Danny Sams Scores 1st GLSS Win at Crystal

CRYSTAL, Mi. (May 25, 2019) — Floridian Danny Sams picked up his first ever Great Lakes Super Sprint win at Crystal Motor Speedway Saturday night. It was a non stop green to checker affair.

Great Lakes Super Sprints

Crystal Motor Speedway

Crystal, MI

Saturday May 25, 2019

Feature: 1. Danny Sams, 2. Zane Devault, 3. Jake Brown, 4. Gregg Dalman, 5. Chase Ridenour, 6. Phil Gressman, 7. Dustin Daggett, 8. Mitch Brown, 9. Jared Horstman, 10. Andrew Scheid, 11. Brett Mann, 12. Jay Steinebach, 13. Brad Lamberson, 14. Garrett Saunders, 15. Tyler Fitzpatrick, 16. Conner Morrell, 17. Kyle Poortenga, 18. Jared Lamberson, 19. Josh Schantz, 20. Linden Jones