 Sprint Cars – Mark Duperon

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series – Rob Caho Jr.

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Tanner Holmes

El Paso Country Raceway – Calhan, CO – USA – POWRi Warrior Sprint Series – Cody Pearce

Evergreen Speedway – Monroe, WA – USA – Granite Super Sprints – Troy DeCaire

Evergreen Speedway – Monroe, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Nick Larson

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Cam Smith

Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds – Hanford, CA – USA – King of Thunder Sprint Car Series – Mitchell Faccinto

Keller Auto Speedway at Kings Fairgrounds – Hanford, CA – USA – Western RaceSaver Series – Brooklyn Holland

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Darryl Ruggles

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Dickie Gaines

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Midget Cars – Steve Buckwalter

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Tyler Ross

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Montieth

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Robbie Kendall

Lovelock Speedway – Lovelock, NV – USA – Northern Nevada Winged Sprints – Bruce Ferrier

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Steel Powell

Mercer Raceway Park – Mercer, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Rob Felix

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Idaho Sprint Car Racing League – Bryan Warf

Monarch Motor Speedway – Iowa Park, TX – USA – NCRA 360 Sprint Car Series / Sprint Car Bandits – John Carney II

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Rich Mellor

Northline Speedway – Darwin, NT – AU – Winged 410 Sprint Cars – Nathan Dicker

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Bill Brian Jr.

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Chase Johnson

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – Wingless Sprints – Jim Christian

Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway – Imperial, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Chad Ruhlman

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Andy Forsberg

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Josh Walter

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – PA Sprint Series – Ken Duke

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jeff Miller

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jason Shultz

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Cole Duncan

Shasta Speedway – Anderson, CA – USA – Northern California Modified Association – Andy Gleason

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Tyler Thompson

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Tommy Tombarello

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Dean Jacobs

Woodhull Raceway – Woodhull, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Davie Franek