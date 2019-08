Feature Winners: July 30 – August 4, 2019

Tuesday July 30, 2019

7/30/2019: Grandview Speedway – Bechtelsville, PA – USA – USAC National Midget Championship – Chris Windom

Wednesday July 31, 2019

7/31/2019: Action Track USA – Kutztown, PA – USA – USAC National Midget Championship – Zeb Wise

7/31/2019: Thayer County Speedway – Deshler, NE – USA – United Rebel Sprint Series – Jason Martin

Thursday August 1, 2019

8/1/2019: Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – ASCS National Tour – 360 Knoxville Nationals – Ryan Giles

8/1/2019: Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Chad Boat

8/1/2019: Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – USAC National Midget Championship – Carmen Perigo Jr.

Friday August 2, 2019

8/2/2019: Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Mick D’Agostino

8/2/2019: Belleville High Banks – Belleville, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Belleville Nationals – Jake Bubak

8/2/2019: Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Summer Thunder Series – Seth Bergman

8/2/2019: Federated Auto Parts Speedway at I-55 – Pevely, MO – USA – POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series – Rico Abreu

8/2/2019: Federated Auto Parts Speedway at I-55 – Pevely, MO – USA – World of Outlaws – Night Before the Ironman – Brad Sweet

8/2/2019: Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Thomas Meseraull

8/2/2019: Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series – Chet Gehrke

8/2/2019: I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Zane Devault

8/2/2019: Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – ASCS National Tour – 360 Knoxville Nationals – James McFadden

8/2/2019: Limaland Motorsports Park – Lima, OH – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Matt Westfall

8/2/2019: Linda’s Speedway – Jonestown, PA – USA – USAC National Midget Championship – Zeb Wise

8/2/2019: Murray County Speedway – Slayton, MN – USA – Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series – Branden Allen

8/2/2019: Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Nick Sheridan

8/2/2019: Outagamie Speedway – Seymour, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Lance Fassbender

8/2/2019: Outlaw Speedway – Dundee, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Joe Trenca

8/2/2019: Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Justin Owen

8/2/2019: Penn Can Speedway – Susquehanna, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – John Smith

8/2/2019: River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

8/2/2019: Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Kyle Offill

8/2/2019: Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Mike Bittinger

8/2/2019: Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Rick Ferkel Classic – T.J. Michael

8/2/2019: Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Rick Ferkel Classic – Ricky Peterson

8/2/2019: Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Billly Kimmel Memorial – Freddie Rahmer

Saturday August 3, 2019

8/3/2019: 105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints – Trey Schmidt

8/3/2019: 34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Season Championship – Dan Keltner

8/3/2019: Abilene Speedway – Abilene, TX – USA – Texas Sprint Series – Jeff Emerson

8/3/2019: Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints – Glen Niebel Classic – Kody Swanson

8/3/2019: Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – United States Speed Association – Tommy Kouns

8/3/2019: Arlington Raceway – Arlington, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Trevor Serbus

8/3/2019: Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Ohio Valley Sprint Car Association – Danny Smith

8/3/2019: Auto City Speedway – Cilo, MI – USA – Midwest Supermodified Series – Jim Paller

8/3/2019: BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Mid-Atlantic Sprint Series / PA Sprint Series – Nick Sweigart

8/3/2019: BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Chase Gutshall

8/3/2019: Bear Ridge Speedway – Bradford, VT – USA – Sprint Cars of New England – Will Hull

8/3/2019: Belleville High Banks – Belleville, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Belleville Nationals – Jake Bubake

8/3/2019: Big Sky Speedway – Billings, MT – USA – ASCS Frontier Region – Kelly Miller

8/3/2019: Butler Motor Speedway – Quincy, MI – USA – Sprints on Dirt – Chad Blonde

8/3/2019: Coos Bay Speedway – Coos Bay, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Donovan Prather

8/3/2019: Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Summer Thunder Series – Tony Gualda

