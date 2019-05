Feature Winners: May 15 – 18, 2019

As of 5/20/2019 at 7:30 a.m. EST

Wednesday May 15, 2019

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – World of Outlaws – Gettysburg Clash – Lance Dewease

Friday May 17, 2019

Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Mick D’Agostino

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – Eric Phillips Classic – John Ivy

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Eric Phillips Classic – Jac Haudenschild

Big Diamond Speedway – Pottstown, PA – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – ‪Steven Drevicki

Clinton County Motor Speedway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Jared Zionkawski

Deep South Speedway – Loxley, AL – USA – United Sprint Car Series – Justin Barger

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Cars / ICAR CRS Winged Sprints – Anton Hernadez

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Midget Cars – Tyler Nelson

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Thomas Meseraull

Humboldt Speedway – Humboldt, KS – USA – Oil Capital Racing Series – Sheldon Barksdale

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – ASCS National Tour / Great Lakes Super Sprints – Sam Hafertepe Jr.

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – D2 Midgets – Andy Baugh

Monarch Motor Speedway – Iowa Park, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jake Bubak

Nckol Bay Speedway – Burrup, WA – AU – Wingless V6 Sprint Cars – Candice Jones

Outlaw Speedway – Dundee, NY – USA – Empire Super Sprints – Jonathan Preston

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Matt Thompson

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jadon Rogers

Penn Can Speedway – Susquehanna, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Steve Simpson

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

RPM Speedway – Crandall, TX – USA – ASCS Elite Non-Wing Tour – Keith Martin

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour / King of Thunder Sprint Car Series – Peter Murphy Classic – Rico Abreu

Thunderbowl Raceway – Tulare, CA – USA – USAC West Coast Sprint Car Series – Peter Murphy Classic – Austin Liggett

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Mark Bittinger

Tri-City Speedway – Granite City, IL – USA – USAC National Midget Championship – Tyler Courtney

Tri-City Speedway – Granite City, IL – USA – USAC National Sprint Car Championship – Chris Windom

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – ASCS Warrior Region – Terry McCarl

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi Valley Outlaw Midgets – Wesley Smith

West Texas Speedway – Lubbock, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Preston Peebles

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – World of Outlaws – Morgan Cup – David Gravel

Saturday May 18, 2019

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Tony Stewart

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – PA Sprint Series – John Walp

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Mike Enders

Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – USAC Speed2 DMA Midget Car Series – Will Hull

Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Spring Championship – Scotty Thiel

Central Arizona Speedway – Casa Grande, AZ – USA – USAC Southwest Sprint Car Series – Stevie Sussex

East Bay Raceway Park – Tampa, FL – USA – Top Gun Sprint Car Series – Robbie Smith

Eldora Speedway – Rossburg, OH – USA – National Racing Alliance – Jared Horstman

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – Paul Weaver

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Buddy Kofoid

Grandview Speedway – Bechtelsville, PA – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Timmy Buckwalter

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Northwest Focus Midget Series – Evan Margeson

Harris Speedway – Harris, NC – USA – Carolina Sprint Tour – Jake Karklin

I-76 Speedway – Fort Morgan, CO – USA – POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association – Keith Rauch

I-76 Speedway – Fort Morgan, CO – USA – POWRi Warrior Sprint Series – Zac Taylor

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – ASCS National Tour / Great Lakes Super Sprints – Sam Hafertepe Jr.

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Michigan Traditional Sprints – Steve Irwin

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Nick Bilbee

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – NEMA Midget Car Series – Jeff Trombley

Lee USA Speedway – Lee, NH – USA – NEMA Midget Car Series – Mike Horn

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – A.J. Hopkins

Mercer Raceway Park – Mercer, PA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Greg Dobrosky

Mobile International Speedway – Irvington, AL – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ronnie Roberts

Natural Bridge Speedway – Natural Bridge, VA – USA – Virginia Sprint Series – Tom Humphries

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Rich Mellor

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rich Mellor

Route 66 Motor Speedway – Amarillo, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jake Bubak

Sandia Speedway – Albuquerque, NM – USA – New Mexico Motor Racing Association – Josh Grady

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Michael Walter II

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – A.J. Flick

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Colton Heath

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jayme Barnes

Southern Raceway – Milton, FL – USA – United Sprint Car Series – Nick Snyder

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Rich Eaton

Thunder Mountain Speedway – Center Lisle, NY – USA – Empire Super Sprints – Jason Barney

Tri-State Speedway – Haubstaudt, IN – USA – Midwest Open Wheel Association – Paul May

Tri-State Speedway – Haubstaudt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kyle Cummins

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Sr. Sprints – Bruce Douglass

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Tyler Edwards

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – World of Outlaws – Morgan Cup – Lance Dewease

Yakima Speedway – Yakima, WA – USA – Washington Econo Sprint Car Organization – Thomas Richardson