8/3/2019: Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Martin Edwards

8/3/2019: Dixie Speedway – Woodstock, GA – USA – United Sprint Car Series – Terry Gray

8/3/2019: Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Doug Lovegrove

8/3/2019: Evergreen Speedway – Monroe, WA – USA – Granite Super Sprints / Northwest Sprintcar Racing Association – Rory Price Memorial – Andy Alaberding

8/3/2019: Evergreen Speedway – Monroe, WA – USA – Washington Midget Racing Association – Rory Price Memorial – Garrett McLees

8/3/2019: Federated Auto Parts Speedway at I-55 – Pevely, MO – USA – POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series – Rico Abreu

8/3/2019: Federated Auto Parts Speedway at I-55 – Pevely, MO – USA – World of Outlaws – Ironman 55 – Sheldon Haudenschild

8/3/2019: Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Paul Weaver

8/3/2019: Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Cap Henry

8/3/2019: I-30 Speedway – Little Rock, AR – USA – ASCS Elite Non-Wing Tour – Zach Pringle

8/3/2019: I-90 Speedway – Hartford, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jared Jansen

8/3/2019: Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – ASCS National Tour – 360 Knoxville Nationals – James McFadden

8/3/2019: Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Pro Sprints – Evan Epperson

8/3/2019: Lanco’s Clyde Martin Memorial Speedway – Newmanstown, PA – USA – USAC National Midget Championship – Logan Seavey

8/3/2019: Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Empire Super Sprints – Paulie Colagiovanni

8/3/2019: Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Winged 305 Sprint Cars – Darryl Ruggles

8/3/2019: Laurens County Speedway – Laurens, SC – USA – Carolina Sprint Tour – Steve Surniak

8/3/2019: Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Thomas Meseraull

8/3/2019: Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Winged 305 Sprint Cars – Josh Toho

8/3/2019: Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Wingless Limited Sprints – Cody Carter

8/3/2019: Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Mario Clouser

8/3/2019: Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Doug Hammaker

8/3/2019: Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Kyle Moody

8/3/2019: Lovelock Speedway – Lovelock, NV – USA – Northern Nevada Winged Sprints – Darren Johnson

8/3/2019: Magic Valley Speedway – Twin Falls, ID – USA – Idaho Sprint Car Racing League – Nate Little

8/3/2019: Merced Speedway – Merced, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Jodie Robinson

8/3/2019: Mercer Raceway Park – Mercer, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Jake Gomola

8/3/2019: New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Rich Mellor

8/3/2019: Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – Dave Cliff

8/3/2019: Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Brandon Bellinger

8/3/2019: Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway – Imperial, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Zach Morrow

8/3/2019: Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – ICAR CRS Winged Sprints – Kyle Gunkel

8/3/2019: Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Living Legends Dream Race – A.J. Flick

8/3/2019: Quincy Raceways – Quincy, IL – USA – Iowa Sprint Car League – Wyatt Burks

8/3/2019: River City Speedway – St. Helms, OR – USA – Northwest Focus Midget Series – Aiden Ostrom

8/3/2019: Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Mid-South Sprint Car Association – Eddie Gallagher

8/3/2019: Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Ryan Kissinger

8/3/2019: Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Chad Kemenah

8/3/2019: Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Sean Johnson

8/3/2019: Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Adam Taylor

8/3/2019: Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Jeffrey Battle

8/3/2019: Sycamore Speedway – Sycamore, IL – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Jack Routson

8/3/2019: Twin Cities Raceway Park – North Vernon, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Cars – Ethan Barrow

8/3/2019: Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Dean Jacobs

Sunday August 4, 2019

8/4/2019: Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Season Championship – Tyler Blank

8/4/2019: Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Midget Cars – Jake Neuman

8/4/2019: Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Winged 305 Sprint Cars – Paul Nienhiser

8/4/2019: Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Capitani Classic – David Gravel

8/4/2019: Stuart Raceway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bob Dvorak